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    24 ноября 2015

    Микро-ПК MeegoPad T07 оснащен ОЗУ объемом 4 ГБ: Для выпуска MeegoPad T07 задействован портал Indiegogo

    23:453

    AIS использует в промышленных ПК Premium Box процессоры Intel Core i7: Premium Box — самый производительный ПК в ассортименте AIS

    19:506

    В ноутбуках Dell обнаружена уязвимость, открывающая злоумышленникам доступ к конфиденциальным данным пользователя : Уязвимость содержится в предварительно установленном программном обеспечении

    19:3212

    По предварительным данным, смартфон ZTE Nubia Z11 будет построен на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 820: В сети появились предварительные данные о смартфоне ZTE Nubia Z11

    19:012

    Смартфон ZTE Small Fresh 3 стоимостью $160 получил дактилоскоп и металлический корпус: Смартфон ZTE Small Fresh 3 основан на SoC MediaTek MT6735

    19:013

    Китайский инвестиционный фонд с государственным участием вложит в ZTE Microelectronics 376 млн долларов: По условиям соглашения между ZTE и фондом, последний получит 24% акций ZTE Microelectronics

    18:461

    Новые изображения смартфона Huawei Mate 8 позволяют узнать о вариантах расцветки устройства : Смартфон Huawei Mate 8 будет доступен в коричневом цвете

    18:384

    Junior — попытка MIP Robotics сделать промышленных роботов более доступными: В роботе MIP Junior используются фирменные разработки MIP Robotics

    18:20

    Lenovo приписывают намерение отказаться от бренда Vibe в пользу Lemon и Motorola: Lenovo выведет на передовую бренды Lemon и Motorola

    18:148

    Новый очиститель воздуха Xiaomi Mi Air Purifier 2 оценивается в $110: Xiaomi представила Mi Air Purifier 2

    18:027

    Беспроводные наушники Audio-Technica QuietPoint ATH-ANC40BT оснащены системой активного шумоподавления: Наушники ATH-ANC40BT поддерживают профили A2DP, AVRCP, HFP и HSP

    18:013

    В Японии разработана технология «суперразрешения» видео, как утверждается, позволяющая восстановить частоты выше частоты Найквиста: В проекте приняли участие специалисты компании Fujitsu

    17:478

    Кредиторы Sharp могут простить компании все долги: Sharp может лишиться всех долгов

    17:272

    Сервис Apple Pay может заработать в Китае уже в феврале: Apple запустит в Китае Apple Pay в начале следующего года

    16:553

    Монитор Eizo RadiForce RX350 ориентирован на применение в медицинском сегменте: Монитор Eizo RadiForce RX350 имеет соотношение сторон 3:4

    16:192

    Samsung будет поставлять для Audi микросхемы оперативной и флэш-памяти: Samsung подключается к программе Audi Progressive SemiConductor Program

    15:5123

    Причиной прекращения продаж умных часов LG Watch Urbane 2nd Edition стал некий новый компонент: LG прекратила продажи часов LG Watch Urbane 2nd Edition из-за некачественного компонента

    15:404

    Водоблок EK Water Blocks EK-FB Z170X предназначен для системных плат Gigabyte GA-Z170X-UD5 TH, GA-Z170X-Gaming 5 и GA-Z170X-Gaming 7: Водоблок EK Water Blocks EK-FB Z170X стои 120 евро

    15:192

    Корпус игровой клавиатуры Sharkoon Shark Zone K20 выполнен из металла: Клавиатура Sharkoon Shark Zone K20 стоит 35 евро

    14:4814

    Стремясь укрепить позиции на рынке интернета вещей, компания Silicon Labs приобрела компанию Telegesis, выпускающую модули ZigBee: Покупка обошлась Silicon Labs примерно в 20 млн долларов

    14:40

    У Technical Farm готов прозрачный адаптер для установки на камеры Sony E объективов других систем: Разработчики показали варианты переходника Flare Adapter для объективов PL и EF, а также телеконвертор с креплениями EF

    14:2315

    Новый смартфон Micromax Yu Yuphoria получит 3 ГБ ОЗУ и SoC MediaTek MT6753: Смартфон Micromax Yuphoria YU6000 значительно превзойдёт оригинал

    14:211

    Планшет Xiaomi MiPad 2 с металлическим корпусом и SoC Intel доступен в модификации с Windows 10: Планшет Xiaomi MiPad 2 оценили в $160

    14:0421

    На мероприятии SC15 были показаны процессоры Intel Knights Landing : Поставки Knights Landing должны начаться в следующем квартале

    13:479

    В базе данных TENAA появились смартфоны vivo X6 Plus D и vivo X6 Plus L: По неподтвержденным данным, основой X6 Plus послужит SoC MediaTek Helio X20

    13:081

    Микросхемы флэш-памяти Macronix MX66U51235FME типа NOR с интерфейсом Quad SPI подходят для авиационной и космической электроники: Выпуск MX66U51235FME освоен на собственном предприятии Macronix Fab 5

    12:48

    На 16-канальной карте расширения Exar VRC7016XE для систем видеонаблюдения установлено два процессора Exar S7110 : Карта расширения Exar VRC7016XE оснащена интерфейсом PCIe

    12:21

    Двигатель игрушечного самолета Volta Flyer питается энергией солнца: По мнению создателей, Volta Flyer способствует развитию интереса к техническому творчеству

    11:405

    Представлен смартфон Xiaomi Redmi Note 3 — металлический аналог младшей модели с очень ёмкой АКБ и ценой $140: Xiaomi проедставила Redmi Note 3

    11:3123

    В Skyworks передумали покупать PMC-Sierra : За отказ от сделки Skyworks придется заплатить PMC-Sierra неустойку в размере 88,5 млн долларов

    11:13

    Самая доступная версия кроссовера Tesla Model X будет стоить $80 000: На официальном сайте Tesla для предварительного заказа стали доступны три модели кроссовера: 70D, 90D и P90D

    09:1220

    Opera Max научили сжимать музыкальные потоки: Ранее Opera Max умело сжимать только размер иллюстраций, в этом году приложение начало эффективно работать сервисами потокового видео

    08:5112

    Самое крупное обновление для Shazam изменило алгоритм поиска: Shazam позволяет распознать песню по небольшому музыкальному отрывку

    08:3411

    FAA опубликовала рекомендательные правила регистрации дронов для жителей США: Готовы рекомендации касательно правил регистрации дронов в США

    08:301

    Google каждую секунду получает 25 запросов на удаление контента : Соответствующие жалобы направили в Google 5,5 правообладателей и 2,5 тыс. их представителей

    08:1821

    Быстрый 3D-принтер NX1 печатает со скоростью 1 см/мин: Nexa3D утверждает, что процесс печати будет максимально простым, материал будет поставляться в сменных картриджах

    08:014

    LG привезла в Россию смартфон Ray с однокристальной системой MediaTek MT6592: Смартфон LG Ray основан на старой SoC

    08:005

    Смартфон Samsung Galaxy A8 второго поколения получит SoC Exynos 7420: Смартфон Samsung Galaxy A8 оснастят производительной платформой

    07:2051

    Google показала прототип нагрудного коммуникатора, который придётся по душе фанатам сериала Star Trek: Google исследует различные типы носимых устройств

    07:004

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