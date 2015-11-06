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    6 ноября 2015

    В серию гибридных систем охлаждения Cryorig A вошли модели A40, A40 Ultimate и A80: Гибридные охладители Cryorig A40, A40 Ultimate и A80 объединяют жидкостное и воздушное охлаждение

    23:181

    Смартфон Nexus 6P получилось согнуть: Уязвимым местом Nexus 6P, похоже, является крепление, соединяющее металлические и пластиковые части

    20:4562

    Вспышка Yongnuo YN660 поддерживает управление по радиоканалу: Вспышка Yongnuo YN660 совместима с камерами Canon и Nikon

    20:067

    В статистике Google появилась ОС Android 6.0 с долей 0,3%: Android Lollipop занимает четверть рынка данной ОС

    18:1722

    Lytro Immerge — камера светового поля для создания реалистичных миров в виртуальной реальности: Установка Lytro Immerge позволит вывести виртуальную реальность на новый уровень

    17:5311

    Устройство Chronos добавит механическим часам функциональность умных собратьев: Устройство Chronos стоит $100

    15:4711

    Samsung разработала биопроцессор для мобильных устройств сферы здравоохранения: Samsung разработала биопроцессор

    14:418

    Аксессуар Trivoly сделает умными практически любые наручные часы: Устройство выполнено в форме диска толщиной 3 мм, который крепится к крышке наручных часов, дополняя их привычными функциями умных часов

    14:374

    Детские маячки GPS LG GizmoPal 2 и GizmoGadget оцениваются в $80 и $150 соответственно : Представлены LG GizmoPal 2 и GizmoGadget

    12:5314

    Sennheiser возродит легендарные наушники Orpheus. Новая модель обойдётся покупателям в 50 000 евро: Усилитель новых наушников Sennheiser Orpheus будет сделан из мрамора

    12:2672

    Ativ Book 9 Pro и Ativ Book 9 Spin — новые тонкие ноутбуки Samsung с дисплеями 4K: Samsung представила Ativ Book 9 Pro и Ativ Book 9 Spin

    12:0215

    EK Water Blocks предлагает водоблоки для GPU, заполненные охлаждающей жидкостью и оснащенные разъемом QDC: Разъем QDC (Quick Disconnect) позволяет быстро добавить в СВО новый компонент, не сливая охлаждающую жидкость

    12:00

    Samsung переводит бюджетный смартфон Galaxy J1 на платформу Exynos: Samsung Galaxy J1 (SM-J120F) построен на SoC Exynos 3475

    09:5952

    Тестовый пакет GFXBench 4.0 позволяет сравнивать производительность устройств, работающих под управлением Android и Windows: В сводной таблице производительности самым быстрым устройством на базе Android является ТВ-приставка Nvidia Shield с графическим процессором Nvidia Tegra Z1

    09:57

    Tesla Motors отчиталась о самых больших убытках за последние 10 кварталов: Как отмечают наблюдатели, за последние 10 кварталов это самый плохой результат для Tesla Motors

    09:1212

    Аналитики прогнозируют продолжение снижения объемов продаж на мировом рынке телевизоров: продажи на мировом рынке телевизоров продолжат падать в ближайшие годы из-за снижения спроса на жидкокристаллические телевизоры

    08:5417

    «Народная» экшн-камера ViDi успешно профинансирована на Kickstarter: В комплекте с каждой камерой будет поставляться бокс для подводной съемки, который рассчитан на работу на глубине до 12 м, карта памяти формата microSD на 4 ГБ, палка для селфи и кабель для зарядки

    08:316

    Умный браслет Polar Loop Crystal украшен кристаллами Swarovski: Данный браслет наверняка привлечет внимание части женской аудитории, которая любит не расставаться с украшениями даже в спортзале

    08:1117

    Intel несколько ускорит модельный ряд процессоров Cherry Trail при помощи CPU Atom x5-Z8350, x5-Z8550 и x7-Z8750: Intel готовит процессоры Atom x5-Z8350, x5-Z8550 и x7-Z8750

    08:102

    Анонсированы продажи СВО серии Arctic Liquid Freezer: В СВО серии Arctic Liquid Freezer используются водоблоки с медным основанием

    08:00

    Игровая гарнитура Sharkoon SharkZone H30 оценивается в 37 евро: Гарнитура Sharkoon SharkZone H30 основана на 40-миллиметровых излучателях

    07:45

    Максимальный объём внешнего накопителя Adata HM900 достигает 6 ТБ: Adata представила накопители HM900

    07:10

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