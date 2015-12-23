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    23 декабря 2015

    Spartixed: одна из самых доступных плат на базе программируемых вентильных матриц: Плата Spartixed основана на вентильной матрице Spartan 6 LX4

    22:488

    Создатели камеры для цейтраферной съемки Enlaps Tikee уже собрали на ее выпуск более 90 000 евро: Камера Enlaps Tikee оснащена беспроводными интерфейсами

    20:539

    OWC Mercury Pro — внешний оптический привод с поддержкой носителей M-DISC и интерфейсом USB 3.0: В алюминиевом корпусе OWC Mercury Pro находится привод LG WH16NS40 и контроллер ASMedia ASM1053E

    19:157

    Asus интегрирует ПО AdBlock Plus в свой браузер для Android: Asus и AdBlock объявили о сотрудничестве

    18:1313

    Зарядное устройство FSP Shining 16, подключаемое к бортовой электросети автомобиля, поддерживает технологию Qualcomm QC 2.0: Максимальная мощность Shining 16 составляет 16 Вт

    17:224

    Смартфону LG G5 приписывают наличие двух основных камер разрешением 16 и 8 Мп: Смартфон LG G5 может получить две основные камеры

    14:478

    Автобусные остановки Лондона обзаведутся интерактивными стендами с дисплеями E Ink: Автобусные остановки Лондона получат современные инфостенды

    14:2910

    Начались поставки модульных смартфонов Fairphone 2: Конфигурация Fairphone 2 включает SoC Qualcomm Snapdragon 801

    14:2534

    Чистая прибыль Micron в годовом выражении упала в пять раз: Micron отчиталась за квартал

    14:086

    Aqua Computer предлагает стальную прокладку, обеспечивающую безопасную установку охладителя непосредственно на кристалл CPU Intel Skylake: Форма и размеры прокладки точно соответствуют конструкции процессоров Intel Skylake

    14:015

    Платформа MediaTek Helio X20 показала внушительные результаты в тесте Geekbench: Платформа MediaTek Helio X20 набрала более 7000 баллов в Geekbench

    13:4614

    Google работает над технологией «искусственного интеллекта» для ПО обмена сообщениями: Google создаст умных ботов для программы обмена сообщениями

    13:246

    Смартфон Lenovo K4 Note оснастят 3 ГБ ОЗУ, а также, предположительно, сканером отпечатков пальцев: Смартфон Lenovo K4 Note получит большой объём ОЗУ

    12:271

    Samsung приписывают намерение сократить поставки смартфонов в следующем году на 12%: Samsung уменьшит поставки смартфонов

    12:1757

    В недавнем обновлении встроенного ПО камеры Fujifilm X-T1 обнаружена ошибка, приводящая к зависанию устройства: По этой причине обновление 4.20 уже убрано с сайта Fujifilm

    10:23

    Смартфон Wammy Note 5 получил SoC Helio P10 и 4 ГБ оперативной памяти при цене $255: Wickedleak должен стать второй индийской компанией, которая предложит пользователям смартфон с 4 ГБ оперативной памяти

    10:0315

    Microsoft снова переносит дату начала продаж моноблоков Surface Hub, да ещё и поднимает на них цены: Моноблоки Microsoft Surface Hub доберутся до покупателйе позже, чем ожидалось, и обойдутся им дороже

    10:004

    Elephone переименовала еще не выпущенную линейку смартфонов P9000 : Кроме того, Elephone сообщила о том, что 25 декабря компания готовится сделать какой-то анонс

    09:473

    Смартфон LeTV Max Pro может получить ультразвуковой дактилоскопический датчик и сканер радужной оболочки глаза: Анонс флагманского смартфона LeTV ожидается 5 января на выставке CES 2016

    09:373

    Samsung приступит к массовому производству памяти DRAM по нормам 18 нм во втором квартале 2016: В третьем квартале этого года доли Samsung Electronics и SK Hynix на рынке динамической памяти с произвольным доступом составляли около 46% и 28% соответственно

    09:247

    Большой смартфон Samsung Galaxy A9 одобрен китайским регулятором: Samsung Galaxy A9 не только большой, но и тяжелый: аппарат весит 200 граммов

    09:006

    BlackBerry снизит стоимость смартфона Priv уже в феврале на фоне слабых продаж: Смартфон BlackBerry Priv разошёлся тиражом не более 50 000 устройств

    09:003

    Смартфон Microsoft Lumia 650, ориентированный на бизнес-аудиторию, должен прийти на смену Microsoft Lumia 640 в апреле 2016: В США продажи устройства в апреле месяце должен начать оператор Cricket

    08:5414

    BlackBerry намекает на выпуск нового смартфона под управлением Android в следующем году: Новый смартфон может оказаться в среднем ценовом классе

    08:43

    По слухам, на CES 2016 Google и Ford объявят о совместном производстве беспилотных автомобилей: Кроме того, сообщается о том, что это соглашение не будет эксклюзивными

    08:32

    Однокристальная платформа смартфона Motorola Moto X четвертого поколения будет охлаждаться при помощи тепловой трубки: Тепловая трубка позволит эффективнее отводить тепло от SoC Qualcomm Snapdragon 820

    08:301

    AMD переносит запуск видеокарты Radeon R9 Fury X2: Видеокарта AMD Radeon R9 Fury X2 выйдет позже, чем ожидалось

    08:301

    В будущем году Samsung Electronics начнет выпуск 14-нанометровой продукции по заказам AMD: Samsung старается расширить число клиентов, заказывающих выпуск полупроводниковой продукции

    08:0012

    Для входа в свою учётную запись Google вскоре может понадобиться только смартфон: Google исследует возможность отказа от пароля для входа в учётную запись

    08:009

    Micromax занимается созданием собственного платёжного сервиса, возможности которого будут очень широки: Micromax и Yu создают собственный мобильный кошелёк

    07:30

    NetApp покупает компанию SolidFire за 870 млн долларов: Приобретение позволит NetApp предложить решения, в которых используются только твердотельные накопители, во всех трех основных сегментах

    07:00

    Новая фабрика для производства смартфонов Vivo создала в Индии 2200 рабочих мест: Vivo также приступила к производству своих смартфонов в Индии

    07:002

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