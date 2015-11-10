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    10 ноября 2015

    Qualcomm ещё раз анонсировала платформу Snapdragon 820: Qualcomm представила SoC Snapdragon 820

    22:3624

    По прогнозу IDC, рынок технологий и сервисов, связанных с большими данными, в 2019 году достигнет 48,6 млрд долларов: Устойчивый рост ожидается во всех трех сегментах: инфраструктуры, программного обеспечения и сервисов

    22:30

    Крепления Corsair Hydro Series HG10 N980 и N970 позволяют использовать процессорные СВО с 3D-картами Nvidia: Крепления Corsair Hydro Series HG10 N980 и N970 совместимы с 3D-картами GeForce GTX GTX 980 Ti, Titan X, GTX 980, GTX 970 и GTX 760

    19:362

    Samsung уже приступила к массовому производству платформ Exynos 8890: Samsung уже выпускает новые однокристальные платформы

    16:4817

    LG начнёт поставлять для Xiaomi дисплеи OLED во второй половине следующего года: Xiaomi хочет использовать дисплеи OLED LG

    16:3115

    Google дали время до 18 декабря, чтобы устранить нарушения закона РФ «О конкуренции»: Google подала ходатайство «в связи с невозможностью исполнения предписания в срок», которое было удовлетворено

    16:0234

    Платформа для разработчиков Freescale FRDM-K64F поддерживает ARM mbed: Плата FRDM-K64F предназначена для разработчиков, использующих микроконтроллеры Kinetis K64, K63 и K24

    15:23

    Большой планшет Panasonic Toughpad 4K получил процессор Intel Core i7 и дискретный GPU: Panasonic Toughpad 4K в конфигурации FZ-Y1DMBHZ оснащен также 16 ГБ ОЗУ и SSD объемом 256 ГБ

    14:559

    Aurora Flight Sciences и Stratasys напечатали на 3D-принтере первый беспилотный летательный аппарат с реактивным двигателем : Использование 3D-печати позволило сократить время проектирования и постройки на 50%

    14:455

    На мероприятии Gartner Symposium/ITxpo 2015 показана камера PanaCast 2 — первая панорамная web-камера с поддержкой 4K: В первую очередь, камера PanaCast 2 предназначена для видеоконференций

    14:281

    Более 27% пользователей Steam перешли на Windows 10: -битная версия Windows 10 уверенно занимает второе место в рейтинге, уступая 64-битной версии Windows 7

    14:196

    Razer и Blizzard Entertainment анонсировали серию периферийных устройств с поддержкой Chroma, оптимизированных для игры Overwatch: Игра Overwatch будет поддерживать технологию подсветки Razer Chroma RGB

    14:14

    Смартфон Vivo X6 засветился на фото: Смартфон Vivo X6 получит дактилоскоп

    13:16

    Synaptics предлагает оснащать дверные ручки автомобилей сканерами отпечатков пальцев: Synaptics выходит на автомобильный рынок

    13:0522

    Роскомнадзор может получить возможность «без суда и следствия» лишать сайты регистрации в доменах .ru и «.рф»: При разделегировании доступ к ресурсу полностью прекращается

    12:5829

    Смартфону Huawei P9 max приписывают платформу Kirin 950 и меньший, нежели у предшественника, дисплей: Смартфон Huawei P9 max получит 4 ГБ ОЗУ

    12:203

    Google открывает доступ к новой системе машинного обучения TensorFlow : TensorFlow — новая система машинного обучения Google

    12:021

    Некоторые владельцы смартфонов Nexus 6P столкнулись с растрескиванием стекол: Пока сообщения о трещинах на стеклах Nexus 6P носят единичный характер

    11:4239

    Нагрузочная способность программируемого контроллера питания для портов USB Microchip UCS2112 достигает 3 А: Увеличивая ток, Microchip UCS2112 позволяет сократить время зарядки

    10:221

    Sony «похоронит» формат Betamax в марте 2016: Вы будете удивлены, узнав о том, что кассеты Betamax продолжают формально поддерживаться производителем

    09:4416

    По слухам, смартфоны Lumia 950 и Lumia 950 XL поступят в продажу 20 ноября: В тот же день должны стартовать продажи аксессуара Display Dock

    09:247

    Приложение Opera Max должно быть предустановлено на 100 млн смартфонов к 2017 году: Бесплатное мобильное приложение Opera Max предназначено для сжимания входящего интернет-трафика и сокращения затрат на мобильный интернет

    09:084

    Смартфон Ulefone Be Touch 3 получил менее производительную платформу, чем предыдущие две модели: Смартфон Ulefone Be Touch 3 стоит $200

    09:003

    NEC ARmKeypad — наручная клавитура, созданная с использованием технологии дополненной реальности: Технология позволяет проецировать на предплечье пользователя QWERTY-клавиатуру, которая видна только ему через очки, а также фиксировать движения пальцев и нажатия на виртуальные клавиши

    08:5610

    Microsoft покупает Secure Islands — пятую израильскую компанию за последний год: Компания Secure Islands была образована в 2006 году, она занимается защитой электронной почты и пользовательских данных любого рода

    08:3710

    Стоимость комплекта оперативной памяти DDR4 PNY Anarchy X объёмом 16 ГБ составляет $150: ОЗУ PNY Anarchy X работает на частоте 2800 МГц

    08:302

    iPad Pro поступит в продажу уже завтра: 11 ноября в Китае празднуют День холостяков, в этот же день в стране проходят массовые распродажи, он является аналогом «черной пятницы»

    08:1533

    Внешний аккумулятор Xiaomi ёмкостью 20 000 мА·ч оценили в $24: Xiaomi представила внешнюю АКБ огромной ёмкости

    08:1018

    Новые смартфоны Samsung Galaxy A3 и A5 будут выполнены в стиле флагманских моделей: Смартфон Samsung Galaxy A3 и A5 нового поколения получат обновлённый дизайн

    07:3023

    Panasonic Toughbook 20 — защищённый гибридный ноутбук стоимостью $3100: Panasonic Toughbook 20 получил CPU Intel Core M

    07:106

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