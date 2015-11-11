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    11 ноября 2015

    Gigabyte расширяет линейку игровых видеокарт Xtreme Gaming пятью новыми моделями: Gigabyte представила карты Titan X (GV-NTITANXXTREME-12GD-B), GTX 980 Ti WindForce Edition (GV-N98TXTREME-6GD), GTX 980 Ti WaterForce Edition (GV-N98TXTREME W-6GD), GTX 980 (GV-N980XTREME-4GD) и GTX 970 (GV-N970XTREME-4GD)

    19:195

    Тонкий клиент HP T730 располагает четырьмя портами DisplayPort 1.2 : Тонкий клиент HP T730 стоит $600

    18:569

    Клавиатура чехла Logi Create Backlit Keyboard Case для планшета Apple iPad Pro имеет подсветку: Logitech представила чехлы для iPad Pro

    18:327

    Foxconn инвестирует 4,4 млрд долларов в постройку фабрики по производству дисплеев для смартфонов iPhone: Foxconn построит новый завод для Apple

    18:0840

    Совет директоров TSMC одобрил выделение 4 млрд долларов на расширение производства: Также одобрено выдвижение доктора Вонга на должность вице-президента TSMC

    17:21

    Специализированные ускорители Nvidia Tesla M4 и M40 призваны ускорить алгоритмы машинного обучения: Машинное обучение позволяет сделать web-сервисы умнее

    16:537

    Китайские онлайновые магазины обновили исторические рекорды продаж в ходе сегодняшнего Дня холостяка: Cегодня в шестом часу вечера по пекинскому времени дневной оборот китайского онлайнового магазина Tmall, который является аналогом Amazon в регионе, составил более 11 млрд долларов

    16:419

    Используя Icy Dock ToughArmor MB992SKR-B, в отсеке типоразмера 3,5 дюйма можно разместить два накопителя с поддержкой горячей замены: Накопители, установленные в корзине Icy Dock ToughArmor MB992SKR-B, можно объединять в массив RAID

    16:013

    Mozilla предоставила владельцам смартфонов с Android возможность ознакомиться с Firefox OS: Mozilla представила Firefox OS 2.5 Developer Preview

    14:2914

    Появилось изображение и предварительные спецификации объектива HD Pentax-D FA 645 35mm f/3.5 AL IF: Цена объектива HD Pentax-D FA 645 35mm f/3.5 AL IF на японском рынке составит $2200

    14:10

    Hyundai Virtual Guide — ПО для автомобилистов, использующее дополненную реальность: ПО Hyundai Virtual Guide позволит лучше узнать своё авто

    14:082

    EM-Sense — технология Disney Research, которая может изменить рынок носимой электроники и робототехники: EM-Sense — аналог шестого чувства для мобильных устройств

    13:538

    В серию EVGA GQ вошли блоки питания мощностью до 1000 Вт: Блоки питания EVGA GQ имеют сертификаты 80 Plus Gold

    13:442

    Защищенный планшет Xplore Xslate D10 на процессоре Intel Atom E3845 работает под управлением Android 5.1 Lollipop : Защищенный планшет Xplore Xslate D10 оснащен портами USB 3.0 и Gigabit Ethernet

    13:121

    Cyanogen представила набор приложений C-Apps для пользователей CyanogenMod: Cyanogen C-Apps — пакет приложений из Cyanogen OS для пользователей CyanogenMod

    13:074

    Часы Moto 360 первого поколения можно приобрести за $100: Часы Moto 360 первого поколения подешевели до $100

    12:514

    Tokina представила четыре объектива серии V, оптимизированных для видеосъемки: Объективы Tokina AT-X17-35F4 PRO FX V, Tokina AT-X12-28 PRO DX V, Tokina AT-X116PRO DX V и Tokina AT-X107 DX V предназначены для камер Canon и Nikon

    12:356

    По прогнозу Gartner, в 2016 году к интернету вещей ежедневно будет подключаться 5,5 млн (!) новых устройств: По прогнозу Gartner, в 2016 году интернет вещей объединит 6,4 млрд «вещей»

    11:3110

    Шасси для внешнего двухдискового накопителя Stardom ST2-TB оснащено интерфейсом Thunderbolt 2: Шасси Stardom ST2-TB изготовлено из алюминия

    10:5017

    Устройства Tp-Link RE580D и RE450 позволяют расширить покрытие Wi-Fi: Пропускная способность Tp-Link RE580D достигает 1900 Мбит/с, RE450 — 1750 Мбит/с

    10:20

    Pro Design объединяет платформу для разработчиков Juno ARM Development Platform и систему для создания прототипов proFPGA: Адаптеры proFPGA-ARM-Juno станут доступны для заказа уже в текущем месяце

    09:561

    Поддержка Chrome для Windows XP, Vista и Mac OS X прекратится в апреле 2016: Разработчики рекомендуют всем пользователям переходить на более новые версии операционных систем

    09:4321

    Блок питания SilentiumPC Vero L1 мощностью 600 Вт ориентирован на использование в ПК с одной 3D-картой: Габариты блока питания SilentiumPC Vero L1 мощностью 600 Вт равны 150 х 86 х 163 мм

    09:351

    Робот Tally предназначен для контроля цены и наличия товара на прилавках: Tally может делать эту работу чаше, быстрее и практически без ошибок, по сравнению с человеком

    09:264

    60% продаж AliExpress приходится на Россию, Казахстан, Украину и Белоруссию: Важно отметить, что сегодня в онлайновом магазине Alibaba появятся первые российские товары

    09:1231

    Второе поколение шлема виртуальной реальности Samsung Gear VR доступно для предзаказа: Пользователям Samsung Gear VR будут доступны новые игры, которые будут распространяться через Oculus Store

    08:2515

    Карты Google, наконец, научили работать без интернета: Приложение Google Maps с этого момента, наконец, сможет работать в оффлайновом режиме, если пользователь заранее скачает необходимые карты

    08:0718

    Фото дня: объектив Tokina AT-X 14-20 PRO DX для камер формата APS-C: Объектив Tokina AT-X 14-20 PRO DX может быть анонсирован еще до Нового года

    08:0011

    ARM представила процессорное ядро Cortex-A35: Представлены процессорные ядра ARM Cortex-A35

    08:001

    Умная колонка Amazon Echo скоро появится на прилавках американских магазинов: Компания пока что не распространяется о своих планах по выпуску Amazon Echo в европейском регионе

    07:49

    Начались продажи игровых устройств Steam Machine: Valve начала продажи консолей Steam Machine

    07:307

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