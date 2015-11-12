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    12 ноября 2015

    Oukitel A29 - умные часы ценой $70 с поддержкой голосовых звонков: Oukitel A29 построены на SoC MediaTek Aster

    23:1518

    Процессорный охладитель Thermalright Le Grand Macho можно использовать в пассивной и активной конфигурации: Цену Thermalright Le Grand Macho производитель не приводит

    20:058

    Asus выпустит своё устройство дополненной реальности уже в следующем году: Asus делает ставку на дополненную реальность

    19:282

    ПО Geekbench подтверждает слухи о том, что планшет Xiaomi Mi Pad 2 получил процессор Intel Cherry Trail: Планшет Xiaomi Mi Pad 2 действительно будет основан на решении Intel

    19:167

    Крупные города совершенно не готовы к скорому появлению на дорогах серийных беспилотных автомобилей: Крупные города могут получить множество проблем с приходом беспилотных машин

    19:0213

    Представлен объектив HD Pentax-D FA645 35mmF3.5AL[IF] : Объектив HD Pentax-D FA645 35mmF3.5AL[IF] оценен в 1550 фунтов стерлингов

    18:58

    Intel связывает расширение семейства процессоров Intel Xeon D-1500 и выпуск новых контроллеров Ethernet с ускорением перехода к сетям 5G: Представлены семейства контроллеров Intel Ethernet Multi-host Controller FM10000 и Intel Ethernet Controller X550

    18:187

    HyperX добавляет в линейки Savage и Predator наборы модулей памяти DDR4 суммарным объемом 128 и 64 ГБ: В линейки Savage и Predator входят наборы модулей памяти DDR4, работающих на эффективных частотах от 2133 до 3000 МГц

    17:009

    LeTV открывает свой интернет-магазин в США, но смартфонов там нет: LeTV появилась на рынке США

    14:333

    Huawei и Xiaomi в сумме разместили заказы на выпуск лишь 1,4 млн ноутбуков: Huawei и Xiaomi не спешат наполнять рынок своими ноутбуками

    14:2315

    LG вложит 3,55 млрд долларов в расширение фабрики по производству панелей OLED: LG значительно расширит производственные мощности по выпуску панелей OLED

    14:105

    Одноплатный ПК Orange Pi Plus 2 с SoC AllWinner H3 оценен в $50: Изделие станет одним из флагманов семейства Orange Pi

    13:512

    Apple также хочет создать платёжную систему с возможностью проведения платежей между смартфонами: Apple ведёт переговоры с банками США по поводу новой платёжной системы

    13:4827

    Поставки GPU AMD для дискретных настольных 3D-карт за квартал выросли на 33,3%: Аналитики Jon Peddie Reseach оценили рынок GPU

    13:235

    Hercules WAE Outdoor 04Plus Pack — небольшая портативная акустическая система, которая не боится воды: Колонка Hercules WAE Outdoor 04Plus Pack оценивается в $90

    13:071

    Модуль EK-XTOP Dual D5 PWM Serial, включающий две помпы, комплектуется антивибрационными креплениями: Цена EK-XTOP Revo Dual D5 PWM Serial с двумя помпами — 215 евро

    13:042

    Microsoft наградила призёров программы HoloLens Academic Research Grant Program: Разработчики лучших идей программы HoloLens Academic Research Grant Program получили по 100 000 долларов

    12:461

    Панели корпуса Phanteks Enthoo Evolv ATX Galaxy Silver изготовлены из алюминиевого листа толщиной 3 мм: Цена изделия с каталожным индексом PH-ES515E_GS равна $180

    12:183

    Стала известна дата анонса и цена объектива Panasonic системы Micro Four Thirds, охватывающего диапазон фокусных расстояний 100-400 мм: Представитель Panasonic приоткрыл завесу над планами компании

    11:4814

    В 2016 году радиус действия Bluetooth увеличится в четыре раза, скорость — вдвое, без повышения энергопотребления : В 2016 году будет принята спецификация Bluetooth, больше подходящая для интернета вещей

    11:226

    Еще больше умных часов на Android Wear получат поддержку сотовых сетей: Когда часы теряют связь со смартфоном, они автоматически подключаются к сотовой сети

    10:1110

    Появились первые изображения нового смартфона BlackBerry Vienna под управлением Android, который вернется к классическому форм-фактору: При его создании было решено отказаться от форм-фактора слайдера в пользу классического дизайна BlackBerry в виде моноблока с физической клавиатурой под экраном

    09:358

    Через 15 лет Интернет в Москве может стать условно-бесплатным: Интернет могут переименовать, но абсолютный доступ в некую всемирную паутину будет условно-бесплатным, монетизироваться будет контент или дополнительные сервисы

    09:1736

    Перечень первых фильмов, которые будут выпущены на дисках 4K Ultra HD, выглядит... странно: Также было объявлено, что появление в продаже этих дисков состоится не в конце года, как ожидалось, а в начале 2016

    09:0331

    Тим Кук критикует Surface Book и рекламирует iPad Pro: По словам Кука, сейчас отношения Apple и Microsoft можно описать, как «действительно хорошие»

    08:4193

    Mophie представила пять моделей внешних аккумуляторов powerstation: Mophie представила внешние АКБ powerstation

    08:005

    Следующие процессорные ядра ARM под названием Artemis будут рассчитаны на производство по 10-нанометровым нормам: Процессорные ядра ARM Artemis придут на рынок через полтора-два года

    07:3010

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