  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    3 ноября 2015

    Слухи приписывают смартфону Vivo XPlay 5S не только толщину в 4 мм, но и какую-то выделенную видеопамять объёмом 1 ГБ: Смартфон Vivo XPlay 5S может получить дисплей 4K

    17:4126

    Алгоритм Crucialtec Muon позволит в несколько раз уменьшить размеры сканеров отпечатков пальцев: Алгоритм Crucialtec Muon сделает дактилоскопы меньше

    16:12

    Fitbit подтвердила звание лидера рынка носимой электроники: Fitbit отчиталась за квартал

    15:381

    Компания Tsinghua Unigroup хотела бы объединить часть своих активов с MediaTek : Tsinghua Unigroup хотела бы объединить Spreadtrum Communications и RDA Microelectronics с MediaTek

    15:05

    Смартфон Samsung Galaxy J3 прошел сертификацию FCC : Смартфон Samsung Galaxy J3 будет поставляться с ОС Android 5.1.1 Lollipop

    14:5036

    ПК Zotac NEN Steam Machine в итоге получил менее производительную видеокарту, нежели указывалось изначально: ПК Zotac NEN Steam Machine располагает картой GeForce GTX 960

    14:062

    Новый хромбук Haier получит платформу Intel и 4 ГБ оперативной памяти: Хромбук Haier Chromebook 11 G2 получит порт USB 3.0

    13:323

    Синица снова оказалась лучше журавля: в PMC-Sierra решили придерживаться договоренности о сделке со Skyworks: Совет директоров PMC-Sierra решил не соглашаться на предложение Microsemi

    13:312

    LG готовит детские носимые устройства GizmoPal 2 и GizmoGadget: LG готовит детские умные часы

    13:084

    Мини-ПК Shuttle DH170 высотой 43 мм поддерживает процессоры Intel Skylake: Рекомендованная цена Shuttle DH170 — 224 евро

    12:342

    Дроны Google проекта Project Wing будут использоваться для доставки потребительских товаров: Alphabet хочет использовать дроны для доставки товаров

    12:152

    За 5,9 млрд долларов Activision Blizzard покупает создателя популярной игры Candy Crush Saga: Activision Blizzard и King Digital Entertainment уже договорились о сделке

    12:0221

    Manifold — ПК на основе платформы Nvidia Tegra K1 для дронов DJI M100: ПК Manifold оценивается в $500

    11:537

    Цветной лазерный принтер формата A4 Ricoh SP C440DN предназначен для малых и средних рабочих групп: К достоинствам Ricoh SP C440DN относится высокая скорость печати, достигающая 40 страниц в минуту

    11:276

    На выпуск кабеля UsBidi уже удалось собрать в десять раз больше намеченной суммы: О текущем состоянии зарядки моментально позволяет судить светодиодный индикатор, совмещенный с разъемом UsBidi

    10:0513

    Начались продажи смартфонов Google Nexus 5X в Европе; как и ожидалось, цены высоки, но некоторые покупатели получат в подарок Chromecast: Разновидность с 16 ГБ флэш-памяти стоит 479 евро, с 32 ГБ — 529 евро

    09:4613

    Линейку устройств Lenovo ThinkPad X1 пополнят два новых ноутбука и даже планшет: Lenovo готовит устройства ThinkPad X1 Yoga и ThinkPad X1 Tablet

    09:3012

    Microsoft решила, что пользователи OneDrive злоупотребляют возможностями облачного сервиса, существенно изменив его политику: Это произошло после того, как Microsoft обнаружила, что многие пользователи злоупотребляют возможностями сервиса, храня в облаках десятки терабайт фильмов, музыки и прочего контента

    09:2245

    Компания Statoil построит самую большую плавучую ветроэлектростанцию возле берегов Шотландии: Электростанция будет располагаться на расстоянии около 25 км от берега шотландского города Питерхед

    09:035

    Основатели Skype представили сервис доставки товаров, в котором будут задействованы самоходные колесные роботы : Создатели этих роботов решили свести к нулю следующие составляющие — время ожидания, стоимость доставки и вредное воздействие на окружающую среду

    08:353

    Windows 10 установлена на 120 млн устройств: Источник считает, что в ближайшее время может произойти резкое увеличение пользовательской базы

    08:1933

    По словам Хироши Локхаймера, Google не планирует отказываться от Chrome OS: Хироши Локхаймер оговорился, что Google работает в направлении объединения лучших технологий в Android и Chrome OS

    08:104

    По слухам, флагманские смартфоны Microsoft будут использовать SoC Qualcomm Snapdragon 820 : Кроме того, ожидается, что Microsoft будет использовать продвинутую систему охлаждения

    08:067

    Двухпроцессорная 3D-карта AMD R9 Fury X2 (Gemini) будет представлена в ближайшие два месяца: По предварительным данным, GPU AMD R9 Fury X2 будут работать на частоте до 1 ГГц

    08:008

    Смартфон Philips Sapphire Life V787 располагает аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч: Philips представила смартфоны Sapphire S616 и Sapphire Life V787

    07:305

    Смартфон Huawei Mate 8, оснащённый платформой Kirin 950 и 4 ГБ ОЗУ, будет представлен 26 ноября: Huawei покажет смартфон Mate 8 в конце ноября

    07:10

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018