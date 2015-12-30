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    30 декабря 2015

    По слухам, iPhone 7 получит водонепроницаемый корпус без пластиковых полосок на задней панели: Усточники утверждают, что корпус iPhone 7 будут изготовлен с применением новых композиционных материалов

    13:4564

    AUO намеревается снизить на 30% потребление воды на производстве к 2020 году: Добиться поставленной цели должны помочь более совершенные технологии и новое оборудование

    10:405

    Rambus и Toshiba продлили лицензионное соглашение на три года: Подробности соглашения, подписанного Rambus и Toshiba, не разглашаются

    10:373

    Смартфону iPhone 6c приписывают 2 ГБ оперативной памяти и SoC Apple A9: По словам инсайдера, iPhone 6c будет копией модели 5s

    10:3035

    Спрос на iPhone 6s снижается, в первом квартале 2016 поставки могут оказаться на 12-15% ниже прогнозируемых: Cнижение спроса на iPhone привело к тому, что некоторые представители цепочки поставок iPhone с ноября этого года отказались от использования на производстве сверхурочных смен

    10:0240

    Samsung подготовила новую версию ноутбука Ativ Book 9 Lite: объем ОЗУ вдвое больше, а вместо APU AMD — CPU Intel Pentium (Skylake): Samsung Ativ Book 9 Lite в исполнении NT910S3L оснащается CPU Intel Pentium 4405U

    09:509

    Bluboo Xfire 2 позиционируется, как первый пятидюймовый смартфон с тремя SIM-картами: Конкурировать с ценовой категории «до $100» становится все сложнее, поэтому производителям приходится искать новые способы привлечения внимания потенциальных покупателей

    09:477

    В начале января Panasonic представит компактную камеру Lumix DMC-TZ100 с дюймовым датчиком: Panasonic Lumix DMC-TZ100 выступит более компактной альтернативой модели Lumix DMC-FZ1000

    09:3011

    Смартфон Oppo Find 9 может получить 6 ГБ оперативной памяти: Кроме того, смартфон сможет работать одновременно с двумя SIM-картами, он получит поддержку технологии быстрой зарядки и разъем USB Type-C

    09:2117

    Смартфон HP Falcon могут представить на MWC 2016: Если смартфон, который действительно находится в разработке, получит одобрение руководства HP, то есть могут представить на выставке Mobile World Congress 2016

    09:10

    Гарнитура виртуальной реальности FiresVR JiDome-1 похожа на Samsung GearVR, но совместима с большим числом смартфонов: Вариант гарнитуры виртуальной реальности FiresVR для разработчиков стоит около $30

    09:00

    Ассортимент Intel пополнился восемью новыми процессорами: В числе новинок — Core i3-6098P, Core i5-6402P, Core i5-5200DU, Core i5-6198DU, Core i7-5500DU, Core i7-6498DU, Celeron 3855U и 3955U

    08:502

    Lumu Power — миниатюрное устройство, наделяющее смартфоны Apple фотометрическими способностями: Измерение освещенности, экспозиции, цветовой температуры может быть очень полезно фотографам

    08:305

    На процессорном охладителе SilverStone Argon AR08 установлен 92-миллиметровый вентилятор: Конструкция процессорного охладителя SilverStone Argon AR08 включает три тепловые трубки диаметром 6 мм

    08:00

    Toshiba попробует взять в кредит 2,5 млрд долларов на реструктуризацию: В сентябре Toshiba уже договорилась о получении кредита на сумму примерно 3,3 млрд долларов

    07:002

    На сайте TENAA появились данные о двух новых смартфонах Xiaomi, один из которых может оказаться моделью Redmi 3: Смартфон Xiaomi Redmi 3 может получить восьмиядерную платформу

    07:00

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