  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    25 ноября 2015

    Шары проекта Google Project Loon уже способны держаться в воздухе более трёх месяцев: Шары проекта Google Project Loon проходят тестирование в лаборатории McKinley Climatic Laboratories

    17:0322

    Умные очки вошли в штатную экипировку рабочих Volkswagen: Производитель отмечает, что использование очков является добровольным и внедряется постепенно

    17:0029

    Планшет Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 не получит обновление ОС Android до Lollipop: Планшет Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 был представлен в январе 2014 года

    16:2566

    Гарнитуры Audio-Technica AG1x и ADG1x представляют собой обновлённые версии моделей двухлетней давности: Audio-Technica готовит наушники AG1x и ADG1x

    16:131

    Мыши Cherry MW 2310 и MW 2110 подключаются по беспроводному интерфейсу: Мышь Cherry MC 2000 оснащена интерфейсом USB

    15:152

    Видеокарты AMD линеек Radeon HD 5000 и HD 6000 более не будут получать новые драйверы: AMD прекращает поддержку карт Radeon HD 5000 и HD 6000

    15:0314

    Сканеры Brother PDS-5000F и PDS-6000F предназначены для быстрого ввода больших объемов информации: Сканеры Brother PDS-5000F и PDS-6000F оборудованы устройством двусторонней автоматической подачи документов

    14:423

    По подсчетам DRAMeXchange, мировой рынок флэш-памяти за квартал вырос всего на 2,4%: Лидером отрасли продолжает оставаться компания Samsung Electronics

    13:591

    Микроконтроллеры Microchip PIC24F GB6 имеют до 1 МБ встроенной флэш-памяти: Флэш-память микроконтроллеров Microchip PIC24F GB6 разделена на два банка

    13:391

    Strategy Analytics прогнозирует стремительный рост популярности планшетов на базе Windows: Специалисты уверены, что планшеты на базе Windows продолжать набирать обороты стремительными темпами, в результате уже к 2019 году их доля увеличится до 18%

    13:3723

    Американцы смогут приобрести смартфон Nokia Lumia 530 за $9,99: Самое главное заключается в том, что никакого контракта для приобретения Nokia Lumia 530 по такой цене заключать не придется

    13:1918

    Беспроводной модуль Pulse позволяет дистанционно управлять камерой с портом USB: Для беспроводного подключения в Pulse используется интерфейс Bluetooth Low Energy с радиусом связи 30 м

    13:0119

    Док OWC Drive Dock рассчитан на два накопителя и оснащен портами USB 3.0 и Thunderbolt 2: Корпус OWC Drive Dock изготовлен из алюминия

    11:304

    Стали известны подробности ситуации, в которой оказалась компания Jolla: Руководитель Jolla опубликовал отрытое письмо

    11:0712

    3D-карта Biostar GeForce Gaming GTX 950 оснащена охладителем с двумя вентиляторами: Конфигурация Biostar GeForce Gaming GTX 950 включает 768 ядер CUDA

    10:403

    По слухам, Samsung вернет разъем для карт памяти microSD в смартфоне Galaxy S7, а также иначе изогнет дисплей Galaxy S7 Edge : Что касается диагонали дисплеев, то, ожидается, что она составит 5,2" и 5,7" у Samsung Galaxy S7 и Samsung Galaxy S7 Edge соответственно

    10:0160

    Gartner прочит Windows 10 титул самой популярной ОС в мире и отмечает, что бесплатное обновление стало причиной снижения поставок новых компьютеров: При этом Gartner утверждает, что возможность бесплатного апгрейда для пользователей Windows 7 и Windows 8.1 повлекла за собой снижение поставок новых компьютеров

    09:3532

    Экшн-камера 4GEE Capture Cam поступила в продажу по цене от £130: Камера уже поступила в продажу, причем у желающих приобрести ее есть несколько вариантов

    09:20

    По оценке IHS, в этом году поставки ЖК-панелей сократятся, а их суммарная площадь увеличится: При этом количество панелей для телевизоров увеличится на 7%, а их суммарная площадь вырастет на 9%

    09:041

    В третьем квартале объем активов Samsung составил рекордные $19,2 млрд : В том же документе отмечается, что движение денежных средств компании Samsung в третьем квартале этого года сократилось на 40%

    08:359

    Blue Origin первой среди коммерческих компаний успешно испытала многоразовый космический корабль: Blue Origin успешно посадила свой космический корабль New Shepard

    08:0047

    Alphabet хочет, чтобы некоторые компании внутри холдинга платили за корпоративные услуги: Alphabet сделает часть своих компаний более независимыми

    07:306

    Невозможное возможно. Чехол Apple Smart Keyboard для планшета iPad Pro не заработал у iFixit ни единого балла: Чехол Apple Smart Keyboard заработал у iFixit ноль баллов

    07:0032

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018