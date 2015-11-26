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    26 ноября 2015

    Ассортимент Club 3D пополнили активные переходники DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 и mini-DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0: Переходники DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 и mini-DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 поддерживают разрешение 3840 x 2160 пикселей с кадровой частотой до 60 к/с

    21:32

    Семейство планшетов Kontron Endurance открыла 10-дюймовая модель: Планшет Kontron Endurance предложен в двух вариантах

    21:014

    По словам Easars, клавиатуру Flare и мышь Spotter помогали делать любители игры World of Tanks : Мышь комплектуется аксессуаром Hellbenter

    20:187

    Nvidia ответит на Radeon R9 380X видеокартой GeForce GTX 960 Ti: В начале года можно ожидать анонса карты GeForce GTX 960 Ti

    19:076

    Meizu будет использовать в своих смартфонах технологию энергосбережения Lucid PowerXtend : Прирост времени автономной работы, обеспечиваемый PowerXtend, достигает 20%

    18:401

    Dell реорганизовала свой программный бизнес: Dell перекроила структуру Software Group

    18:30

    Microsoft прекратит поддержку всех версий браузера Internet Explorer, кроме последней: Microsoft продолжит поддерживать только версию Internet Explorer 11

    18:0412

    Смартфон Samsung Galaxy A9 с 16-мегапиксельной камерой представят 1 декабря: Смартфон Samsung Galaxy A9 анонсируют в первый день зимы

    17:2518

    Samsung объединяется с KDDI для развития технологий 5G: Samsung будет развивать сети пятого поколения вместе с KDDI

    17:035

    Пользователи смогут оценить «ускоритель Интернета» Google AMP уже в начале следующего года: Программа Google Accelerated Mobile Pages уже получила огромную поддержку

    16:518

    Правительство Южной Кореи вложит $110 млн в развитие рынка носимой электроники: Как сообщает корейский источник D-Daily, власти Южной Кореи хотят, чтобы местные производители заняли лидирующие области в данной отрасли

    16:003

    Монитор LG 27UD68-W оснащен ЖК-панелью AH-IPS диагональю 27 дюймов разрешением 4K: LG 27UD68-W, вероятно, является заменой модели 27MU67-B

    15:505

    В России впервые в мире голограммы изготовлены методом струйной печати : Новый способ дает возможность упростить и удешевить процесс изготовления голограмм

    15:4810

    Ericsson и Orange тестируют работу интернета вещей в сетях GSM и LTE: Цели тестирования: улучшение покрытия внутри зданий, снижение стоимости устройств и увеличение срока автономной работы

    15:124

    Монитор физического состояния Google прошёл сертификацию FCC : Google готова выпустить своё медицинское носимое устройство

    14:441

    Австралия начала использовать дроны для отслеживания акул у побережья: Австралия будет бороться с акулами при помощи дронов

    14:206

    Смартфон Jiayu S3+ пришел на смену модели S3: Jiayu S3+ построен на SoC MediaTek MT6753 и наделен 3 ГБ оперативной памяти

    13:556

    Цифровые татуировки Chaotic Moon смогут измерять температуру или использоваться для мобильных платежей: Chaotic Moon предложила своё видение цифровых татуировок

    13:494

    У Ericsson готово оборудование для тестирования технологии связи пятого поколения в коммерческих сетях в 2016 году: В прототипах реализована поддержка MU-MIMO

    13:137

    По слухам, Google помогает Samsung оптимизировать оболочку TouchWiz: Google работает с Samsung над улучшением оболочки TouchWiz

    13:0515

    Apple приобрела компанию Faceshift, занимающуюся технологиями захвата движений: Apple купила создателей анимационных персонажей для фильма Star Wars: The Force Awakens

    12:497

    Микрокомпьютер CHIP, на выпуск которого было собрано 2 млн долларов, будет стоить не 9 долларов, как обещали разработчики: Средства на выпуск микрокомпьютеров CHIP был собраны в июне

    12:256

    HP опубликовала последний финансовый отчёт как единая компания: 2015 финансовый год завершился для HP падением выручки

    12:232

    Ассортимент Cougar пополнила игровая клавиатура 450K и игровая мышь 450M: Клавиатуру Cougar 450K производитель классифицирует как «гибридную механическую»

    12:016

    Nokia 230 — мобильный телефон с большим дисплеем и внушительной АКБ, оценённый в $55: Microsoft представила телефон Nokia 230

    11:2515

    Samsung начинает серийный выпуск первых в отрасли серверных модулей памяти DDR4 объемом 128 ГБ: В каждом буферизованном модуле (RDIMM) объемом 128 ГБ в общей сложности используется 144 чипа DDR4

    10:557

    One Education Infinity: модульный трансформируемый ноутбук для обучения детей: Ноутбук One Education Infinity может стать явью менее чем через год

    10:464

    Создатели Tor начали сбор средств на развитие проекта: Tor — это аббревиатура, за которой скрываются слова The Onion Router, а также система прокси-серверов, позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение, защищенное от прослушивания

    10:1011

    Смартфон Vertu Aster Yosegi Wood в деревянном корпусе будет выпущен тиражом в 50 экземпляров: Конечно же, деревянное покрытие в смартфоне Vertu не может быть простым

    09:5018

    Windows 10 самостоятельно удаляет некоторые приложения после установки свежего обновления: Стоит отметить, что в некоторых случаях после обновления эти приложения действительно некорректно работали под Windows 10, вызывая зависания и даже «синий экран смерти»

    09:2646

    Новый официальный магазин Microsoft в России Mstore.ru придет на смену N-store.ru: новом магазине будут продаваться ноутбуки, планшеты, смартфоны Lumia, игровые консоли Xbox, моноблоки, аксессуары, а также программное обеспечение Microsoft Windows и Office)

    08:558

    Россия начала создавать информационную инфраструктуру в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 : Минкомсвязь России будет отвечать за обеспечение участников фиксированными каналами передачи данных, телефонной фиксированной и мобильной связью

    08:431

    Власти США отложили до весны 2016 принятие закона, который заставит электрокары и гибриды оповещать пешеходов о своем приближении: В течение первого года после принятия закона производители таких машин потратят более 23 млн долларов на установку внешних водонепроницаемых динамиков

    08:3215

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