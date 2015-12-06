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    6 декабря 2015

    Компьютерный корпус Spire PowerCube 715 оснащен прозрачными боковыми панелями: Spire PowerCube 715 комплектуется блоком питания мощностью 420 Вт

    21:401

    Устройство JamBlaster позволяет подключить к интернету музыкальный инструмент: Чтобы получить JamBlaster, следует внести $199

    21:125

    SanDisk и Supermicro формируют стратегический союз, чтобы выпускать программно-определяемые хранилища на базе флэш-памяти: В состав решений войдет программная платформа Nexenta Open SDS

    20:241

    Сетевые хранилища QNAP TAS-168 и TAS-268 работают под управлением двух операционных систем — QTS и Android: В сетевых хранилищах серии TAS-x68 используется однокристальная система с двухъядерным процессором ARMv7

    19:524

    Модуль беспроводной связи Wio Link предназначен для интернета вещей: Основой модуля Wio Link служит контроллер ESP8266

    18:498

    Panasonic возобновляет разработку датчиков изображения: Panasonic планирует выпустить датчики изображения следующего поколения в 2018 году

    18:101

    Роутер TP-Link Touch P5 можно настроить без использования ПК или планшета: TP-Link Touch P5 имеет двухъядерный ЦП, усилители сигнала и технологию его формирования

    18:099

    Антивибрационные крепления для вентиляторов Noctua Chromax предложены в шести цветах: Антивибрационные крепления для вентиляторов Noctua Chromax изготовлены из кремнийорганической резины

    17:295

    В третьем квартале 2015 года серверов было продано на 13,4 млрд долларов: Рынок серверов за год вырос на 5,1%

    17:06

    Экшн-камера GoPro Hero4 Session подешевела до $199: Компания GoPro прислушалась к критике по поводу завышенной цены

    13:424

    Производство пятого поколения телевизионной приставки Apple TV начнется уже в декабре: По оценке аналитиков, в следующем году поставки нового поколения Apple TV могут составить около 20 млн единиц

    12:5691

    Asus Zenfone 2 Laser (ZE601KL) — новая модификация смартфона, оснащённая шестидюймовым дисплеем: Семейство смартфонов Asus Zenfone 2 Laser пополнилось огромной моделью

    12:3211

    Специалисты iFixit разобрали контроллер Steam Machine: Контроллер Steam Machine заработал у iFixit восемь баллов

    12:201

    Virgin Galactic будет использовать лайнер Boeing 747 Cosmic Girl для запуска на орбиту ракеты LauncherOne: Virgin Galactic намерена использовать в своих программах самолёт Boeing 747

    11:5614

    Рынок коммутаторов Ethernet в третьем квартале 2015 года превысил 6,1 млрд долларов: За год продажи коммутаторов Ethernet выросли на 2%

    08:005

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