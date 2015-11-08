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    8 ноября 2015

    Американские ученые создали миниатюрный сверхширокоугольный объектив, позаимствовав идею у живой природы: В объективе используется гибкая пластина с линзами Френеля

    23:212

    Phidias называет Athena «персональным производственным роботом»: Athena может изготавливать печатные платы, работать 3D-принтером, резать винил и выполнять другие действия

    22:483

    Intel переименует и немного ускорит процессоры Celeron N3050, Celeron N3150 и Pentium N3700 (Braswell): TDP Pentium N3700 с переводом на новый степпинг увеличится на 0,5 Вт

    19:503

    Spreadtrum Communications готовит к выпуску восьмиядерную SoC со встроенным модемом LTE: Новинка будет выпускаться по технологическому процессу 16 нм

    19:453

    Браслет Xiaomi Mi Band 1S обзавёлся датчиком ЧСС, но практически не прибавил в стоимости: Xiaomi представила трекер Mi Band 1S

    15:249

    Выручка Facebook за год выросла на 41%: Facebook отчиталась за квартал

    14:563

    Google приобретает компанию Fly Labs, разрабатывающую ПО для работы с фото и видео: Google покупает Fly Labs

    14:3214

    Onyx готовит электронную книгу с дисплеем диагональю 13,3 дюйма: Новая электронная книга Onyx получит огромный дисплей

    12:5516

    Одну из модификаций ноутбука Asus ZenBook UX305 наделили экраном IPS разрешением 3200 х 1800 точек: Ноутбук Asus ZenBook UX305 UX305CA-OHM7 стоит $1100

    12:3619

    Компания JetPack Aviation представила джет-пак JB-9: Ракетный ранец оснащен миниатюрными, но мощными реактивными турбинами, которые позволяют пилоту перемещаться с высокой скоростью, поднимаясь на высоту «в несколько тысяч футов»

    12:2925

    Разработка правил регистрации дронов в США пока не продвинулась дальше обсуждений основных вопросов: Рабочая группа пока не знает, как проводить регистрацию дронов в США

    12:22

    Опубликованы новые изображения полнокадровой зеркальной камеры Pentax: Анонс полнокадровой зеркальной камеры Pentax запланирован на весну 2016 года

    11:2212

    Роботы в Соединенном Королевстве будут ремонтировать дороги и городские коммуникации: Если говорить точнее, то перед учеными поставлена задача создать роботов для выполнения трех видов задач

    10:598

    Toyota потратит $1 млрд на разработки в области систем искусственного интеллекта: В Toyota уверены, что системы искусственного интеллекта смогут способствовать формированию совершенно новой индустрии.

    10:385

    Анонс 3D-карты AMD Radeon R9 380X (Antigua XT) ожидается через неделю, а стоить она будет $249: 3D-карта AMD Radeon R9 380X будет оснащена выходами DVI, HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2

    10:344

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