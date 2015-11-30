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    30 ноября 2015

    Жители Московской области начали получать уведомления от МВД и ФССП в электронном виде: Для того, чтобы получать электронные юридически значимые уведомления вместо бумажных, гражданам необходимо оформить свое согласие на ЕПГУ или на сайте «Почты России»

    21:446

    Asus отметила 20-летие выпуска 3D-карт моделью GeForce GTX 980 Ti 20th Anniversary Edition: Цену 3D-карты GeForce GTX 980 Ti 20th Anniversary Edition производитель не приводит

    20:073

    В Оксфордском университете разработана технология цветных энергонезависимых дисплеев на эффекте изменения фазового состояния вещества: Новая технология позволит создавать яркие цветные дисплеи с очень высокой энергетической эффективностью

    16:3529

    Эван Блэсс опубликовал изображение отмененного планшета Microsoft/Nokia Mercury: Никаких подробностей об аппаратной начинке Microsoft/Nokia Mercury источник, который часто публикует достоверную информацию, в этот раз не предоставляет

    15:336

    В Nikon объяснили природу артефактов на переднем элементе объектива AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8E ED VR: По словам Nikon, это не пыль и не инородные тела

    14:219

    Мышь Qpad DX-20 подходит правшам и левшам: Рекомендованная цена Qpad DX-20 — 69 евро

    13:505

    AMD признала, что ошибка в драйвере AMD Radeon Software Crimson Edition может привести к перегреву видеокарты: На данный момент не совсем понятно, будет ли AMD менять сгоревшие в результате ошибки видеокарты

    13:3832

    Монитор Philips 241P6VPJKEB оснащен ЖК-панелью AH-IPS разрешением 4K, web-камерой и портом HDMI 2.0: Philips 241P6VPJKEB оценен в Европе в 550 евро

    12:308

    Планшет Nvidia Shield Tablet X1 с ОС Android 6.0 замечен в результатах теста GFXBench: Основой Nvidia Shield Tablet X1 служит однокристальная система Nvidia Tegra X1

    10:3511

    Джереми Кларксон представил новый прототип дрона доставки Amazon из проекта Prime Air: Новая модель выглядит более приспособленной для доставки небольших грузов, чем первые прототипы Amazon

    10:2118

    Docomo успешно тестирует технологии 5G в реальных условиях: В некоторых странах только начинают запускать сети четвертого поколения, многие регионы мира еще не знают, что такое 3G

    09:5210

    Кроссовки ShiftWear оснащены гибкими цветными дисплеями E Ink: При использовании статического изображения дисплеи практически не потребляют энергию

    09:0824

    Источники утверждают, что Apple подтвердила намерения использовать дисплеи OLED в iPhone с 2017 года: Информатор отмечает, что Apple настроена выпустить первую модель своего фирменного смартфона с дисплеем нового типа в 2017 году

    08:5387

    Новая модель Google Glass может превратиться в умный монокль: Описанное в патенте устройство выглядит, как изогнутая дужка с закрепленным на ней дисплеем

    08:404

    Акции Bang & Olufsen выросли почти на треть на фоне информации о возможной продаже компании: Bang & Olufsen могут купить

    07:309

    Оперативная память DDR3 SO-DIMM Team Neptune способна работать на частоте 2133 МГц: Team представила ОЗУ для ноутбуков Neptune

    07:00

    Разветвитель Phanteks PH-PWSPR_1P2M позволяет подключить две системы к одному блоку питания: Для подключения разветвителя подходят обычные удлинительные кабели для блоков питания

    00:4410

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