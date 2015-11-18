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    18 ноября 2015

    Смартфон Vivo X6 получит какую-то технологию «двойной» зарядки: Смартфон Vivo X6 получит новую технологию зарядки АКБ

    19:182

    Toshiba заплатит около 57 млн долларов за финансовые махинации: Штраф Toshiba за финансовые махинации выглядит небольшим

    17:541

    Начались продажи Polycom RealPresence Trio — по словам производителя, первых в отрасли умных хабов для голосовой связи, видео и совместного доступа: Пока хабы Polycom RealPresence можно купить лишь в некоторых странах, но уже в декабре ситуация начнется меняться

    17:502

    Samsung раскрыла новые подробности о своём биопроцессоре: Биопроцессор Samsung гораздо меньше, чем аналоги

    17:2812

    Stylistic R726 и Lifebook T936 — пара трансформируемых ноутбуков Fujitsu с процессорами Intel Skylake: Fujitsu представила ноутбуки Stylistic R726 и Lifebook T936

    16:563

    Intel намерена сделать суперкомпьютеры более универсальными и привести их в новые сегменты: Intel анонсировала программу Scalable System Framework

    16:2711

    Комиссия конгресса США рекомендует разрешить американским компаниям и частным лицам компьютерные атаки на Китай: Предлагается создать суд, который мог бы на основании жалоб американских жертв кибератак разрешать ответные действия

    16:0421

    Микро-ПК Garmin Vivohub 2 основан на устаревшей SoC Amlogic AML8726: Микро-ПК Garmin Vivohub 2 работает под управлением Android 4.2

    15:413

    ON Semiconductor покупает Fairchild Semiconductor за 2,4 млрд долларов: В ON Semiconductor рассчитывают профинансировать сделку за счет собственных средств и нового займа

    15:242

    Минимальная цена приложений в Google Play снижена. В России — с 30 до 15 руб.: Важным моментом является то, что Google не заставляет никого снижать цены на свои приложения, просто предоставляя создателям платных приложений такую возможность

    15:1624

    В декабре BOE начнет строительство фабрики по выпуску плоских экранов 10.5G: Государство финансирует проект на 82%

    14:561

    Объектив Leica Noctilux-M 50 mm f/0.95 ASPH вдохновил дизайнеров коллекции S.T. Dupont for 0.95: Leica Noctilux-M 50 mm f/0.95 ASPH — объектив и зажигалка

    14:1613

    Треть суммарной производительности суперкомпьютеров из списка TOP500 обеспечивается системами с графическими ускорителями: Число систем с графическими ускорителями в списке TOP500 перевалило за 100

    13:342

    Silicon Labs представила серию эталонных решений для умного дома с использованием ZigBee: В эталонных решениях используются однокристальные системы EM358x

    12:579

    По подсчетам Canaccord Genuity, Apple получает 94% прибыли на рынке смартфонов, хотя на iPhone приходится лишь 14,5% всех продаж : Помимо Apple, прибылью на рынке смартфонов может похвастать только Samsung

    12:0181

    По мнению главы Microsoft, голосовые помощники в будущем заменят браузеры: Сатья Наделла считает, что Cortana заменит браузер

    11:5224

    В базе данных TENAA замечен смартфон vivo Y37A на восьмиядерном процессоре: Размер экрана vivo Y37A равен 5,5 дюйма

    11:17

    Потребительский дрон Parrot Bebop 2 может находиться в воздухе вдвое дольше предшественника: Дроном можно управлять при помощи устройств, работающих под управлением iOS и Android, через условно-бесплатное приложение FreeFlight 3

    10:198

    ФСБ рассмотрит вопрос ограничения доступа к Telegram в России: Депутат уверен, что через Telegram распространяются текстовые, фото- и видеоматериалы экстремистского содержания

    10:0362

    Планшет Nvidia Shield Tablet K1 снова поступил в продажу, подешевев сразу на треть: За счет чего же Nvidia удалось на треть снизить цену планшета? В коробке с Nvidia Shield Tablet K1 нет ничего, кроме самого планшета

    09:428

    Figment VR — защитный чехол и очки виртуальной реальности для iPhone: Разработчики позиционируют Figment VR как первое в мире устройство для просмотра VR-видео, которое в прямом смысле слова помещается в карман

    09:026

    Браслет Caeden Sona следит за эмоциональным состоянием владельца: Браслет Caeden Sona стоит $200

    08:452

    Система Ford Sync Connect позволит при помощи смартфона управлять различными функциями автомобиля : Первым автомобилем с поддержкой Sync Connect станет новый кроссовер Ford Escape, начало продаж которого запланировано на весну следующего года

    08:445

    Слухи приписывают Qualcomm намерение выпустить восьмиядерную однокристальную систему с ядрами Kryo: Qualcomm может выпустить восьмиядерную версию SoC Snapdragon 820

    08:256

    Примерно 82% пользователей смартфонов с Android при замене аппарата выбирают новую модель с этой же ОС: Владельцы дорогих смартфонов при их замене стараются выбрать новую модель того же производителя

    08:0096

    Пилоты дронов 3DR будут получать постоянно обновляемую информацию по закрытым для полёта зонам: 3DR стала поддерживать проект AirMap

    08:001

    AMD рассказала о программе Boltzmann Initiative: AMD представила Boltzmann Initiative

    07:253

    Globalfoundries адресует разработчикам ASIC предложение FX-14, основанное на техпроцессе 14LPP: Переход на 14-нанометровую технологию FinFET позволит повысить производительность и энергетическую эффективность

    07:00

    Для новых флагманских смартфонов Samsung будут доступны чехлы Keyboard Cover: Samsung выпустит новые чехлы Cover, S View Cover, Clear Cover и Keyboard Cover

    07:0017

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