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    26 декабря 2015

    Samsung готовит к выпуску восьмидюймовый планшет начального уровня SM-T375S : Восьмидюймовый планшет Samsung SM-T375S будет стоить около $100

    22:3721

    Опубликовано новое изображение полнокадровой зеркальной камеры Pentax и описание режима кадрирования: Выход полнокадровой зеркальной камеры Pentax намечен на весну 2016 года

    22:1127

    Sony сформирует подразделения, которые будут заниматься модулями камер для автомобилей: Sony лидирует на рынке датчиков изображения типа CMOS для смартфонов и цифровых камер

    11:582

    Гарнитура виртуальной реальности HTC Vive прошла сертификацию FCC: Первоначально предполагалось, что гарнитура поступит в продажу в этом году

    11:083

    Палмер Лаки намекает, что шлем Oculus Rift может оказаться дороже, чем ожидалось: Создатель шлема добавил, что они будут продавать Oculus Rift по заниженной цене, учитывая сложность конструкции и стоимость комплектующих

    10:0216

    Xiaomi уже поставила на рынок более 10 млн умных браслетов Mi Band: Поставки умных браслетов Mi Band на рынке Тайваня превысили 600 тыс. штук

    09:457

    Microsoft подтвердила факт существования смартфона Lumia 650: Microsoft Lumia 650 планируют позиционировать, как преемника Microsoft Lumia 640

    09:204

    Asustek принадлежит более половины рынка ноутбуков Тайваня: Поставки ноутбуков ближайшего преследователя (название компании не уточняется) за тот же период оказались в 2,5 раза меньшими

    09:04

    Fujitsu выделяет две компании, которые будут заниматься компьютерами и мобильными устройствами: Специалисты заявляют, что разделение бизнеса на два направления является простым путем избавиться от убыточного подразделения

    08:343

    Специалисты Panasonic создали эластичную печатную плату, эластичные прозрачные проводники и эластичную токопроводящую пасту: Разработки Panasonic можно будет увидеть на выставке Printed Wiring Boards Expo

    08:0022

    Xiaomi выпустит обновление ОС до Android 6.0 даже для смартфона Mi3: Android 6.0 получат смартфоны Xiaomi Mi3, Mi4 и Mi Note

    08:0020

    Foxconn построит в Китае фабрику 6G, где будут выпускаться дисплеи для мобильных устройств: Фактически, запланировано строительство двух фабрик в Китае и одной — на Тайване

    07:30

    Asustek и MSI заняли более половины рынка игровых ноутбуков: Помимо Asustek и MSI, участниками рынка игровых ноутбуков являются Dell, Acer, Lenovo, HP, Razer, Gigabyte Technology и Haier

    07:004

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