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    9 ноября 2015

    Датчик изображения Omnivision OV16860 формата 1/2,4 дюйма разрешением 16 Мп предназначен для смартфонов и экшн-камер: В датчике изображения Omnivision OV16860 нашла применение технология PureCel Plus-S

    23:371

    ARM завтра представит mbed Device Connector и другие разработки, призванные ускорить развертывание интернета вещей: Партнеры ARM уже имеют доступ к «базовым строительным блокам», необходимым для разработки и развертывания устройств IoT в любых масштабах

    21:582

    В Japan Display готовы сотрудничать с Sharp, чтобы не дать передовым технологиям уйти за рубеж: Продажа подразделения Sharp, выпускающего дисплеи, приведет к утечке технологий за рубеж

    21:0010

    TAG Heuer анонсировала Connected — умные часы с Android Wear стоимостью $1500: Часы TAG Heuer Connected можно будет обменять на механические

    20:1120

    OmniVision представила технологии PureCel Plus и PureCel Plus-S, призванные улучшить датчики изображения: Особенностью технологии PureCel Plus-S является объемная компоновка

    20:051

    Системная плата Asus Maximus VIII Extreme/Assembly может похвастаться богатым оснащением: Asus представила плату Maximus VIII Extreme/Assembly

    19:225

    Максимальная частота графического ядра 3D-карты Asus ROG Matrix GTX 980 Ti Platinum достигает 1317 МГц: Анонсирована видеокарта Asus ROG Matrix GTX 980 Ti Platinum

    18:371

    Сенсор мыши Razer Naga Chroma имеет разрешение 16 000 точек на дюйм: Мышь Razer Naga Chroma имеет отклоняемое колесико и 19 кнопок

    18:145

    MediaTek и TSMC ожидают от правительства Тайваня снятия запретов на китайские инвестиции : MediaTek и TSMC хотя плотнее взаимодействовать с Китаем

    18:143

    Tsinghua Unigroup хочет создать из своего дочернего предприятия нового полупроводникового производителя, для чего ищет 12 млрд долларов: Tsinghua Unigroup хочет превратить Tongfang Guoxin Electronics в производителя полупроводниковой продукции

    17:533

    Samsung готовит недорогой трекер активности SM-R150: Samsung выпустит новый фитнес-трекер

    17:421

    Смартфон с двумя экранами Samsung Galaxy Golden 3 прошел сертификацию TENAA: Конфигурация Samsung Galaxy Golden 3 включает 3 ГБ оперативной памяти

    15:3319

    Сегодня вынесено решение о пожизненной блокировке Rutracker.org для россиян: Теперь у владельцев Rutracker.org есть месяц, чтобы обжаловать решение в судебном порядке прежде, чем оно вступит в законную силу

    14:27222

    Сервис Samsung Pay может получить технологию для осуществления платежей между смартфонами: Разработка Hankook NFC позволит обходиться без сетей VAN

    14:051

    Cisco и Ericsson объявили о партнёрстве: Cisco и Ericsson объединяют силы для борьбы с Nokia и Alcatel-Lucent

    13:34

    Ассортимент Innodisk пополнили первые в мире адаптеры Gigabit Ethernet в виде карт расширения типоразмера M.2: Поставки EGUL-G101 и EGUL-G201 уже начались

    13:30

    Новая модификация ноутбука Origin PC EVO15-S обзавелась процессором Intel Skylake и видеокартой GeForce GTX 970M: Ноутбук Origin PC EVO15-S стоит $2270

    13:135

    Наушники Meizu HD50 оцениваются в $62: Meizu представила накладные наушники HD50

    12:5816

    Первый коммерчески доступный персональный компьютер выставлен на аукцион. Нет, это не Apple I: Компьютер Kenbak-1 был разработан до появления микропроцессоров

    12:5016

    По подсчетам Canalys, пока продано не более 7 млн часов Apple Watch: Оценка Canalys охватывает шесть месяцев с момента начала продаж

    12:1536

    Судя по данным Zauba, смартфон Samsung Galaxy A9 получил шестидюймовый дисплей: Конфигурация Samsung Galaxy A9 включает 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти

    12:028

    Дрон CyPhy Works PARC может постоянно находиться в воздухе: Данные о цене PARC производитель не приводит

    11:429

    За шесть с половиной лет на сайте коллективного финансирования KickStarter было собрано 2 млрд долларов: Всего в сборе средств за почти пять лет существования сайта успело поучаствовать 9,5 млн человек

    11:284

    Audi предлагает использовать 3D-принтеры для производства металлических деталей сложной формы: Специалисты компании утверждают, что данный способ позволяет создавать детали сложной формы, которые при использовании традиционных методов произвести очень сложно или попросту невозможно

    09:579

    В камере Sony a68 используется датчик изображения формата APS-C разрешением 24 Мп и система автоматической фокусировки 4D Focus: Продажи Sony a68 производитель обещает начать в марте 2016 года

    09:5315

    Apple работает над «режимом паники» для iPhone и iPad: Данная функциональность может пригодиться в том случае, если вы оказались в нестандартной ситуации и вам нужно, например, незаметно вызвать помощь или зафиксировать происходящее на камеру и диктофон

    09:3232

    К 2020 году все жители Соединенного Королевства будут иметь широкополосный доступ в Интернет: Через пять лет все провайдеры страны должны будут обеспечивать по запросу интернет-соединением на скорости не меньше 10 Мбит/с любого жителя Соединенного Королевства

    09:096

    Пользователи Snapchat ежедневно просматривают не меньше 6 млрд роликов: Объем видеотрафика Snapchat за последние полгода увеличился в три раза, в мае этого года представители компании говорили о 2 млрд ежедневных просмотров

    08:512

    Водоблок Lian Li CB-01 предназначен для процессоров: В ассортименте Lian Li CB-01 появится первый водоблок

    08:30

    LucidCam — потребительская 3D-камера с углом обзора 180°: LucidCam снимает видео и фотографии с углом обзора 180° в разрешении 1080p и 2K на каждый глаз соответственно

    08:18

    Noteslate Hero — ещё одна гигантская записная книжка с дисплеем E Ink и стилусом: Noteslate готовит огромную электронную книгу Hero

    08:106

    Лидером рынка смартфонов США продолжает оставаться Apple: Apple занимает почти половину рынка смартфонов США

    07:3024

    Microsoft хочет создать носимое устройство Clip, в основе которого будет голосовой помощник Cortana : Microsoft работает над умной гарнитурой Clip с Cortana

    07:007

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