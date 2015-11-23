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    23 ноября 2015

    Корпус PTS01 предназначен для внешнего накопителя, подключаемого к мини-ПК Intel NUC: В корпусе PTS01 помещается жесткий диск или твердотельный накопитель толщиной 9 мм

    21:446

    По прогнозу Tractica, в ближайшие пять лет будет продано примерно 100 млн потребительских роботов: Самыми распространенными будут роботы для работы по дому

    21:1510

    Датчик изображения Sony IMX323LQN похож на IMX222LQJ по техническим характеристикам, но существенно меньше по размеру: Датчик изображения Sony IMX323LQN имеет разрешение 2,19 Мп

    19:55

    Пользователи смартфонов Nexus 6P столкнулись с проблемами с микрофоном: Компания Google осведомлена о проблеме и изучает ее

    19:418

    Представлены наборы для разработчиков Apollo EVB и EVK: Набор Apollo EVK включает плату EVB и две дочерние платы

    19:18

    Видеокарты HIS R9 380X IceQ X2 OC и R9 380X IceQ X2 Turbo получили небольшую прибавку к частотам GPU: HIS представила 3D-карты R9 380X IceQ X2 OC и R9 380X IceQ X2 Turbo

    17:09

    Однокристальная система Exynos 7420 может стать основой нового смартфона BlackBerry: Смартфон BlackBerry STV100-1 получи SoC Exynos 7420

    16:121

    HP и Titan выпустят умные часы для индийского рынка: HP и Titan работают над умными часами

    16:02

    На плате Kontron CompactPCI CP3004-SA может быть установлен процессор Intel Core i7-5700EQ, Intel Core i5-4410E или Intel Core i3-4112E: Модульные компьютеры типоразмера CompactPCI используются преимущественно в промышленной автоматике и бортовых системах

    15:471

    Смартфон Samsung Galaxy J1 mini оснастят четырёхдюймовым экраном: Samsung Galaxy J1 mini получит маленький экран

    15:4733

    Доход E Ink в этом квартале будет меньше, чем в предыдущем: Спрос на электрофоретические экраны падает

    15:3117

    Cisco приобретает компанию Acano Limited за 700 млн долларов: Acano Limited переходит под крыло Cisco

    15:29

    Apple договаривается с Samsung Display о долгосрочных поставках панелей OLED для смартфонов iPhone: Дисплеи OLED имеют многочисленные преимущества над жидкокристаллическими дисплеями, но и стоят они больше

    14:4461

    Oppo готовит смартфон, который внешне будет практически полной копией iPhone 6: Oppo копирует дизайн Apple iPhone для нового смартфона

    14:4010

    Ноутбуки Asus X456 X556, X756 могут оснащаться видеокартами GeForce GTX 940M: Asus представила ноутбуки X456 X556, X756

    14:307

    Крошечный модуль для интернета вещей RedBear Duo, совместимый с Arduino, поддерживает Wi-Fi и BLE: В Duo используется чипсет Broadcom BCM43438

    14:281

    XLR8 — плата за $50, которая открывает возможность ускорения силами FPGA на платформе Arduino: Плата XLR8 является полной заменой Arduino Uno

    14:264

    Цветной принтер Epson WorkForce Pro WF-6090DW и МФУ Epson WorkForce Pro WF-6590DWF поддерживают NFC: Цветной принтер Epson WorkForce Pro WF-6090DW и МФУ Epson WorkForce Pro WF-6590DWF рассчитаны на печать до 65 000 страниц в месяц

    13:01

    В 2016 году Huawei сменит основного поставщика дисплеев для мобильных устройств: Снижение цен стало ключевой стратегией Huawei

    12:36

    Началось распространение обновления Android 6.0.1 Marshmallow: Обновление исправляет ошибки и повышает стабильность работы ОС

