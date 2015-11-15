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    15 ноября 2015

    Версия Android Wear 1.4 принесла умным часам поддержку динамиков: Умные часы с Android Wear теперь можно использовать вместо смартфонов

    14:5621

    Razer прекращает продажи приставки Forge TV спустя всего полгода с момента появления на прилавках: Razer больше не продаёт консоль Forge TV

    13:524

    Ulefone готовит смартфон в металлическом корпусе, первые фото: Эта модель Ulefone появится уже в следующем году

    13:4411

    BQ Aquaris X5 — первый в Европе операторский смартфон с Cyanogen OS: Смартфон BQ Aquaris X5 основан на SoC Snapdragon 412

    13:362

    Создатель Bitcoin может получить Нобелевскую премию: Сатоси Накамото выдвинут на получение Нобелевской премии

    13:2239

    Корпуса Sharkoon BW9000-V и BW9000-W рассчитаны на платы типоразмера ATX: На передней стенке Sharkoon BW9000 установлено два 140-миллиметровых вентилятора

    13:014

    За двое суток на выпуск семейного робота Alpha 2 было собрано втрое больше средств, чем намечалось, а сейчас сумма подбирается к полумиллиону долларов: Минимальный взнос, позволяющий рассчитывать на получение робота Alpha 2, равен $599

    12:4215

    В Seagate сформировано подразделение, которое будет заниматься госзаказами: Специализация Seagate Government Solutions Group — системы хранения для суперкомпьютеров

    12:146

    В серию AeroCool VP вошли тихие блоки питания мощностью от 450 до 1200 Вт: Блоки питания AeroCool VP поддерживают энергосберегающие режимы С6/С7 процессоров Intel Haswell

    12:001

    Системная плата Asus B150 Pro Gaming/Aura оснащена многоцветной подсветкой: Одновременно представлена модель Asus B150 Pro Gaming

    11:244

    Разъем Lightning в iPad Pro поддерживает передачу данных на скорости, соответствующей спецификации USB 3.0: Почему Apple не выпустила фирменный адаптер Lightning-to-USB 3.0 одновременно с выпуском iPad Pro, неизвестно

    10:5973

    Nvidia называет модуль Jetson TX1 суперкомпьютером, который позволит наделить новое поколение роботов и дронов искусственным интеллектом : Модуль Nvidia Jetson TX1 обеспечивает глубокое обучение нейронных сетей при очень низком энергопотреблении

    10:5412

    Представлены домашние хранилища с сетевым подключением QNAP TS-251+ и TS-451+: Домашние хранилища с сетевым подключением QNAP TS-251+ и TS-451+ поддерживают виртуализацию и шифрование

    10:246

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