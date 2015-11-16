  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    16 ноября 2015

    На сайте Walmart продается смартфон с ОС Android, который стоит меньше $10: В настоящее время модели под названием TracFone LG Prepaid Lucky LG16 нет в наличии

    22:0324

    Робомобили Google украсили картинами : Компания Google провела художественный конкурс Paint the Town: Mountain View

    21:286

    В минувшем квартале AMD удалось немного увеличить свою долю на рынке 3D-карт за счет Nvidia: К наиболее значимым событиям минувшего квартала отнесен выход 3D-карт AMD Fury

    19:5817

    Sony показала прототип гибкого аккумулятора с твердым электролитом: Коммерциализация разработки ожидается в ближайшие годы

    19:282

    С января Apple переведёт все свои объекты в Сингапуре на чистую энергию: С января деятельность Apple не будет наносить ущерб окружающей среде в Сингапуре

    19:2016

    Планшет Chuwi eBook с Windows 8.1 и Android, а также пером и экраном, чувствительным к силе нажатия, поступил в продажу по цене $170: На фоне других китайских решений Chuwi eBook также выделяет входящее в комплект перо HanWang ES4 массой 2,9 г

    19:096

    Смартфон Gionee Elife S6 получил порт USB-C и 3 ГБ ОЗУ: Смартфон Gionee Elife S6 основан на SoC MediaTek MT6753

    19:00

    График выхода обновлений до Android 6.0 Marshmallow для смартфонов Samsung: Согласно утекшим данным, обновление для смартфонов Samsung будет осуществляться в три этапа

    18:4715

    Новые умные часы Withings Activite Steel оцениваются в $170: Часы Withings Activite Steel не получили новый дизайн

    18:445

    Microsoft, судя по всему, отказалась от идеи выпуска эмулятора приложений ОС Android для Windows 10: Проект Project Astoria, скорее всего, закрыт

    18:2512

    Часы Sony FES, сделанные из электронной бумаги, можно будет купить с 1 декабря: Часы FES наконец-то доберутся до покупателей

    16:279

    Intel представила мини-ПК NUC с процессорами Skylake: Intel представила ПК NUC NUC6i3SYH/NUC6i3SYK и NUC6i5SYK/NUC6i5SYH

    14:0218

    Наушники SoundMagic Vento P55 оцениваются в £150: Наушники SoundMagic Vento P55 выполнены из алюминия

    13:45

    InVisage Quantum13 — первый в мире датчик изображения для мобильных камер, использующий слой с квантовыми точками: InVisage представила уникальный датчик изображения Quantum13

    12:438

    Домашний роутер CZ.NIC Turris Omnia нацелен на безопасность и производительность: CZ.NIC Turris Omnia имеет мощную и функциональную аппаратную основу

    12:1212

    Устройство HP Z Turbo Drive Quad Pro позволяет установить четыре SSD M.2 в один слот PCIe x16: Устройство HP Z Turbo Drive Quad Pro стоит от $300

    11:428

    Tsinghua Unigroup планирует инвестировать 47 млрд долларов в производство полупроводниковой продукции: Tsinghua Unigroup рассчитывает войти в тройку крупнейших производителей полупроводниковой продукции в мире

    11:375

    Тим Кук прокомментировал свое заявление о гибели персональных компьютеров: Под «персональными компьютерами» Тим Кук подразумевал исключительно ПК, которые работают под управлением операционной системы Windows

    10:40239

    Фотографии сайта TENAA дают представление о внешности смартфона Vivo X6: Смартфон Vivo X6 получит цельнометаллический корпус

    10:401

    Селфи-палки, как эффективное оружие самообороны. В Москве открывают необычные курсы: Первый «телескопический удлинитель для поддержки компактных камер» был запатентован японцами ровно 30 лет назад

    10:2436

    После мобильных телефонов и смартфонов на рынке появятся «суперфоны», считают в Huawei: Янг заявляет, что суперфоны будут включать самые современные технологии и функции

    09:4715

    Китайский миллиардер обещает выпустить конкурента Tesla Model S в 2017: Электрокар от Faraday Future по характеристикам будет похож на Tesla Model S

    09:247

    Huawei разработала очередные аккумуляторы со сверхбыстрой зарядкой: Huawei показала аккумуляторы, которые заряжаются очень быстро

    08:1540

    Представлено процессорное ядро Imagination Warrior P6600: Imagination Technologies представила ядра P6600, M6200 и M6250

    07:451

    Несмотря на новых китайских хозяев, смартфоны Vertu продолжат собирать в Англии: Смартфоны Vertu не получат шильдик Made in China

    07:305

    Как оказалось, Steam OS значительно проигрывает Windows 10 по производительности в играх: Steam OS имеет проблемы с производительностью

    07:0023

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018