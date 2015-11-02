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    2 ноября 2015

    Журнал iТоги теперь выходит в версиях Light и Premium: Журнал iТоги теперь выходит в версиях Light и Premium

    21:0316

    Samsung хочет использовать для смартфона Galaxy S7 датчик Sony IMX300: Смартфон Samsung Galaxy S7 может получить камеру с датчиком Somy IMX300

    20:2518

    AMD отправляет ПО Catalyst Control Center на пенсию, заменив его платформой Radeon Software : В ближайшее время нас ждёт ПО AMD Radeon Software Crimson Edition

    20:0333

    Смартфон Gionee Elife S Plus с 3 ГБ оперативной памяти будет стоить около $260: Смартфон Gionee Elife S Plus получит дисплей Super AMOLED

    13:392

    Чистая прибыль Seagate упала в 11 раз: Seagate отчиталась за квартал

    13:1124

    Системная плата Gigabyte Z170X-Gaming 6 типоразмера ATX оснащена двумя портами USB 3.1: Основой звуковой подсистемы Gigabyte Z170X-Gaming 6 служит кодек Realtek ALC1150

    12:106

    Samsung Group продаёт большую часть химического бизнеса: Samsung продаёт химический бизнес компании Lotte

    11:00122

    Рок-группа роботов Compressorhead собирает средства на создание вокалиста и запись первого студийного альбома: Взносы начинаются с 8 евро

    10:5115

    Volvo Cars создает первую в мире систему обнаружения и предотвращения столкновений с кенгуру: По данным Национальной ассоциации дорог и автовладельцев (National Roads & Motorists’ Association), ежегодно на дорогах Австралии происходит более 20 тыс. столкновений различной техники с кенгуру

    10:2317

    Xiaomi снизила стоимость смартфона Mi4 до $205: Смартфон Xiaomi Mi4 теперь можно купить за $205

    10:0512

    Создатель Oculus Rift уверен, что провода станут серьезным препятствием для популяризации виртуальной реальности: Лаки уверен, что мобильные устройства виртуальной реальности, вроде Google Cardboard и Samsung Gear VR, станут популярными куда быстрее

    09:5726

    Глава Sharp подтвердил факт переговоров с несколькими возможными покупателями подразделения, выпускающего жидкокристаллические панели: Финансовые влияния не помогли Sharp выбраться из кризиса

    09:554

    Sprint планирует сократить операционные расходы на $2,5 млрд за полгода: Sprint занялась снижением расходов, так как компания тратит значительно больше, чем ее конкуренты в лице T-Mobile, AT&T и Verizon — около $25 млрд ежегодно

    09:432

    Квартальный доход MediaTek в годовом выражении вырос незначительно: MediaTek отчиталась за квартал

    09:301

    Владельцы Tesla Model S утверждают, что автопилот действительно учится и уже работает лучше: Илон Маск назвал каждого владельца Tesla Model S профессиональным тренером, который поможет автопилоту научиться работать лучше

    09:2112

    Специалисты iFixit поставили смартфону Nexus 6P всего два балла: Смартфон Nexus 6P плохо поддаётся ремонту

    09:001

    Hudway Glass — аксессуар для смартфона за $49, который добавит в ваш автомобиль проекционный дисплей: Только по причине плохой видимости на дорогах каждый день в мире погибает 350 человек

    08:5814

    За квартал доход Cirrus Logic увеличился с 283 до 307 млн долларов, а в текущем квартале производитель рассчитывает на 370-400 млн долларов: Значительную часть заработанных средств — до 200 млн долларов — Cirrus Logic планирует направить на выкуп акций

    08:30

    Подсветка AmbiGlow Plus монитора Philips 275C5QHGSW направлена на подставку и окружающую её область : Монитор Philips 275C5QHGSW стоит 330 евро

    08:10

    Корпус Corsair Carbide 88R типоразмера MicroATX поддерживает видеокарты длиной более 380 мм: Корпус Corsair Carbide 88R получил прозрачное окно и место для установки СВО

    08:081

    В сетевом хранилище QNAP Silent NAS HS-251+ используется четырехъядерный процессор Intel Celeron с пассивным охлаждением: Сетевое хранилище QNAP Silent NAS HS-251+ может работать совершенно бесшумно

    08:00

    В следующем году проект Google Project Loon начнёт обеспечивать доступом к Сети жителей Индонезии: В следующем году Project Loon стартует в Индонезии

    07:302

    Продажи смартфонов LG в годовом выражении снизились на 11%: LG отчиталась за квартал

    07:1014

    Ожидается, что в 2016 году дактилоскопы и распознающие силу нажатия экраны станут стандартным оснащением смартфонов с ОС Android: К увеличению спроса на указанные компоненты уже готовятся тайваньские и китайские разработчики микросхем

    07:005

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