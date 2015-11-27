  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    27 ноября 2015

    Смартфон Elephone M3 предложит металлический корпус и SoC MediaTek Helio P10 при цене всего $99: Elephone M3 получит разъем USB Type-C

    19:0515

    Серия планшетов Samsung Galaxy Tab E пополнилась моделью с экраном диагональю 8 дюймов: Samsung Galaxy Tab E 8.0 по своим характеристикам очень похож на Galaxy Tab A 8.0

    18:3527

    Oukitel выпустит смартфон K6000 Premium с SoC MediaTek Helio X20, дисплеем разрешением 2K и АКБ емкостью 6000 мА·ч: Oukitel K6000 Premium самым интересным представителем серии

    16:5510

    Линейка материнских плат MSI Eco пополнилась тремя новыми моделями для процессоров Intel Skylake: MSI уверяет, что энергопотребление новых системных плат почти вдвое меньше обычного

    12:2523

    Корпус Cooltek Skall оценивается в 85 евро: Корпус Cooltek Skall готов принять 11 вентиляторов

    12:132

    С октября следующего года все такси Лондона будут принимать банковские карты и бесконтактные платежи : Такси Лондона обзаведутся терминалами NFC

    11:546

    Every Phone — самый тонкий смартфон с Windows 10 Mobile, который оценен в $325: Продажи смартфона стартуют уже завтра по цене 39 800 иен или около $325

    10:0422

    Adata Lightning Card Reader — кардридер с интерфейсом Lightning, работающий с картами SD и microSD: Adata представила Lightning Card Reader

    09:3014

    Lenovo не планирует отказываться от бренда Vibe: Источники заявляют, что сокращение числа смартфонных брендов должно позволить компании укрепить свои позиции в регионе

    09:266

    OnePlus не собирается менять кабель USB Type-C из комплекта поставки OnePlus 2, который может нанести вред другой электронике: Кабель и адаптер используют резисторы сопротивлением 10 кОм, тогда как, в соответствии со спецификациями, продукты USB Type-C должны использовать резисторы сопротивлением 56 кОм

    09:1023

    Проект Free Basics инициативы Facebook Internet.org обеспечит бесплатным доступом к Сети всех абонентов крупного индийского оператора: Проект Facebook Free Basics запущен в Индии

    09:001

    Ожидается, что поставки моноблоков в этом году снизятся на 10%: На долю крупнейшего поставщика таких решений, которым является компания Lenovo, в следующем году будет приходится 30% рынка

    08:4617

    Ведущий производитель трекеров активности Индии, компания GOQii, получил 13 млн долларов инвестиций для расширения ареала продаж: GOQii начнёт продвигать свои трекеры активности в США и Китае

    08:303

    Airbus запатентовала отсоединяемый пассажирский блок для самолетов: Инженеры утверждают, что модуль можно модифицировать для перевозки пассажиров, багажа, различных грузов и их комбинаций

    08:1734

    Новое изображение смартфона Nokia C1 демонстрирует сменившую положение камеру, а также поддержку Android и Windows 10 Mobile: Анонимные источники вновь подтверждают информацию о том, что Nokia C1 будет работать под управлением Android и Windows 10 Mobile

    07:5758

    Raspberry Pi Zero — микрокомпьютер стоимостью $5: Представлен микро-ПК Raspberry Pi Zero

    07:5013

    ZeroLemon представила чехлы с аккумуляторами для смартфонов Galaxy S6 edge+ и Galaxy Note5: ZeroLemon пополнила ассортимент парой новинок

    07:256

    Желающим приобрести новый планшет Panasonic Toughpad 4K придётся расстаться с более чем $4000: Panasonic оценила новый планшет Toughpad 4K в $4230

    07:0011

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018