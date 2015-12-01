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    1 декабря 2015

    AMD выпустила обновление Radeon Software Crimson Edition 15.11.1 Update, в котором устранена ошибка, в некоторых случаях приводившая к перегреву GPU: Помимо этой ошибки в обновлении исправлены другие

    20:4315

    Билл Гейтс представил многомиллиардную инициативу, призванную стимулировать экологически чистое производство энергии: В группу Breakthrough Energy Coalition вошло три десятка представителей отрасли

    20:2815

    У Toshiba готов техпроцесс TaRF8, оптимизированный для изготовления интегральных радиочастотных коммутаторов: Ознакомительные образцы коммутаторов SP12T, изготовленные по техпроцессу TaRF8, будут доступны в январе

    19:091

    Nvidia выпустит обновлённую видеокарту GeForce GTX 750 с GPU GM206: Новая версия 3D-карты GeForce GTX 750 получит новый GPU

    18:258

    На создание коврика RVP01 специалисты SilverStone потратили семь лет: Размеры коврика SilverStone RVP01 — 850 х 300 х 3 мм

    18:0333

    Смартфон Acer Liquid X2: две камеры разрешением 13 Мп, три слота для карт SIM и четыре тысячи мА·ч ёмкости АКБ: Смартфон Acer Liquid X2 будет работать с тремя картами SIM

    17:5025

    Tsinghua Unigroup приписывают намерение купить часть SK Hynix за 4,7 млрд долларов: Официально информация об инвестициях Tsinghua Unigroup в SK Hynix пока не подтверждена

    16:34

    Блоки питания AeroCool XPredator GM прошли сертификацию 80 Plus Gold: Блоки AeroCool XPredator GM получили модульную кабельную систему

    16:041

    Подтвержден срок выхода процессоров AMD FX на микроархитектуре Zen: Процессоры AMD FX на микроархитектуре Zen появятся на рынке четвертом квартале 2016 года, APU — в 2017 году

    15:2117

    SyncPhone — первый смартфон с настольной версией Windows 10: Разработчики согласны с тем, что они не являются революционерами, так как еще в 2013 году компания Canonical представила похожий аппарат Ubuntu Edge

    15:0280

    Noctua добавляет в серию IndustrialPPC вентиляторы, рассчитанные на напряжение питания 24 В: Степень защиты новых вентиляторов Noctua — IP67

    13:445

    Смартфон Huawei Mate 8 на 16-нанометровой SoC Kirin 950 оснащен 6-дюймовым дисплеем : Шестидюймовый дисплей Mate 8 имеет разрешение Full HD

    12:5311

    Представлена камера среднего формата Pentax 645Z IR, чувствительная в инфракрасном диапазоне: В розничную торговлю камера Pentax 645Z IR поступать не будет

    11:5810

    Oppo A53 — смартфон с металлическим корпусом и платформой Snapdragon 616: Смартфон Oppo A53 получил экран HD

    11:29

    Первые гонки беспилотных автомобилей в рамках чемпионата FIA Formula E запланированы на сезон 2016/2017: Новые гонки будут называться Roborace

    11:229

    Представлены смартфоны vivo X6 и X6Plus с металлическими корпусами и ЦАП ES9028: Представлены смартфоны vivo X6 и X6Plus

    11:095

    RuTracker проведет «Учения по Гражданской обороне»: Администрация RuTracker объявила о грядущем начале «Учений по Гражданской обороне», в ходе которых аудиторию ресурса будут учить использовать инструменты для обхода блокировок

    10:5031

    NuAns Neo — еще один японский смартфон с Windows 10 Mobile, возможной функцией Continuum и большим количеством сменных панелей: Японские источники полагают, что устройство сможет поддерживать функцию Continuum

    10:3011

    Google наняла бывшего сотрудника Tesla, который возглавлял разработку ПО в SpaceX и системы автопилота: Роберт Роуз покинул Tesla в октябре этого года, сразу после запуска автопилота в режим открытого тестирования для владельцев Tesla Model S

    10:155

    Камера виртуальной реальности Nokia OZO поступит в продажу в первом квартале 2016 по цене $60 000: Разрешение камер составит 2K x 2K, видео будет записываться в полностью сферическом формате (360 x 180°)

    09:596

    По слухам, Apple работает над еще более тонкими MacBook Air с дисплеями диагональю 13 и 15 дюймов: Запуск новых MacBook Air ожидается уже в третьем квартале следующего года

    09:3264

    В Samsung планируют, что в следующем году панели AMOLED будут стоить всего на 10% больше, чем LCD: В данный момент дисплеи AMOLED производства Samsung Display примерно 30% дороже дисплеев LCD

    09:1853

    По слухам, Sharp продает оборудование и патенты, чтобы улучшить свое финансовое положение: Индийская компания Sterlite Technologies намеревается приобрести оборудование для производства больших телевизионных панелей на сумму около 57 млн долларов

    09:0510

    Foxconn Electronics сможет поставить на рынок 10-12 млн новых консолей Nintendo NX до конца 2016 года: Сама Nintendo рассчитывает на очень высокий спрос, намереваясь поставить на рынок до конца 2016 около 20 млн Nintendo NX

    08:55

    Готовится к дебюту Lenovo K32c36 — 5-дюймовый смартфон на базе восьмиядерного процессора: В Lenovo K32c36 используется восьмиядерный процессор частотой 1,5 ГГц

    08:40

    Microsoft увольняет всех сотрудников израильского подразделения, которые занимались проектом HoloLens: Команда проекта HoloLens потеряла 60 специалистов

    08:0014

    Razer и Lenovo объявили о сотрудничестве: Lenovo будет продавать ПК Razer Edition

    07:30

    Google начнёт испытания шаров проекта Project Loon по всем США: Google запросила у FAA лицензию на эксперименты с Project Loon

    07:003

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