  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 ноября 2015

    Системная плата ASRock Z170 Professional Gaming i7 оснащена четырьмя слотами PCIe 3.0 x16 и двумя портами USB 3.1: О цене платы ASRock Z170 Professional Gaming i7 данных нет

    19:016

    Крупные мировые компании стали больше заботиться об окружающей среде: Carbon Disclosure Project опубликовала отчёт по климатической ситуации

    18:527

    В основной камере смартфона Samsung Galaxy S7 будет использоваться датчик формата 1/2 дюйма разрешением 12 Мп: Большой датчик сравнительно низкого разрешения позволит Samsung Galaxy S7 делать качественные снимки при плохом освещении

    18:1443

    Hasselblad Group и DJI объявили о стратегическом партнёрстве: DJI покупает часть акций Hasselblad Group

    18:145

    Производитель называет Vitec MGW Pico Tough самым маленьким и легким кодером видео для пилотируемых и беспилотных аппаратов: Кодер Vitec MGW Pico Tough выпускается как готовое изделие и как плата для интеграции во встраиваемые системы

    18:005

    В следующем году Asus выпустит своего первого робота, но не для потребительского сегмента: Asus готовит робота для медицинской сферы

    17:573

    Tizen обогнала BlackBerry OS в списке самых популярных мобильных операционных систем: Tizen заняла четвёртое место в списке самых популярных мобильных операционных систем

    17:415

    Qualcomm зафиксировала падение дохода как по итогам квартала, так и за весь 2015 финансовый год: Qualcomm отчиталась за квартал

    17:194

    Аналитики TrendForce оценили рынок планшетов и предрекли Amazon рост продаж в квартальном выражении на 753%: Рынок планшетов продолжает проседать

    16:153

    Logic Supply SR100, SR200 и SR700 — защищённые ПК для тяжёлых условий эксплуатации: ПК Logic Supply SR100, SR200 и SR700 стоят от 6000 долларов

    15:554

    Специалисты Chipworks заглянули внутрь GPU AMD Fury X: Интерфейс HBM существенно превосходит GDDR5 по пропускной способности

    15:395

    Разрешение 27-дюймового монитора Acer XB271HK — 3840 x 2160 пикселей: Одновременно представлена похожая внешне модель Acer XB271HU

    15:059

    Samsung не отрицает возможности лицензирования технологии Samsung Pay сторонним компаниям: Samsung поделилась планами касательно системы Samsung Pay

    14:4612

    Представлена новая референсная архитектура для интернета вещей Intel IoT Platform : Однокристальная система Intel Quark SE и микроконтроллеры Intel Quark D1000 и D2000 характеризуются высокой производительностью и низким энергопотреблением

    14:407

    Планшет Teclast X16 Power оснащен ОЗУ объемом 8 ГБ и ЦП Intel Atom x7-Z8700: Teclast X16 Power стал одним из самых ярких представителей планшетов на базе Intel Cherry Trail

    14:316

    Более 1,55 млрд активных пользователей Facebook ежедневно просматривают не меньше 8 млрд роликов: >В последнем финансовом отчете Facebook говорится о том, что уже в сентябре этого года 1 млрд пользователей стал стандартным ежедневным показателем посещяемости социальной сети

    13:304

    Федеральное бюро тюрем США хочет обзавестись системами защиты против дронов: Федеральное бюро тюрем США хочет защититься от дронов

    12:308

    Oppo готовит к выпуску смартфон A53 на платформе Qualcomm Snapdragon 615: Oppo A53 оснащен экраном диагональю 5,5 дюйма и АКБ емкостью 2980 мА·ч

    12:254

    Представлена однокристальная платформа Huawei HiSilicon Kirin 950, способная набрать в AnTuTu более 80 000 баллов: SoC Huawei HiSilicon Kirin 950 получила GPU Mali-T880MP4

    12:1069

    Система жидкостного охлаждения ID-Cooling FrostFlow 240G предназначена для GPU: Система охлаждения ID-Cooling FrostFlow 240G подходит для 3D-карт на базе GPU AMD и Nvidia с TDP до 300 Вт

    11:36

    Google даст больше свободы партнёрам по программе Android One: Производители смартфонов программы Android One получат возможность выбирать компоненты

    10:513

    Графическая карта Nvidia NVS 810 оснащена восемью видеовыходами mini-DisplayPort 1.2: Графическая карта Nvidia NVS 810 занимает один слот расширения

    10:508

    Qualcomm и ZTE подписали новое лицензионное соглашение по 3G/4G: Qualcomm и ZTE остаются долгосрочными партнерами

    10:36

    Motorola открывает фирменный бутик в Чикаго, где вам позволят бросить на пол смартфон Droid Turbo 2: Motorola открывает первый фирменный магазин

    10:277

    Китайские разработчики собрали на выпуск настольного робота-манипулятора Dobot более 615 000 долларов: Первые роботы Dobot должны быть отгружены участникам кампании уже в декабре этого года

    10:184

    Новый финансовый директор Tesla Джейсон Уиллер проработал на такой же должности в Google 13 лет: Джейсон Уиллер заменит Дипака Ахуджа (Deepak Ahuja), который проработал в компании семь лет, а летом этого года заявил о своем решении уйти на пенсию

    09:1126

    Умная кнопка Hiku поможет составить список покупок и заказать товары онлайн: Как только у вас дома что-то заканчивается, достаточно нажать кнопку и сохранить название необходимого товара

    08:511

    С начала года Meizu реализовала 20 млн смартфонов, показав рост продаж на 85% за прошлый квартал: Meizu бьёт рекорды продаж смартфонов

    08:501

    В Apple обсуждали идею создания автомобиля еще в 2007 году: Бывший член совета директоров Apple Майки Дрекслер (Mickey Drexler) тогда же заявил, что Джобс всегда хотел создать свой автомобиль

    08:3184

    Facebook хочет подарить миру «телепорт» в 2025 году: Facebook поделилась идеями о будущем виртуальной реальности

    08:2014

    EmojiWorks представила физическую клавиатуру для любителей Emoji: Смайлы ставятся путем удержания кнопки Emoji и нажатия клавиши с соответствующей картинкой

    08:1314

    Смартфон ZTE Nubia Z9 Max Elite практически не будет отличаться от прародителя: Смартфон ZTE Nubia Z9 Max Elite получит дактилоскоп

    08:051

    Tesla Model 3 представят в конце марта 2016. Электромобили Tesla проехали более 1,5 млрд миль: Анонс Tesla Model 3 должен состояться в конце марта следующего года, однако обращаем ваше внимание, что начало продаж автомобиля запланировано только на 2017 год

    07:555

    Virgin Galactic представит публике новый космический корабль SpaceShipTwo уже в феврале: Новый SpaceShipTwo покажут в феврале

    07:4511

    Рынок ноутбуков за квартал вырос сильнее, чем ожидали аналитики: TrendForce оценила рынок ноутбуков

    07:158

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018