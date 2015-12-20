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    20 декабря 2015

    Глава Apple назвал обвинения компании в неуплате налогов «полным политическим дерьмом» : Кук заявил, что Apple исправно платит налоги

    22:4456

    У eMagin появились средства на расширение производства микродисплеев AMOLED: С инвесторами достигнута договоренность о продаже акций на 6 млн долларов

    19:361

    Apple спровоцировала рост рынка датчиков, позволяющих дисплеям реагировать на силу нажатия: В 2016 году будет отгружено 461 млн датчиков, что соответствует 24% смартфонов

    14:0829

    Одноплатный ПК mqmaker ADBoard предназначен для информационных табло, вывесок и терминалов: ADBoard имеет специфические разъемы, но может использоваться и как обычный одноплатный ПК

    13:472

    Обновление встроенного ПО камеры Fujifilm X-T1 добавляет возможность серийной съемки со вспышкой и расширяет возможности фокусировки: Для камеры Fujifilm X-T1 стало доступно встроенное ПО версии 4.20

    13:1511

    Google может предложить поклонникам проголосовать за название новой версии Android: Nutella, Nestle, Nougat, Nut Bread... А какие варианты для новой версии Android, которая выйдет в следующем году, есть у вас?

    13:0443

    В Японии создан прозрачный материал, по твердости превосходящий сапфир, но более простой в обработке: Новый материал уже доступен для коммерческого применения

    12:5234

    По слухам, смартфон Huawei P9 с SoC Kirin 950 и 4 ГБ оперативной памяти выпустят в марте 2016: Если верить слухам, то в Huawei P9, как и в Huawei Mate 8, будет использоваться однокристальная система HiSilicon Kirin 950

    12:422

    В смартфонах Asustek ZenFone 3, которые выйдут во втором квартале 2016, будут использоваться дактилоскопические датчики производства Elan Microelectronics и Goodix: Ожидается, что в этом году Asustek поставит на рынок около 20 млн смартфонов

    12:301

    Соглашение об инвестициях INCJ в Sharp может быть подписано уже в следующем квартале : INCJ — не единственная сторона, ведущая переговоры с Sharp

    12:09

    В начале 2016 года ожидается выпуск трех компактных камер Nikon с дюймовыми датчиками изображения: В отличие от камер системы Nikon 1, новые камеры получат несменные объективы

    11:287

    За нарушение патентов Fairchild Semiconductor обязали выплатить 139,8 млн долларов компании Power Integrations: Power Integrations будет требовать наложить постоянный запрет на изделия, в которых обнаружены нарушения патентов

    10:583

    Apple приобрела фабрику, на которой производилась полупроводниковая продукция: Apple купила фабрику у Maxim Integrated Products

    09:3041

    LG всё-таки выпустит новый смартфон с изогнутым дисплеем, но он не будет относиться к верхней ценовой категории: LG может выпустить более доступный смартфон с изогнутым дисплеем

    08:4011

    Apple объявила о сотрудничестве с China UnionPay и старте сервиса Apple Pay в Китае: Сервис Apple Pay запустят в Китае при поддержке China UnionPay

    08:0016

    Появились новые фотографии камеры Nikon D5: Анонс полнокадровой зеркальной камеры Nikon D5 ожидается в ближайшие месяцы

    07:0013

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