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    1 ноября 2015

    В серию вентиляторов Be quiet! Pure Wings 2 PWM вошли модели типоразмера 80, 92, 120 и 140 мм: Вентиляторы Be quiet! Pure Wings 2 PWM уже доступны в продаже

    21:19

    За год доход SGI увеличился, но очередной квартал все равно завершился убытками: Компания SGI опубликовала отчет за первый квартал 2016 финансового года

    20:55

    Чистый убыток HTC по итогам прошедшего квартала составил 138 млн долларов: HTC отчиталась за квартал

    20:4914

    Adata ориентирует карты памяти i-Memory SD Card и флэш-накопители i-Memory UE710 и UC350 на пользователей устройств Apple: Флэшка UC350 оснащена разъемом USB-C

    19:491

    Доход Atmel за год уменьшился почти на четверть: Компания Atmel опубликовала отчет за третий квартал 2015 года

    19:103

    PMC-Sierra подтвердила получение предложения Microsemi о покупке : Факт переговоров не означает, что с Microsemi будет заключена сделка

    18:49

    Концентратор Satechi Type-C USB 3.0 3 in 1 Combo Hub оценивается в $35: Концентратор Satechi Type-C USB 3.0 3 in 1 Combo Hub ориентирован на ноутбуки Apple

    18:276

    При виде детей беспилотные автомобили Google будут двигаться в режиме повышенной осторожности: Разработчики пригласили в свой офис множество детей, одетых по поводу Хэллоуина в костюмы супергероев, роботов, вампиров, зомби, чертей и прочей нечисти

    09:0934

    Самоуправляемые автомобили Nissan будут готовы к 2020 году: К 2018 году компания планирует научить самоуправляемые автомобили перестраиваться в плотном потоке, обгонять остановившиеся или медленно движущиеся автомобили

    08:534

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