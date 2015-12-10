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    10 декабря 2015

    Разогнанная в заводских условиях 3D-карта Inno3D iChiLL GeForce GTX 980Ti X3 DHS комплектуется сменными накладками и ковриком: GPU Inno3D iChiLL GeForce GTX 980Ti X3 DHS работает на частоте 1216-1317 МГц

    23:592

    Смартфон Ulefone Paris X станет более доступной версией оригинального Paris: Модель Ulefone Paris X получит более экономичную платформу

    22:386

    Опубликованы примеры фотографий, сделанных объективом Mitakon Speedmaster 135mm F/1.4: Объектив Mitakon Speedmaster 135mm F/1.4 планируется выпустить в вариантах для камер Canon, Nikon и Sony

    21:3338

    Yahoo не будет отделять свою долю в Alibaba Group, а отделится от нее сама: По мнению руководства компании, новый вариант разделения является более привлекательным с финансовой точки зрения

    20:581

    Обновленный смартфон Oppo R7 Plus получил 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти: Данная модель будет использовать ту же SoC Qualcomm Snapdragon 615 с восьмиядерным 64-разрядным процессором и 6-дюймовый дисплей Super AMOLED

    20:292

    Флагманскому смартфону LG G5 приписывают SoC Qualcomm Snapdragon 820 и экран диагональю 5,6 дюйма разрешением 2K: По предварительным данным, разрешение камер LG G5 составит 21 и 8 Мп

    19:3510

    Во второй половине декабря дебютирует 5-дюймовый смартфон Bluboo X9 на платформе MediaTek MT6753: Bluboo X9 получил дактилоскопический датчик

    18:451

    UMi дразнит первой фотографией нового флагманского смартфона с 4 ГБ оперативной памяти за $199: Ожидается, что устройство будет использовать SoC MediaTek Helio X10

    16:1144

    Прошивка CyanogenMod 13 Nightly стала доступна для смартфонов программы Android One: Смартфоны Android One получили доступ к прошивке CyanogenMod 13 Nightly

    16:016

    Минкомсвязь отчиталось о практически полном восстановлении мобильной связи в Крыму: Сегодня в Крыму более 2,2 млн человек (то есть 99,7% всей абонентской базы) получают услугу мобильной связи

    15:599

    Контроллеры Silicon Labs TouchXpress CPT007B и CPT112S позволяют легко добавить в электронные устройства поддержку емкостного сенсорного ввода: TouchXpress CPT007B и CPT112S позволяют обойтись без добавления функций сенсорного ввода во встроенное программное обеспечение

    15:351

    Состоялся официальный запуск голосового помощника Cortana для ОС Android и iOS: Cortana официально появилась на Android и iOS

    15:3212

    Мобильный компьютер King Jim Portabook XMC10 оснащен необычной клавиатурой: Клавиатура Portabook XMC10 разделяется на две части

    15:177

    Смартфон Moto E второго поколения получит обновление Android 6.0 Marshmallow : В список также добавлены модели Moto X Force, DROID Turbo 2 и DROID Maxx 2

    14:551

    Зеркальные камеры продаются заметно лучше беззеркальных, по крайней мере, в Великобритании: За год в Великобританию было импортировано примерно 100 000 беззеркальных камер и 354 000 зеркальных

    14:3535

    Первые полноценные испытания проекта Hyperloop начнутся примерно через год: Hyperloop Technologies намерена начать испытания двигателя для вакуумного поезда уже через пару месяцев

    14:116

    AMD стала лидером на рынке процессоров для тонких клиентов : Элементную базу AMD недавно выбрали для своих новых тонких клиентов компании HP, Fujitsu и Samsung

    13:535

    Японская версия смартфона Samsung Galaxy A8 может похвастаться платформой Exynos 5433: В Японии продаётся уникальная модификация Samsung Galaxy A8

    13:483

    LG представила проекторы Minibeam PH550, PW1000 и PW1500, каждый из которых выделяется какой-то особенностью: LG показала проекторы nibeam PH550, PW1000 и PW1500

    13:07

    Смартфон Oukitel K10000 с аккумулятором емкостью 10 000 мА∙ч уже можно заказать за $200: Смартфон Oukitel K10000 рассчитан на две карточки SIM и поддерживает сети 2G GSM, 3G WCDMA и 4G FDD-LTE

    12:2531

    Toyota расскажет об исследованиях в области искусственного интеллекта менее чем через месяц: На CES 2016 будет представлена структура для построения систем самоуправляемых автомобилей Toyota

    11:334

    Best Buy снизил цену на все модели Apple Watch на $100: Apple Watch Sport с корпусом размером 38 мм предлагаются за $250, модель размером 42 мм стоит $300

    11:1017

    Asustek отчиталась о самых больших продажах за последний год: Чтобы улучшить результат 2014 компании необходимо реализовать своей продукции в декабре на сумму $2,67 млрд

    10:274

    ASRock украсила системную плату Z170A-X1/3.1 колесами: Плата ASRock Z170A-X1/3.1 станет недорогим предложением среди конкурентов на базе Intel Z170

    09:598

    Док-станция для планшета Surface 3 временно подешевела на 45%: С момента анонса данный аксессуар можно было приобрести на официальном сайте компании в Соединенном Королевстве за 165 фунтов стерлингов

    09:573

    Ученые хотят научить машины «слушать» дорогу: В реальном времени отслеживая, насколько мокрой является дорога, система отдает команды другим автомобильным системам, которые подстраиваются под текущие условия

    09:4012

    Доходы Transcend в ноябре выросли: По сравнению с октябрем этого года показатели компании увеличились на 5,67%

    09:211

    По прогнозу TrendForce, продажи полупроводниковой продукции в 2016 году сократятся по сравнению с нынешним годом: Объем рынка полупроводниковой продукции в 2016 году аналитики TrendForce оценивают в 329 млрд долларов

    09:00

    Смартфон Elephone M3 Pro сможет похвастаться камерой с датчиком Sony IMX230: Смартфон Elephone M3 Pro получит порт USB C

    08:50

    Механическая игровая клавиатура Cougar Attack X3 оценена в $120 : Cougar представила клавиатуру Attack X3

    08:307

    Samsung обновляет оболочку TouchWiz в преддверии выпуска Android 6.0 Marshmallow для Galaxy S6: Характерной чертой нового интерфейса является «плоское» оформление

    08:0024

    Medion Akoya S2013 — не самый дешёвый хромбук с платформой Rockchip RK3288: Medion оценила хромбук Akoya S2013 в 200 евро

    08:00

    Android KitKat всё ещё является самой распространённой версией ОС: Android 6.0 установлена уже на 0,5% всех устройств данного сегмента

    07:2024

    AMD отреагировала на требование прекратить продажи 3D-карт Radeon R9 Fury X: В заявлении AMD ничего не сказано о прекращении продаж 3D-карт Radeon R9 Fury X

    07:004

    Apple временно отказывается от планов запуска собственного онлайнового телевизионного сервиса: Apple не смогла договориться с поставщиками медиаконтента

    07:0020

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