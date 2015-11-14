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    14 ноября 2015

    В обновленных мини-ПК Shuttle XS35 и XS36 используются процессоры Intel Celeron N3050: Цена XS35V5 Pro — 182 евро, XS36V5 — 181 евро

    20:148

    Fossil Group покупает компанию Misfit: После поглощения Misfit продолжит заниматься разработкой браслетов для фитнеса

    18:473

    Хранилище с сетевым подключением QNAP TS-531P рассчитано на пять накопителей и оснащено четырьмя портами Gigabit Ethernet: Хранилище уже доступно для заказа в вариантах TS-531P-2G и TS-531P-8G

    17:503

    Gionee GN8001 — очередной огромный смартфон с шестидюймовым дисплеем: Смартфон Gionee GN8001 получит большой экран AMOLED

    17:056

    Lenovo отчиталась за второй квартал 2015/16 финансового года; доход за год увеличился на 16%: Реструктуризация Lenovo завершена

    16:53

    Часы Apple Watch второго поколения находятся в разработке и увидят свет примерно через полгода: Apple уже вовсю работает над Watch 2

    16:4483

    В топовых смартфонах Samsung нашли уязвимость, позволяющую прослушивать телефонные разговоры: Модемы Samsung Shanon уязвимы

    16:3114

    Pagarе — проект ремешка для часов Pebble Time с поддержкой мобильных платежей: Ремешки Pagarе для часов Pebble оснащены модулем NFC

    15:182

    Для экономии места камера в смартфоне Nexus 5X установлена вверх ногами : Некоторые программы не смогли справиться с ситуацией и выводят на экран Nexus 5X перевернутое изображение

    14:414

    Смартфон HTC One X9 появился в базе TENAA. Нет ни SoC Snapdragon 820, ни дисплея QHD: Смартфон HTC One X9 получи платформу MediaTek Helio X10

    11:3927

    Начался процесс строительства телескопа Giant Magellan Telescope: Телескоп Giant Magellan Telescope будет готов к работе в 2021 году

    10:0020

    Материнская плата Biostar Hi-Fi H170S3H располагает четырьмя слотами для оперативной памяти DDR3L: Biostar Hi-Fi H170S3H получила семифазную подсистему питания

    09:21

    Смартфон Gionee Elife S6 предварительно оценен в $280: Gionee Elife S6 окажется не таким тонким, как модель Elife S5.1

    08:54

    Ford тестирует беспилотные автомобили, чтобы улучшить системы помощи водителю: Ford не замахивается на быстрый выпуск полностью беспилотных автомобилей

    08:523

    Пожарные Дубая будут использовать джет-паки: Речь идет о пилотируемых и беспилотных аппаратах, которые будут различным образом модифицированы, в частности, на них будут установлены тепловизоры

    08:2810

    В следующем году владельцы VR-шлемов смогут покорить виртуальный Эверест: Nvidia заявляет о том, что проект Everest VR представит невероятно реалистичную трехмерную модель горы

    08:0710

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