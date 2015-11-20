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    20 ноября 2015

    Смартфону LG G5 приписывают металлический корпус, фрезеруемый из цельной заготовки: Из какого сплава будет изготовлен корпус LG G5 — пока неизвестно

    21:2510

    Компьютерный корпус SilverStone Precision PS12 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX и microATX: В компьютерном корпусе SilverStone Precision PS12 блок питания размещается сверху

    20:486

    Умная лампочка Qube поддерживает Wi-Fi и Bluetooth LE: На сайте Indiegogo открыт прием предварительных заказов на Qube по цене от $16

    20:1510

    Смартфон Pepsi P1 не имеет никакого отношения к PepsiCo, за исключением логотипа: Смартфон Pepsi P1 создаётся компанией Shenzhen Scooby Communication Equipment

    18:469

    Apple ищет ещё одного партнёра по производству часов Watch второго поколения: Новый часы Apple будут производить две компании

    18:2255

    Названа дата анонса vivo X6 — шестидюймового смартфона на десятиядерном процессоре: Смартфон vivo X6 будет построен на SoC MediaTek Helio X20

    17:553

    Macoox EX1 — смартфон с аккумулятором ёмкостью 9000 мА·ч: Смартфон Macoox EX1 получил просто гигантский аккумулятор

    16:5319

    Датчик изображения ON Semiconductor KAF-16200 типа CCD разрешением 16,2 Мп предназначен для астрофотографии: Размер датчика изображения ON Semiconductor KAF-16200 — 34,6 мм по диагонали

    16:513

    Ericsson, Vodafone и Qualcomm протестировали агрегацию несущих LTE в лицензируемом и нелицензируемом частотных диапазонах: Описанная агрегация несущих позволит операторам увеличить пропускную способность сети

    16:381

    Беспроводные наушники Phazon подойдут любому без всяких сменных насадок различного размера : Беспроводные наушники Phazon не боятся воды

    16:284

    Компания ams покупает производителя датчиков изображения CMOSIS: Приобретение поможет ams расширить ассортимент датчиков изображения

    15:26

    Упаковку Samsung Galaxy Note5 дополнили предупреждением, что не стоит вставлять перо S-Pen в слот обратной стороной: Конечно, это не полноценная защита, которую можно было реализовать инженерными способами при проектировании устройства, но хоть что-то

    15:0020

    Специалисты Altera оснастили памятью HBM2 программируемые вентильные матрицы Stratix 10: Поставки FPGA и SoC Stratix 10 должны начаться в 2016 году, а Stratix 10 DRAM SiP — в 2017

    14:423

    По подсчетам Gartner, в третьем квартале 2015 года рынок смартфонов вырос на 15,5%: Лидером рынка является компания Samsung

    14:0214

    Edwin, «первый умный резиновый утенок», поступил в продажу: Помимо прочего, утенок Edwin может служить ночником

    13:419

    LG создала дисплей OLED диагональю более 15 м: LG создала самый большой экран OLED

    13:4014

    По данным PayPal и Ipsos, Россия входит в тройку крупнейших зарубежных онлайн-покупателей товаров из Китая: Россия входит в пятерку в тройку крупнейших зарубежных онлайн-покупателей товаров из Европы и в десятку — из США

    13:2621

    JEDEC обновляет стандарты LPDDR4 и LPDDR3: Стандарт JESD209 LPDDR4 впервые был опубликован в августе 2014 года

    11:25

    Прерванный полет: на выпуск миниатюрного дрона Zano было собрано 3,5 млн долларов, но участники сбора средств остались ни с чем: Надежды на возврат пожертвованных денег практически нет

    11:0322

    Sharp может закрыть оставшиеся заводы по выпуску телевизоров, расположенные вне Японии: Компания Sharp является пионером в выпуске жидкокристаллических телевизоров

    10:4217

    Кудо Цунода будет развивать голосовое и жестовое управление в Microsoft Edge, HoloLens и других продуктах Microsoft: Куда Цунода будет использовать весь свой богатый опыт, чтобы улучшить работу голосовых и жестовых систем управления в устройствах, которые функционируют под управлением Windows 10

    10:392

    В микроконтроллерах Zilog ZNEO32! используется ядро ARM Cortex-M3 : Микроконтроллеры Zilog ZNEO32! хорошо подходят для устройств, в которых необходимо управление электродвигателем

    10:244

    Поставки телевизионных панелей 4K в этом году должны составить 40 млн единиц, в следующем — уже 65-70 млн: Корейские компании поставили на рынок более 60% телевизионных панелей 4K

    10:0813

    Подтвердилась информация, что LG Electronics разрабатывает собственную платежную систему: Название платежной системы оказалось LG Pay, а не G Pay, как считалось ранее

    10:032

    LG прекратила продажи LG Watch Urbane 2nd Edition из-за аппаратной проблемы. В компании не уверены, будут ли возобновлены продажи часов: В LG признают факт присутствия проблемы, но не вдаются в подробности

    09:419

    LG Display инвестирует $4,2 млрд в строительство новой линии по производству панелей OLED [Обовлено]: Запуск новой производственной линии LG должен состояться в 2017-2018 годах

    09:177

    Продажи телевизоров Samsung в Северной Америке только за октябрь превысили $1 млрд: Подразделение Samsung является прибыльным, компания намеревается и дальше фокусироваться на выпуске больших панелей, в частности, с разрешением 4K

    08:5416

    Видеокарта PowerColor PCS+ R9 380X Myst. Edition получила прибавку к частотам GPU и памяти: Видеокарта PowerColor PCS+ R9 380X Myst. Edition работает на частоте 1020 МГц

    08:501

    Фотогалерея дня: смартфон Huawei Mate 8: Huawei Mate 8 засветился на фото

    08:258

    Oppo Project Spectrum — проект новой оболочки для смартфонов, которая будет не так сильно отличаться от «голой» ОС Android: Oppo разрабатывает оболочку Project Spectrum

    08:10

    Частота памяти видеокарты Sapphire Nitro R9 380X 4G D5 составляет 6000 МГц: Sapphire представила видеокарту Nitro R9 380X 4G D5

    07:402

    Аналитики TrendForce оценили рынок носимой электроники: Аналитики TrendForce считают, что умные браслеты продаются в два раза лучше умных часов

    07:30

    Смартфон Microsoft с именем Surface Phone появился в базе теста HTML5test: Microsoft, видимо, всё-таки работает над смартфоном Surface Phone

    07:001

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