    12:213

    В ассортименте Active-Semi появилось семь микросхем для подсистем питания с поддержкой USB Type-C, USB-PD и Qualcomm Quick Charge 2.0: Микросхемы семейства ACT452x также могут работать вместе с дополнительными коммутаторами нагрузки

    11:47

    Компания Ambiq Micro начинает поставки микроконтроллеров Apollo, которые, по ее данным, имеют наименьшее в отрасли энергопотребление: Основой микроконтроллера Apollo служит ядро ARM Cortex-M4 с блоком вычислений с плавающей запятой

    11:362

    XFX представила несколько модификаций видеокарты Radeon R9 380X: XFX представила карты Radeon R9 380X

    11:33

    По оценке TrendForce, рынок смартфонов в 2015 году вырос на 9,7%: Всего за 2015 год будет отгружено 1,286 млрд смартфонов, полагают аналитики TrendForce

    11:161

    Apple пытается запатентовать дисплей OLED со встроенным сенсорным экраном: Сенсорный экран, встроенный в панель OLED, можно использовать как дактилоскоп

    10:5824

    Посылки из зарубежных онлайновых магазинов вновь предлагают обложить большими налогами: Источник утверждает, что комиссия будет решать, стоит ли вводить новый налог с размере ?15 на все посылки из-за рубежа массой от 1 до 10 кг, которые оценены от ?22 до ?150

    10:4547

    В Amazon появилась возможность двухфакторной аутентификации: Повышение степени защиты Amazon выглядит желанным усовершенствованием

    10:40

    В компании Freescale Semiconductor нашли интересный способ продемонстрировать свои возможности в полупроводниковом производстве: Специалисты Freescale Semiconductor изготовили аналог виниловой пластинки

    10:317

    Слух: ZTE делает защищенный смартфон по заказу китайского правительства: Устройство будет оснащено процессором китайского производства, а также проприетарной операционной системой

    10:142

    Обновленный ноутбук Origin EON17-SLX получил настольную видеокарту GeForce GTX 980: В очередной раз обновленная модель EON17-SLX может предложить пользователям в максимальной комплектации настольную видеокарту GeForce GTX 980 с 8 ГБ памяти

    09:464

    Мобильные ПК Asus N552 и N752 заключены в металлические корпуса и располагают процессорами Intel Core i7 поколения Skylake: Asus представила ноутбуки N552 и N752

    09:3012

    Выпущенное Microsoft приложение AppComparison должно убедить пользователей Android перейти на Windows 10 Mobile: Приложение AppComparison было выпущено одновременно с началом американских продаж флагманского смартфона Lumia 950

    09:2049

    Шлем Samsung Gear VR быстро раскупили на Amazon и Best Buy: Те, кто не оформил предварительный заказ на Samsung Gear VR, столкнулись со сложностями в приобретении устройства

    09:01

    Данные Geekbench подтверждают наличие у смартфона Samsung Galaxy A9 платформы Snapdragon 620: Смартфон Samsung Galaxy A9 получит мощную SoC

    09:004

    Oppo A33 — смартфон с SoC Snapdragon 410, дисплеем qHD и ценой $235: Смартфон Oppo A33 стоит слишком дорого для своих характеристик

    08:3010

    Глава Sony опроверг слухи о том, что компания собирается разрабатывать собственную SoC: Sony отрицает наличие планов по выпуску собственной SoC

    08:155

    Jawbone уволила 60 человек и закрыла один из офисов в Нью-Йорке: Jawbone сократила штат на 15%

    07:503

    Intel предупреждает правительство США о намерении перевести НИОКР за пределы страны: Intel жалуется на излишнюю строгость FAA

    07:309

    Cерия резервуаров EK-DBAY D5 включает четыре изделия: Резервуары EK-DBAY D5 PWM MX – Acetal и EK-DBAY D5 PWM MX – Plexi стоят по 65 евро

    07:00

    Gigabyte решила практически не разгонять свою видеокарту Radeon R9 380X: Gigabyte представила карту Radeon R9 380X

    07:00

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