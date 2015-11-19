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    19 ноября 2015

    В США частным компаниям разрешили добычу полезных ископаемых в космосе: Закон может показаться несколько опережающим события

    22:3526

    Микросхемы Toshiba TC35676FTG/FSG и TC35675XBG с поддержкой Bluetooth LE 4.1 оснащены встроенной энергонезависимой памятью: Микросхемы Toshiba TC35676FTG/FSG и TC35675XBG предназначены для носимой электроники, медицинских приборов, мобильных аксессуаров, пультов ДУ и игрушек

    22:09

    GeekBuying GeekBox: гибрид медиаплеера и платформы для разработчиков: Система GeekBuying GeekBox использует современную мультимедийную SoC

    21:40

    Все часы с Android Wear получат обновление Android 6.0 Marshmallow (API 23) for Android Wear: Часы LG Watch Urbane 2nd Edition LTE стали первыми, поддерживающими Android 6.0 Marshmallow (API 23) for Android Wear

    20:3726

    Специалисты PARC показали электронику, «исчезающую по требованию»: Технология DUST, созданная на средства DARPA, может найти коммерческое применение

    20:109

    Umi Rome — смартфон стоимостью $90, оснащённый дисплеем AMOLED и 3 ГБ оперативной памяти: Смартфон Umi Rome стоит $90

    20:0423

    Новая версия программы Sapphire TriXX Utility позволяет увеличивать частоту памяти и напряжение GPU у карт Radeon R9 Fury: Sapphire выпустила новую версию ПО TriXX Utility

    19:454

    Хранилище с сетевым подключением Netgear ReadyNAS 3138 рассчитано на стоечный монтаж: Основой хранилища с сетевым подключением Netgear ReadyNAS 3138 служит процессор Intel Atom C2558

    19:41

    Великобритания выделит на кибербезопасность более £3 млрд в течение ближайших пяти лет: Великобритания усиливают свою кибербезопасность

    18:191

    Смартфон Micromax Canvas Xpress 4G при цене $100 получил ОЗУ объемом 2 ГБ: Модель Micromax Canvas Xpress 4G имеет достойные для своей цены характеристики

    18:066

    Представлена видеокарта AMD Radeon R9 380X стоимостью $230: 3D-карта AMD Radeon R9 380X оценивается в $230

    17:5912

    В десяточку! Смартфон Fairphone 2 первым заработал у iFixit максимальный балл: Смартфон Fairphone 2 заработал у iFixit 10 баллов

    15:2726

    Линейка оперативной памяти Patriot Viper Elite DDR4 представлена наборами различного объёма и частоты: Patriot представила память Viper Elite DDR4

    15:06

    Выпущено 80 миллионов камер Canon EOS со сменными объективами: Производитель отмечает, что все ключевые компоненты камер EOS он выпускает самостоятельно

    14:5510

    Seiko возрождает культовые кварцевые часы из фильма «Чужие»: Seiko X Giugiaro Spirit Smart — возрождение легендарной модели Giugiaro 7A28-7000

    14:4325

    Регуляторы Южной Кореи обвиняют Qualcomm в нарушении антимонопольного законодательства : Qualcomm снова обвиняется в нарушении антимонопольного законодательства

    14:195

    Sony также заинтересована в разработке собственной однокристальной системы: Sony хочет выпустить собственную SoC

    13:558

    Факт разработки полнокадровой камеры Nikon D5 подтвержден официально: Одновременно анонсирована разработка беспроводного передатчика WT-6 и вспышки Speedlight SB-5000

    13:5216

    В обновленном варианте Google+ упор сделан на функции Communities и Collections: Оболочка социальной сети Google+ стала лучше приспособлена для мобильных устройств

    13:235

    Стартовал пилотный проект по оплате госпошлины за заграничный паспорт через Единый портал госуслуг: В пилотном проекте участвуют жители Новосибирской, Московской, Самарской и Нижегородской областей

    12:2011

    Используя модуль Nvidia Jetson TX1, дрон с камерой Stereolabs ZED строит трехмерную карту местности в реальном времени: Модуль Nvidia Jetson TX1 используется в стереоскопической камере Stereolabs ZED с функций 3D SLAM

    11:426

    Суперкомпьютер IBM Watson назвал наиболее обсуждаемые подарки этого сезона: На первом месте оказались часы Apple Watch

    11:0132

    Ford планирует выпустить полностью самоуправляемые автомобили к 2019 году: Ford, как и многие другие производители, работает над полностью самоуправляемыми автомобилями, планируя выпустить серийные образцы уже через четыре года

    09:442

    Ожидается, что флагманский смартфон Xiaomi Mi5 и Redmi Note 2 Pro представят 24 ноября: На тизер-картинках, которые опубликовала Xiaomi, говорится о том, что самых лучших продуктов компании мы еще не видели, что хороший процессор — это двигатель смартфона

    09:1110

    HTC One M9(s) — очередная версия смартфона One M9 с некоторыми изменениями: HTC представила смартфон One M9(s)

    09:107

    Уже в первом квартале следующего года платёжный сервис Samsung Pay придёт на три новых рынка: Samsung Pay придёт в Китай, Испанию и Великобританию

    08:4511

    Телевизоры Samsung и LG с новой светодиодной подсветкой появятся в следующем году: Свою заинтересованность в технологии уже выразили многие китайские компании, которые также планируют использовать ее в своих новых телевизорах

    08:3817

    По слухам, Samsung выпустит топовый смартфон с ОС Tizen в 2016: В сентябре Samsung заявила, что в сегменте бюджетных смартфонов в Индиии Tizen занимает второе место после Android

    08:1213

    В Японии тестируют мегафон, способный переводить сказанные фразы на другие языки: Panasonic разработала мегафон-переводчик

    08:1020

    iPad Pro может «зависать» после длительной подзарядки: Новый планшет iPad Pro может «зависнуть», если оставить его на подзарядке на ночь или даже на несколько часов

    07:5392

    Samsung оснастит свои недорогие смартфоны сканерами отпечатков пальцев: Бюджетные смартфоны Samsung станут лучше

    07:355

    Россияне стали вдвое активнее пользоваться Единым порталом госуслуг: Самыми востребованными услугами стали проверка штрафов ГИБДД, налоговой задолженности, наличия исполнительных производств в Федеральной службе судебных приставов

    07:338

    HP называет HP ZBook Studio первыми в мире четырехъядерными рабочими станциями категории Ultrabook: Продажи HP ZBook Studio по всему миру стартуют в декабре по цене от 2300 евро

    07:307

    Смартфон vivo Y51A работает под управлением Android 5.0.2 Lollipop: Размер экрана vivo Y51A равен 5 дюймам

    07:00

    Samsung представила технологию BRITECELL для датчиков изображения нового поколения: Новые смартфоны Samsung получат модули камер BRITECELL

    07:008

    3D-карта AMD Radeon R9 380X, анонс которой ожидается сегодня, займет место между моделями Radeon R9 380 и Radeon R9 390: Рекомендованная цена 3D-карта AMD Radeon R9 380X названа равной $249

    01:366

    Ассортимент Apple пополнил док с магнитным креплением для зарядки умных часов Apple Watch: Док-станция для зарядки Apple Watch с магнитным креплением стоит 79 долларов

    01:1012

    Toshiba выпускает первый в отрасли приемник для беспроводных зарядных устройств мощностью до 15 Вт, соответствующий спецификации Qi v1.2 : Стандарт Qi v1.2 пока находится в стадии разработки

    00:54

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