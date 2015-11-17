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    17 ноября 2015

    По оценке Ericsson, к 2021 году мобильный интернет охватит 90% населения планеты: Каждую секунду активируется 20 новых подключений к мобильному интернету

    20:18

    Представлен полнокадровый объектив SLR Magic Cine 50mm F1.1: Продажи SLR Magic Cine 50mm F1.1 начнутся в декабре

    19:5113

    Флэш-накопитель HyperX Savage с интерфейсом USB 3.1 демонстрирует скорость чтения 350 МБ/с: В режиме записи HyperX Savage развивает скорость чтения 250 МБ/с

    18:4613

    Фотогалерея дня: первые изображения 3D-карт AMD Radeon R9 380X: Основой AMD Radeon R9 380X служит GPU Antigua XT

    18:3410

    Электроскутеры Gogoro появятся в Европе уже в первой половине следующего года: Электроскутеры Gogoro станут доступны жителям Амстердама

    18:186

    Микро-ПК Asus Chromebit появился в продаже по цене $85: Микро-ПК Asus Chromebit уже можно купить, и даже дешевле, чем обещала компания

    17:2510

    Охладители HP Z Cooler уменьшают шум, создаваемый рабочими станциями HP Z, на 8,5 дБА: Охладители HP Z Cooler выпускаются для рабочих станций HP Z840 и Z440

    17:205

    Все однокристальные системы Apple A9X производятся на мощностях TSMC: Платформы Apple A9X производит только TSMC

    17:0728

    Windows 10 уже установлена на каждом десятом совместимом устройстве: За последние пару месяцев Windows 10 уверенно обошла Windows XP, рыночная доля которой снизилась с 9,75% до 8,54%

    16:0166

    Облачные сервисы NEC Univerge Blue предназначены для удовлетворения потребностей бизнеса в коммуникациях: Переход к облачным сервисам UCaaS привлекателен из-за снижения затрат и повышения гибкости

    16:00

    Однокристальную систему LG Nuclun 2, возможно, будет производить Intel: Intel может получить заказы на производство SoC LG Nuclun 2

    15:495

    Microsoft превратила Minecraft в пособие по программированию : Благодаря Minecraft компания Microsoft обучит всех программированию

    15:375

    На эскалаторах и в вестибюлях московского метро появится Wi-Fi: Данную информацию озвучил первый заместитель начальника московского метрополитена Юрий Дегтярев

    15:2511

    Lowe's Iris 2.0 — базовая платформа для создания системы умного дома : Набор Lowe Iris 2.0 предназначен для умного дома

    15:17

    Visionox показала панель AMOLED диагональю 4,85 дюйма разрешением 2560 х 1440 точек: Показанная компанией Visionox панель AMOLED характеризуется высоким разрешением и относительно небольшой диагональю

    14:361

    Microsoft учредила новый инвестиционный фонд для распространения Всемирной паутины на новые регионы: Новый фонд Microsoft поможет регионам без доступа в Интернет получить таковой

    13:3211

    Uber обдумывает идею обучения своих водителей иным профессиям в преддверии эры беспилотных авто: Uber может в будущем обучить своих водителей другим профессиям

    13:125

    Небольшое устройство TrackR Atlas позволит отследить любой объект посредством Wi-Fi, Bluetooth либо GPS: TrackR Atlas стоит $40

    12:346

    Система NDS ZeroWire G2 предназначена для беспроводной передачи видео высокой четкости в медицине: Система NDS ZeroWire G2 включает приемник и передатчик

    12:283

    Asus опубликовала список из пяти смартфонов, которые получат обновление до Android 6.0: Все современные смартфоны Asus получат Android 6.0

    12:07

    Начались продажи процессорных охладителей Scythe Fuma : Цена Scythe Fuma — 39 евро

    11:553

    Системная плата Biostar Hi-Fi H170S3H оснащена слотами PCIe M.2 и SATA Express: Рекомендованная цена системной платы Biostar Hi-Fi H170S3H примерно равна $85

    11:349

    Создатели Google Glass работают над тремя носимыми устройствами: Выпуск первых устройств от коллектива Project Aura, Glass and Beyond запланирован на следующий год

    09:5710

    Старший экономист Банка Англии считает, что роботы могут занять более 50% рабочих мест через 10-20 лет: По словам Халдейна, роботы уже сейчас могут делать работу, которая ранее была под силу только человеку

    09:2556

    Занимаясь разработкой самоуправляемых машин, Kia никуда не торопится, обещая выпустить их только через 15 лет: Что касается полностью беспилотных автомобилей, то Kia считает, что сможет выпустить их только к 2030 году

    09:056

    AT&T начнет продажи смартфона Microsoft Lumia 950 в эту пятницу: Появившиеся неделю назад слухи подтвердились, AT&T станет первым американским сотовым оператором, который начнет продажи смартфона Microsoft Lumia 950

    08:5414

    Movado Bold Motion — умные аналоговые часы без ЖК-дисплея за $695: Movado Bold Motion выдерживают погружение под воду на глубину до 50 м, цена на часы установлена на отметке $695

    08:297

    Lenovo представила сразу три различных модификации смартфона Vibe X3: Смартфон Lenovo Vibe X3 доступен в трёх модификациях

    08:104

    Для камеры наблюдения Arlo Q компания Netgear предлагает бесплатный облачный сервис с недельным хранением записей: Netgear представила камеры наблюдения Arlo Q

    07:301

    Исследователи сравнили изменение производительности топовых платформ различных компаний за последние три года: Сравнение производительности разных SoC с 2013 года

    07:0012

    Китайский суперкомпьютер Tianhe-2 возглавляет список TOP500 шестой раз подряд: Самый высокопроизводительный компьютер в мире находится в Китае

    00:3216

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