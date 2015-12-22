  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    22 декабря 2015

    Появились изображения, которые дают представление о том, как будет выглядеть камера Fujifilm X-Pro2: Камера Fujifilm X-Pro2 будет очень похожа на камеру Fujifilm X-Pro1

    23:3210

    µPeek — микроскоп размером с кредитную карту, подключаемый к смартфону по интерфейсу Bluetooth: Микроскоп µPeek весит 55 г и имеет степень защиты IP65

    22:559

    Kingston и Adata хотят инвестировать в Nanya: Компании Adata приписывают намерение приобрести акций на 30,5 млн долларов

    20:22

    Компания FANUC установила рекорд, выпустив к настоящему моменту 400 000 роботов: Модель CR-35iA — первый в отрасли робот, рассчитанный на полезную нагрузку до 35 кг и работу рядом с людьми без защитных ограждений

    20:228

    Глава Cyanogen пообещал в следующем году не менее шести новых производителей смартфонов, которые будут использовать платформы компании: Разработки Cyanogen получат большее распространение в Индии

    19:595

    За первый месяц продаж в Китае было реализовано 49 300 планшетов iPad Pro: Продажи планшетов Apple iPad Pro в Китае не впечатляют

    18:2731

    Планшет LG G Pad II 8.3 не стал последователем первой модели и не может похвастаться значительно лучшими параметрами: Планшет LG G Pad II 8.3 получил SoC Snapdragon 615

    18:003

    Asus и Gigabyte также заинтересованы в технологиях виртуальной реальности: Asus и Gigabyte работают над собственными шлемами VR

    17:47

    Слух: компании Oppo и OnePlus могут объединиться под общим брендом: Oppo и OnePlus могут объединиться в одну компанию

    17:313

    Twitter тоже интересуется дронами, но в качестве своеобразного интерактивного СМИ, подконтрольного пользователям этого сервиса: Twitter хочет превратить пользователей в журналистов посредством своих дронов

    17:154

    Microsoft лишила ПО Cortana для Android одной из функций из-за проблем с совместимостью: Cortana для Android лишилась одной функции

    16:281

    На выпуск умной лампы Fluxo собрано более 237 000 евро при первоначальной цели 50 000: В светильнике Fluxo предусмотрено управление диаграммой направленности и цветом свечения

    16:1625

    LG рассказала о новых функциях в следующем поколении телевизоров Smart TV с webOS 3.0, которые покажут на CES 2016: Новые телевизоры LG получат webOS 3.0

    14:427

    Полтора десятка системных плат MSI получили обновление BIOS с поддержкой разгона младших процессоров Intel Skylake: MSI также решила поддержать оверклокеров

    13:5610

    BMW и Nissan объединили усилия с целью постройки большого количества зарядных станций для электромобилей: BMW и Nissan будут активно строить зарядные станции для электромобилей

    13:3614

    Corning будет поставлять подложки для новой фабрики BOE Technology: BOE Technology и Corning продолжают сотрудничество

    13:02

    Razer перезапускает приставку Forge TV с новым магазином игр Cortex: Razer обновляет приставку Forge TV

    12:39

    SpaceX впервые удалось совершить вертикальную посадку первой ступени ракеты Falcon 9: Ранее SpaceX безуспешно пыталась сохранить ракету, сажая ее на плавучую платформу в Атлантическом океане

    11:2167

    Планшет Nvidia Shield Tablet K1 одним из первых на рынке получил ОС Android 6.0 : Планшет Nvidia Shield Tablet K1 получил обновление Android 6.0

    11:0010

    Mercedes-Benz готовит кроссовер, который составит конкуренцию Tesla Model X при более доступной цене: Модель ELC будет обладать более аэродинамическим кузовом, чем недавно представленный бензиновый кроссовер GLC

    10:5115

    Крупнейший оператор мобильной связи China Mobile сообщил, что Samsung Galaxy S7 появится в продаже в марте 2016: На конференции также было отмечено, что Samsung Galaxy S7 будет продаваться по цене не менее $465

    10:331

    На CES 2016 компания LG покажет 77-дюймовую гибкую панель OLED с малым радиусом кривизны: LG приготовила большую гибкую панель OLED

    10:3025

    Foxconn инвестировала дополнительные $120 млн в производство роботов: Деньги будут потрачены на производство роботов и соответствующего программного обеспечения

    10:021

    Microsoft приобретает компанию Talko, которую создал бывший сотрудник Microsoft: Talko переходит под крыло Microsoft и станет частью Skype

    10:0015

    Шлем HTC Vive будут использовать в автосалонах Audi для виртуальных тест-драйвов: Уже в следующем году HTC Vive начнут использовать в модной индустрии, в сфере здравоохранения, в развлекательном сегменте, а также в образовании

    09:451

    Характеристики смартфона UMi Apollo определят пользователи: На страничке UMi Apollo ведется обратный отсчет до начала голосования, которое стартует 10 января 2016

    09:352

    Gionee представила смартфоны Marathon M5 Plus и Marathon M5 Enjoy с очень ёмкими АКБ и сканерами отпечатков пальцев: Смартфон Gionee Marathon M5 Plus и Marathon M5 Enjoy стоят $385 и $310

    09:302

    Cube Talk 7X 4G U51GT — недорогой планшетофон на платформе Mediatek MT8735M: Cube Talk 7X 4G U51GT оценен примерно в $75

    09:003

    DJI открыла в Китае первый фирменный магазин с зоной для запуска дронов, мастерской и собственным мини-театром: DJI открыла фирменный магазин

    09:00

    Adata готовит к выпуску твердотельные накопители на базе флэш-памяти 3D NAND: Заявленные скорости чтения и записи новинок — 2900 и 1300 МБ/с соответственно

    08:304

    На CES 2016 BlackBerry покажет свои разработки для сегмента систем помощи водителю: BlackBerry уже разработала технологии для систем помощи водителю

    08:30

    Автомобили Tesla Model S получат доступ к потоковому сервису Spotify: Tesla Motors сотрудничает со Spotify

    08:152

    Однокристальная система LG Nuclun 2 станет основой преемника смартфона V10: Преемник смартфона LG V10 получит SoC Nuclun 2

    08:003

    Nvidia может выпустить бюджетную видеокарту GeForce GT 930 в трёх модификациях с тремя разными GPU: Видеокарта GeForce GT 930 будет существовать в пяти модификациях

    07:302

    Камера наблюдения Xiaomi Yi Home Camera стала доступна в США за $60: Камера наблюдения Xiaomi Yi Home Camera появилась в ассортименте Amazon

    07:001

    Компания Flux Factory, вышедшая из под крыла Google X, получила почти 30 млн долларов инвестиций: Компания Flux Factory получила внушительные средства

    06:45

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018