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    29 ноября 2015

    Начались продажи умных часов Fossil Q Founder с ОС Android Wear: Степень защиты Fossil Q Founder — IP67

    22:4613

    Компания Shallots обещает выпустить смартфон на платформе MediaTek Helio X20: Обещана также довольно заманчивая цена на устройство

    12:553

    К 2017 году 90% устройств Samsung будут подключены к интернету вещей: К 2020 году соответствующая поддержка будет у всех продуктов Samsung

    12:1112

    Apple может отказаться от разъема 3,5 мм для наушников в iPhone 7: Для подключения проводных гарнитур будет использоваться разъем Lightning

    11:49134

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