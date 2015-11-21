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    21 ноября 2015

    Google выпустит трекер активности Nexus Band с некой облегчённой версией ОС Android Wear: Google хочет выйти на рынок трекеров активности

    16:269

    Компьютерный корпус BitFenix Pandora ATX оборудован жидкокристаллическим дисплеем: Предложено два варианта — Pandora ATX и Pandora ATX Core

    16:044

    Начались продажи UMI Iron Pro: «самый защищенный смартфон» с поддержкой LTE, портом USB-C, 3 ГБ ОЗУ и ОС Android 5.1 стоит $180: Габариты смартфона UMI Iron Pro равны 152,3 x 76,5 x 7,9 мм

    14:323

    Новый смартфон Coolpad ivvi Small Bone предлагает платформу Snapdragon 410 за $240 : Смартфон Coolpad ivvi Small Bone стоит дороже, чем можно было бы подумать

    14:292

    За год Samsung сократила штат более чем на 5 000 человек из-за снижающихся продаж смартфонов: Половина бывших сотрудников работала в подразделениях Samsung Display и Samsung Electronics

    14:1656

    В Нью-Йорке запретили самобалансирующиеся скутеры: Штат Нью-Йорк запретил ховерборды, подразумевая под ними самобалансирующиеся скутеры

    13:4715

    Рынок дополненной реальности будет оцениваться в $100 млрд к 2020 году, считает ABI Research: Рынок виртуальной реальности также будет расти, но не такими стремительными темпами

    13:445

    Для реализации функции Microsoft Continuum смартфон должен быть оснащён топовой SoC Qualcomm: Для реализации функции Microsoft Continuum требуется SoC Snapdragon 810 или 808

    13:108

    OWC Memory предлагает нарастить ОЗУ Apple iMac с дисплеем Retina 5K до 64 ГБ: Наборы модулей памяти OWC Memory стоят меньше, чем фирменные наборы Apple

    12:5321

    Промышленная карта памяти Adata CFast ICFS332 оснащена интерфейсом SATA 6 Гбит/с: Промышленная карта памяти Adata CFast ICFS332 доступна в объёме 64 ГБ

    12:13

    «Пишущий плеер» AJA Ki Pro Ultra поддерживает разрешение 4K с кадровой частотой 60 к/с: Цена Ki Pro Ultra — $3995

    11:417

    Корейские производители прогнозируют устойчивый спрос на телевизионные панели 8K в 2018 году: Корейские производители продолжают увеличивать объемы инвестиций, намереваясь занять лидирующие позиции в данном сегменте

    10:1423

    Игровую мышь R.A.T.¹ можно будет модернизировать, изготовив новую деталь на 3D-принтере: Файлы для печати будут опубликованы на сайте Mad Catz

    10:0013

    Один миллиард абонентов: GSM — 12 лет, 3G — 9 лет, LTE — 6 лет : для преодоления отметки 1 млрд пользователей сетям GSM потребовалось двенадцать лет, а сетям 3G — девять лет

    09:52

    New Balance собирается продавать кроссовки с подошвой, изготавливаемой методом 3D-печати: Цену необычной новинки производитель не называет

    09:0010

    IBM приписывают намерение уволить 3000 сотрудников немецкого отделения: Пресс-секретарь IBM отказался комментировать сообщение, назвав его слухами

    08:007

    Специалисты iFixit утверждают, что перо Apple Pencil невозможно отремонтировать: Apple Pencil заработал у iFixit один балл

    07:3023

    Комбинированный акселерометр-гироскоп Kionix KXG03 имеет минимальное в своем классе энергопотребление: Представлены акселерометры-гироскопы Kionix KXG06 и KXG07

    07:001

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