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    28 ноября 2015

    Archos 140 Cesium — гибрид планшета и хромбука: Archos 140 Cesium построен на базе четырехъядерного процессора Intel Atom

    15:4019

    Смартфон FreeTel Katana 01 с Windows 10 Mobile поступит в продажу 30 ноября по цене чуть более $100: Более мощный смартфон Katana 02 пока не имеет даты выхода и точной цены

    15:3320

    Volvo представила сервис доставки товаров в автомобиль: Закончив свои дела, вам нужно будет только сесть в машину и вернуться домой, а не тратить время на посещение магазинов

    15:1213

    Робот Spencer будет помогать жителям и гостям Амстердама в аэропорту Схипхол: Многие пассажиры просто не успевают попасть на свой рейс, тратя массу времени на блуждания по терминалу и поиск правильного направления пути

    14:417

    Выход 3D-карты AMD Radeon R9 Fury X2 ожидается в декабре: 3D-карта AMD Radeon R9 Fury X2 получит жидкостную систему охлаждения

    12:2510

    Смартфон Samsung Galaxy A7 образца 2016 года (SM-A7100) с 3 ГБ ОЗУ замечен в базе данных TENAA : Смартфон Samsung Galaxy A7 образца 2016 года (SM-A7100) оснащен дисплеем OLED размером 5,5 дюйма по диагонали

    10:559

    Mubadala Development приписывают намерение продать Globalfoundries : Представители Mubadala и Globalfoundries отказались комментировать сообщение о продаже

    10:0338

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