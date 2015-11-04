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    4 ноября 2015

    Операционная система iOS 9 уже установлена на 66% мобильных устройств Apple: По словам производителя, iOS 9 демонстрирует самый высокий темп внедрения по сравнению со всеми предыдущими версиями ОС

    20:0847

    Смартфон Zuk Z1 выпущен в варианте с дубовой крышкой: Помимо материала задней крышки, других отличий от базовой модели описанный вариант Zuk Z1 не имеет

    19:504

    Apple и GT Advanced Technologies заключили новое соглашение: У GT Advanced Technologies не получается продать оборудование для изготовления сапфира

    19:0336

    Новые наушники Xiaomi содержат два разных излучателя и стоят $16: Наушники Xiaomi Hybrid Earphone содержат динамический излучатель и арматуру

    18:5218

    Специалисты Stanley Electric создали задние автомобильные фонари типа OLED: В компании Stanley Electric рассчитывают предложить коммерческие автомобильные фонари типа OLED к 2020 году

    18:053

    Системная плата MSI Z170A SLI Plus оснащена семью портами USB 3.1: Основой звуковой подсистемы MSI Z170A SLI Plus служит кодек Realtek ALC1150

    17:4927

    Умные часы Samsung Gear S2 пользуются успехом в Китае: Партия из 180 000 часов Samsung Gear S2 была распродана в Китае за 8 часов

    17:357

    Бокс Aquatica A7r II позволяет снимать камерой Sony a7R II на глубинах до 130 м: Данных о цене и сроке начала продаж Aquatica A7r II пока нет

    17:285

    Samsung остаётся неоспоримым лидером индийского рынка смартфонов : Тройка лидеров рынка смартфнов Индии представлена компаниями Samsung, Micromax и Intex

    16:5628

    Китайцы освоили «хирургическое» вмешательство по увеличению встроенной памяти смартфонов Apple: Пока манипуляции с более-менее гарантированным успехом проводятся только с iPhone 6

    16:4067

    Смартфон Micromax Canvas 5 стоимостью $185 получил 3 ГБ ОЗУ и 13-мегапиксельную камеру Samsung: Смартфон Micromax Canvas 5 оценили в $185

    16:38

    В следующем году Meizu представит смартфон Pro 5 mini с дисплеем диагональю 4,7 дюйма: Смартфон Meizu Pro 5 mini может получить десятиядерную платформу

    16:154

    Polaroid подала в суд на GoPro: Polaroid обвиняет GoPro в копировании дазайна её камеры Cube

    15:5914

    Alliance for Wireless Power (A4WP) и Power Matters Alliance (PMA) объединяются в организацию AirFuel Alliance: A4WP и PMA будут ликвидированы, превратившись в AirFuel Alliance

    15:042

    Модульный смартфон PuzzlePhone имеет «мозг», «позвоночник» и «сердце»: Разработчики разделили смартфон на три модуля, назвав их «мозг» (Brain), «позвоночник» (Spine) и «сердце» (Heart)

    14:4513

    11 миллионов человек оформили предварительный заказ на смартфон LeTV Le 1s: В денежном выражении объем предварительных заказов LeTV Le 1s составил почти 2 млрд долларов США

    14:301

    Аналитик уверен в выпуске 4-дюймового iPhone в первой половине 2016. Старшая версия iPhone 7 будет иметь 3 ГБ оперативной памяти: Новый 4-дюймовый iPhone будет являться улучшенной версией iPhone 5s в металлическом корпусе с однокристальной платформой Apple A9

    14:1722

    Microsoft отложила срок окончания продаж готовых ПК с Windows 7 Professional еще на год: Продажи ПК с ОС Windows 8.1 завершатся одновременно с продажами ПК с ОС Windows 7 Professional

    13:4814

    Евросоюз одобрит сделку между Avago и Broadcom стоимостью 37 млрд долларов, не выдвигая какие-либо условия: Решение по сделке должно быть принято 23 ноября

    13:211

    Резервуар для охлаждающей жидкости EK-DBAY Spin Reservoir (R3.0) занимает два отсека типоразмера 5,25 дюйма: Цена EK-DBAY Spin Reservoir (R3.0) — 75,95 евро

    12:461

    Прототипы CPU AMD Zen оправдали ожидания производителя: Выход процессоров AMD Zen запланирован на 2016 год

    12:0521

    Полнокадровый объектив Tokina Cinema ATX 100mm T2.9 Macro доступен в вариантах с креплениями PL, Canon EF, Sony E, Nikon F и Micro Four Thirds: Совместно с Tokina Cinema ATX 100mm T2.9 Macro можно использовать фильтры диаметром 82 мм

    11:492

    Apple получила патент на электронные устройства с выпуклыми дисплеями: В Apple придумали, что гибкой панели OLED можно придать выпуклую форму

    11:3245

    Смартфон Samsung Galaxy J3 появился в базе TENAA. Подтверждён дисплей Super AMOLED: Смартфон Samsung Galaxy J3 будет весить 140 г

    11:322

    Intel и FreedomPop создадут «Wi-Fi-смартфон» на основе платформы SoFIA: Intel инвестирует в FreedomPop

    11:13

    Roccat Kiro — первая мышь категории «superdextrous»: Мышь Roccat Kiro стоит $50

    10:521

    Dell планирует продать неосновные активы на сумму около 10 млрд долларов, чтобы профинансировать слияние с EMC: Долг Dell после поглощения EMC составит 49,5 млрд долларов

    10:453

    Монохромный принтер Ricoh SP 6430DN формата A3 поддерживает двухстороннюю печать: Производитель позиционирует Ricoh SP 6430DN как решение для небольших офисов

    10:282

    1 января 2016 цены на продукты Microsoft в России повысятся на 19-25%: Стоит отметить, что 1 февраля этого года, ссылаясь на девальвацию национальной валюты, Microsoft повысило цены на свои продукты в России до 30%

    10:057

    Visa совершит самое крупное приобретение в своей истории, заплатив более ?21 млрд за Visa Europe : Аналитики прогнозируют, что от слияния выиграют все, включая саму Visa и ее партнеров

    09:263

    Вице-президент Google заявил, что Windows 10 недалеко ушла от Windows XP: «Windows 10? Больше похоже на "Windows 10 лет назад"»

    08:5672

    Созданный студентом алгоритм позволяет дронам самостоятельно выбирать безопасный маршрут при скорости до 50 км/ч: Примечательность предложенного Эндрю программного решения заключается в том, что дрону не нужно иметь данных о конкретной локации

    08:335

    Amazon открыла первый оффлайновый книжный магазин Amazon Books: В ассортименте Amazon Books будут представлены тысячи книг, которые будут отбираться специальным образом, опираясь на данные по продажам онлайновых версий, оценки пользователей

    08:14

    Ноутбук Microsoft Surface Book также практически неремонтопригоден : Ноутбук Microsoft Surface Book заработал у iFixit всего один балл

    08:1015

    Твердотельные накопители Crucial BX200 доступны в трёх модификациях, отличающихся лишь объёмом: Crucial представила накопители BX200

    07:404

    Google передумала открывать первый фирменный магазин в Нью-Йорке: Google не откроет магазин на Greene Street

    07:1013

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