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    22 ноября 2015

    Объем массива Mangstor NX6320 из твердотельных накопителей с поддержкой NVMe достигает 32 ТБ: Массивы Mangstor NX6320 оснащены интерфейсами Ethernet и Infiniband

    22:336

    Семейство G.Skill Trident Z пополнили наборы модулей памяти DDR4-4133 объемом 16 ГБ: В набор G.Skill Trident Z DDR4-4133 входит два модуля памяти объемом по 8 ГБ

    21:41

    Samsung сворачивает продажи камер в Европе, объясняя это сокращением спроса: Подтверждено намерение прекратить продажу камер Samsung в Германии и Нидерландах

    21:2121

    Южнокорейское правительство решило простимулировать развитие технологии OLED отменой пошлин и снижением налогов: Налоги на НИОКР в области технологий OLED снижены на 20%

    20:577

    Автомобили Local Motors, напечатанные на 3D-принтере, предложили модернизировать по частям: Отгрузку первых электромобилей, напечатанных на 3D-принтере, Local Motors планирует начать через год

    20:447

    Фото дня: водонепроницаемая и ударопрочная камера Leica X-U Typ 113: Камера Leica X-U Typ 113 будет выдерживать погружения на глубину до 15 м

    20:045

    Фотографии, напечатанные миниатюрным принтером LifePrint, «оживают» при просмотре с помощью специального приложения: Функция HyperPhoto, отвечающая за связь между снимком и видеороликом, реализована в мобильном приложении.

    19:549

    В суперкомпьютерном хранилище данных Seagate ClusterStor L300 используются специально спроектированные накопители ClusterStor HPC Drive: Жесткие диски Seagate ClusterStor HPC Drive выпускаются объемом до 4 ТБ

    18:428

    Интернетом вещей в Intel будет заниматься бывший вице-президент Qualcomm: В Intel сформировано подразделение Client and Internet of Things Businesses and Systems Architecture Group

    18:104

    Миниатюрный 25-клавишный MIDI-контроллер iRig Keys mini оценен в 80 евро: Компания IK Multimedia представила MIDI-клавиатуру iRig Keys mini

    17:414

    Компьютерный корпус Deepcool Dukase рассчитан на системные платы типоразмера ATX: В компьютерном корпусе Deepcool Dukase помещаются карты расширения длиной 390 мм

    17:03

    Google вернёт магазин Google Play в Китай в следующем году: В Китае заработает локальный магазин Google Play

    16:072

    Цифровая дальномерная камера Leica M Typ 262 без функции видеосъемки оценена в $5195: Камера Leica M Typ 262 оснащена трехдюймовым дисплеем разрешением 921 000 точек

    15:1737

    Manfrotto Aviator D1 Drone Backpack — первый рюкзак для фототехники с отделением для дрона: В Великобритании рюкзак Manfrotto Aviator D1 Drone Backpack стоит 159 фунтов стерлингов

    14:2817

    Видеокарта Asus Strix R9 380X не получила прибавки к частоте памяти : Видеокарта Asus Strix R9 380X охлаждается посредством СО DirectCU II

    14:26

    Компания Jolla испытывает финансовые трудности и вынуждена временно уволить почти половину персонала: Jolla временно сокращает половину штата

    14:137

    Светодиодные имплантаты помогут подавлять боль: Основой имплантатов служат очень тонкие элементы из мягкого материала, напоминающего живые ткани

    14:0511

    Смартфон Samsung W2016 — аналог флагманскому Galaxy S6 в форм-факторе «раскладушка»: Представлен смартфон Samsung W2016

    14:0025

    Razer создаст собственный инвестиционный фонд : Razer будет инвестировать в молодые компании

    13:42

    Многозвенная система архивного хранения данных Seagate ClusterStor A200 предназначена для суперкомпьютеров: В стойку A200 входит до семи блоков

    13:30

    D-Link Komfy — универсальное решение для умного дома, оснащённое камерой наблюдения: Устройство D-Link Komfy стоит $300

    13:29

    Шлюз безопасности Dojo подойдёт любителям биодизайна: Шлюз безопасности Dojo стоит $100

    13:023

    Tesla отзывает все 90 000 электромобилей Model S из-за единственного сообщения о неисправности: В одном из электромобилей Model S, эксплуатируемом в Европе, обнаружилась неисправность крепления ремня переднего сиденья

    12:5515

    Volvo будет разрабатывать автомобильные технологии следующего поколения при помощи шлемов HoloLens : Volvo хочет использовать шлемы Microsoft HoloLens для создания автомобилей

    12:40

    Военные США начали испытания четырехногого робота Spot: Представители Boston Dynamics уверены, что роботы, подобные Spot, могут существенно помочь в ходе реальных военных операций

    12:3014

    Silicon Labs оснащает восьмиразрядные микроконтроллеры Laser Bee EFM8LB1 большим количеством периферийных блоков: Микроконтроллеры семейства EFM8LB1 выпускаются в корпусах типа QFN размерами 3х3 мм

    12:29

    Asustek планирует поставить более 20 млн смартфонов ZenFone за год. В следующем году компания будет больше использовать SoC Qualcomm: В 80% смартфонов ZenFone, выпущенных в 2015 году, использовались однокристальные системы от Intel и Qualcomm

    12:08

    Слух: новый четырехдюймовый смартфон Apple iPhone основан на модели iPhone 5s: Как утверждается, смартфон Apple iPhone 6с уже готов к серийному выпуску

    11:5815

    Технология Morpho Dehazer позволяет удалять с цифровых изображений дымку, туман и пыль : Пока технология Morpho Dehazer подходит для стационарных камер, но в перспективе разработчик рассчитывает адаптировать ее и для бортовых камер

    11:118

    Представлен смартфон Samsung Galaxy J3 с дисплеем Super AMOLED : Смартфон Samsung Galaxy J3 получил 1,5 ГБ оперативной памяти

    08:0040

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