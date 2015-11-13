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    13 ноября 2015

    В мониторах HP Z22n и Z23n используются ЖК-панели IPS: HP Z22n и Z23n обеспечивают 95-96% цветового пространства sRGB

    23:351

    Samsung готовит к выпуску доступные по цене SSD типоразмера M.2 с поддержкой NVMe: Анонс SSD Samsung 750 EVO ожидается в конце ноября

    23:317

    В портативных видеокамерах Canon XA35 и XA30 используется датчик изображения HD CMOS Pro формата 1/2,84 дюйма: Портативные видеокамеры Canon XA35 и XA30 позволяют снимать видео Full HD с кадровой частотой 60 к/с

    22:435

    Google представила музыкальный рекомендательный сервис YouTube Music : Сервис YouTube Music пока доступен только в США

    16:2318

    Компания Carvana удивила клиентов торговым автоматом по продаже автомобилей: Carvana построила большой торговый автомат по продаже автомобилей, который представляет собой пятиэтажное здание, вмещающее 20 машин

    16:196

    Apple закроет музыкальный сервис Beats Music 30 ноября: Сервис Beats Music прекратит существование через две недели

    15:1226

    Samsung является лидером по количеству патентов в сфере носимых устройств: За 11 лет было подано более 64,5 тысяч патентных заявок в сегменте носимой электроники

    14:5918

    Линейка моноблоков Asus Zen Pro представлена четырьмя моделями разной конфигурации: Линейка моноблоков Asus Zen Pro состоит из моделей Z240-C1, Z240-C2, Z240-C3 и Z240-C4

    14:2916

    Samsung Display продаёт устаревшее оборудование по производству ЖК-панелей: Samsung Display избавляется от старого оборудования

    14:1034

    Смартфон Xiaomi Redmi Note 2 Pro получит металлический корпус, дактилоскоп и параметры младшей модели: Смартфон Xiaomi Redmi Note 2 Pro получит сканер отпечатков пальцев

    13:532

    До конца года IBM откроет в Европе еще четыре студии: В студиях IBM работают многопрофильные команды специалистов

    11:586

    Специалисты iFixit оценили ремонтопригодность планшета Apple iPad Pro: Плюс у конструкции Apple iPad Pro оказался один — простота замены аккумулятора

    11:3022

    В 14-нанометровую SoC Samsung Exynos 8 Octa 8890 интегрирован CPU собственной разработки Samsung и модем LTE: Представлена однокристальная система Samsung Exynos 8 Octa

    10:4245

    Полиция остановила самоуправляемый автомобиль Google за то, что он двигался слишком медленно: Представители Google Self-Driving Car Project сразу же разместили на официальной страничке объяснение произошедшему

    09:5422

    Рекордная сделка Dell и EMC может сорваться из-за потенциального налога в $9 млрд: Налоговые инспекторы вполне могут квалифицировать передачу отслеживаемых акций, как налогооблагаемое распределение ценных бумаг

    09:355

    Продажи Alibaba Group за сутки превысили $14,3 млрд. Средние суммы покупок на AliExpress по странам СНГ и Балтии: Средняя сумма в чеках жителей стран СНГ и Балтии увеличилась на 5%, а общей оборот вырос на $115

    09:1112

    Объектив Meyer-Optik-Gorlitz Trimagon F2,6 95MM будет дороже и появится в продаже позже, чем ожидалось: Объектив Meyer-Optik-Gorlitz Trimagon F2,6 95MM планируется выпускать в вариантах с креплениями Canon, Nikon, Fujifilm X, Sony E, MFT, M42 и Leica M

    09:0013

    Из-за просроченного сертификата безопасности пользователям Mac пришлось переустановить приложения из App Store: Apple выпустила новый сертификат, срок действия которого заканчивается в апреле 2035 года

    08:5316

    Процессор Intel Core i7-6950X получит 10 ядер с частотой 3 ГГц : Стали известны данные о процессорах Intel Broadwell-E

    08:4522

    Браузер Firefox, наконец, появился на устройствах под управлением iOS. Синхронизация поддерживается в полном объеме: Важно отметить, что Firefox для iOS полностью поддерживает синхронизацию между вашими устройствами при использовании учетной записи Firefox

    08:3411

    HP представила третье поколение мобильных рабочих станций Zbook Z15u, Z15 и Z17: Zbook Z15u поступит в продажу уже в декабре

    08:307

    Planar начинает прием заказов на 55-дюймовые дисплеи OLED по цене $14995: Пока что Planar LookThru — самый большой прозрачный дисплей OLED

    08:306

    Фотогалерея дня: прототип нового смартфона Elephone с достаточно оригинальным дизайном: Elephone может выпустить смартфон с брутальной внешностью

    08:157

    Мини-ПК Quanta NH2 с ЦП Atom x5-Z8300 подключается к порту HDMI: Quanta NH2 является одним из аналогов Intel Compute Stick

    08:082

    Synology DiskStation DS716+ позиционируется как NAS для малого бизнеса: NAS Synology DiskStation DS716+ имеет два отсека для накопителей

    08:003

    Исследование возможностей планшета iPad Pro показало феноменальную производительность SoC Apple A9X: SoC Apple A9X может соревноваться с настольными процессорами

    07:4086

    Исследование, проведенное по заказу Intel, показало, что пользователи рассчитывают на быстрый рост рынка решений для умных домов: Умные дома получат широкое распространение к 2025 году

    07:309

    Cyanogen хочет перенять опыт программы Google Android One и обещает смартфоны стоимостью $75: Cyanogen стремится занимать новые ниши

    07:10

    Механические клавиши Cherry MX RGB Nature White имеют белые матовые корпуса и многоцветную светодиодную подсветку: Как и в других клавишах Cherry, в клавишах MX RGB Nature White используется фирменная технология Gold Crosspoint

    07:00

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