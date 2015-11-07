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    7 ноября 2015

    AMD FX-9830P станет одним из первых представителей линейки APU AMD Bristol Ridge для портативных компьютеров: AMD FX-9830P, вероятно, идет на смену модели FX-8800P

    16:5915

    HTC работает над смартфоном One X9, в оснащение которого войдет экран 2K и камера разрешением 23 Мп: HTC One X9 предварительно оценен в $470

    16:507

    Доход Nvidia в третьем квартале 2016 финансового года составил 1,305 млрд долларов: Валовая прибыль Nvidia за год увеличилась с 55,5% до 56,5%

    14:2712

    AMD обвиняют в обмане с подсчетом количества ядер в процессорах Bulldozer : Дики требует возмещения причиненного ущерба

    13:1441

    Новый брелок Tesla может получить дисплей и поисковый маячок: Tesla может добавить в него поисковый маячок, который позволит найти потерявшийся брелок через приложение для мобильных устройств, работающих под управлением iOS и Android

    12:49

    Квартальный доход Nikon за год вырос на 6,5%, операционная прибыль — на 11,6%: Продажи камер и объективов Nikon за год уменьшились

    12:395

    AMD получила от GlobalFoundries тестовую партию продукции, произведённой по техпроцессу 14LPP : GlobalFoundries выпустила первую партию продукции по техпроцессу 14LPP

    12:3112

    Ожидается, что Vivo X6 станет первым смартфоном с дискретной видеопамятью: Если верить последним слухам, то Vivo X6 станет первым смартфоном с дискретной видеопамятью объемом 1 ГБ, при этом оперативной памяти у него будет 4 ГБ

    12:084

    Fitbit подаёт против Jawbone встречные иски: Разборки Jawbone и Fitbit набирают обороты

    12:021

    Смартфон Huawei G7 Plus очень похож на модель Honor 7 и стоит примерно столько же: Huawei представила смартфон G7 Plus

    11:5015

    11 ноября Xiaomi представит браслет Mi Band 1S и внешний аккумулятор огромной ёмкости: Xiaomi представит внешний аккумулятор ёмкостью 20 000 мА·ч

    08:0019

    В Мексике анонсировали смартфон Motorola Moto G Turbo с платформой Snapdragon 615: Смартфон Motorola Moto G Turbo получил SoC Snapdragon 615

    07:30

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