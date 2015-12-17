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    17 декабря 2015

    Стало известно, что в 2015 году искали с помощью Google чаще всего: В списке запросов о потребительских электронных устройствах лидирует смартфон iPhone 6S

    20:5613

    Cypress выпускает самые быстрые микросхемы флэш-памяти типа NOR плотностью 64 Мбит с интерфейсом Quad SPI : Микросхемы семейства Cypress FS-S рассчитаны на работу в расширенном диапазоне температур

    19:457

    Мобильная акустическая система Razer Leviathan Mini оснащена интерфейсом Bluetooth 4.0: Цена Razer Leviathan Mini примерно равна $180

    18:473

    В 2016 году в смартфонах Samsung экраны разрешением QHD будут встречаться чаще, чем UHD: Переход на экраны UHD сдерживает нехватка соответствующего контента

    18:2922

    В большинстве телефонов верхнего сегмента с ОС Android в 2016 году будут использоваться однокристальные системы Qualcomm: По заказам Qualcomm однокристальные системы Snapdragon 820 изготавливает компания Samsung

    18:145

    Часть бизнеса Osram хочет купить китайский производитель светодиодов: MLS проявляет интерес к покупке активов Osram

    17:1213

    Sony работает над аккумуляторами нового поколения для смартфонов, но ожидать их стоит только в 2020 году: Sony разрабатывает аккумуляторы с использованием серы

    16:586

    Компания Bluboo готовит смартфон Picasso с сапфировым стеклом, прикрывающим дисплей: Смартфон Bluboo Picasso получит сапфировое стекло

    16:373

    Yu Yutopia — смартфон с ценой $375, оснащённый SoC Snapdragon 810, 4 ГБ ОЗУ DDR4 и 21-мегапиксельной камерой: Смартфон Yu Yutopia похож на аппараты Lumia

    16:274

    Huawei решила с новой силой взяться за рынок США: Huawei начнёт продавать Mate 8 в США

    16:11

    Qualcomm переименовала ещё не вышедшие на рынок платформы Snapdragon 620 и 618 в Snapdragon 652 и 650 соответственно: Новые SoC Snapdragon 652 и 650 представляют собой переименованные Snapdragon 620 и 618

    15:305

    В Microsoft создана система распознавания образов, по точности превосходящая человека: Разработка принесла Microsoft победу в конкурсе ImageNet

    15:2616

    На выставке CES 2016 компания Huawei представит женскую версию часов Watch: Женская модификация Huawei Watch пjявится на CES 2016

    15:13

    Magic Leap получила ещё более 800 млн долларов инвестиций: Капитализация Magic Leap уже приближается к 4 млрд долларов

    14:561

    Внешнее хранилище SilverStone DS222 с интерфейсом USB 3.0 рассчитано на два накопителя типоразмера 2,5 дюйма: Рекомендуемая производителем розничная цена SilverStone DS222 равна $60

    14:402

    В рамках программы Launchpad Accelerator Google намерена обучать «стартапы» из Бразилии, Индии и Индонезии прямо у себя в штаб-квартире: Google запустила инкубатор Launchpad Accelerator

    14:39

    В гарнитуре виртуальной реальности The Void Rapture установлено два изогнутых дисплея OLED разрешением 2K: Ранее разработчики The Void использовали гарнитуры Oculus Rift DK2

    14:184

    ОС Android 6.1 стоит ожидать в июне 2016 года: Обновление Android 6.1 не принесёт серьёзных новведений

    14:0536

    LeTV может готовить ещё один огромный смартфон с платформой Snapdragon 810: Смартфон LeTV Max4-70 появился в базе GFXBench

    13:551

    В следующем году подразделение Google, занимающееся беспилотными авто, превратится в отдельную компанию в составе Alphabet: Разработка и выпуск беспилотных авто Google скоро выделят в отдельную компанию

    12:376

    В Калифорнии наличие водителя за рулем самоуправляемого автомобиля хотят сделать обязательным: Безопасность — прежде всего

    12:309

    Cube U1 Cloud — мобильный ПК с двумя операционными системами: Ноутбук Cube U1 Cloud получил вторую ОС (Remix OS)

    12:156

    Германский оператор Deutsche Telekom больше не будет продавать смартфоны HTC: HTC запрещено продавать смартфоны посредством оператора Deutsche Telekom

    12:00

    BitFury анонсирует серийный выпуск «самой производительной и энергетически эффективной 16-нанометровой специализированной интегральной микросхемы»: На рынке новинка появится в первом квартале 2016 года

    11:295

    Tsinghua Unigroup покупает на 2,1 млрд долларов акций компаний ChipMOS и SPIL, занимающихся тестированием и упаковкой микросхем: Это не первая покупка Tsinghua Unigroup такого рода

    10:571

    Операционный усилитель TI OPA1622 с лучшим в классе показателем нелинейных искажений подходит для профессиональной аудиотехники и мобильных устройств: Производитель обещает показать OPA1622 на выставке CES 2016

    10:435

    По слухам, Samsung получила эксклюзивные права на использование SoC Snapdragon 820 до апреля 2016: Если так, то Xiaomi, Meizu, LeTV и другим производителям, которые, по слухам, также планируют использовать Snapdragon 820, придется ждать своей очереди

    10:417

    Microsoft становится все более настойчивой в своих предложениях обновиться до Windows 10: В окошке Get Windows 10 у пользователей теперь есть два варианта: «Обновиться сейчас» или «Обновиться сегодня ночью»

    10:2825

    Названы дата анонса и срок начала продаж объектива Olympus M.Zuiko Digital ED 300mm F4 Pro: Ждать появления объектива Olympus M.Zuiko Digital ED 300mm F4 Pro в продаже осталось недолго

    10:253

    Браузер Edge теряет популярность: Ирландская аналитическая компания StatCounter утверждает, что с августа по ноябрь доля Edge среди браузеров снизилась с 15,2% до 12,9%

    10:1327

    Появилось новое изображение пятидюймового смартфона Microsoft Lumia 650: Microsoft Lumia 650 будет оснащен дисплеем диагональю 5 дюймов с разрешением 1280 х 720 пикселей

    09:514

    UMi утверждает, что Ericsson подала на нее в суд за нарушение патентов: Ericsson требует запретить продажи некоторых смартфонов UMi на британском Amazon до урегулирования вопросов

    09:381

    По оценке ABI Research, к 2021 году дроны будут составлять большую часть рынка потребительской робототехники: В 2015 году игрушки-роботы составят более половины от общих поставок потребительской робототехники

    09:22

    Смартфон Infinix Zero 3 построен на SoC MediaTek Helio X10 и оснащен камерой разрешением 20,7 Мп: Infinix Zero 3 поддерживает запись видео разрешением 4K

    09:203

    Google рассказала о множестве инициатив и проектов на территории Индии: Google хочет сильнее закрепиться в Индии

    08:30

    ZTE Voyage 3 — пятидюймовый смартфон с аккумуляторной батареей емкостью 4080 мА·ч: ZTE Voyage 3 построен на SoC MediaTek MT6735P и оценен в $125

    08:052

    Суперкар Ford GT нового поколения оснащается лобовым стеклом Corning Gorilla Glass: Ford оснастила суперкар стеклом Gorilla Glass

    08:0014

    Смартфон Gionee Marathon M5 Plus оснастят огромным экраном AMOLED и ёмкой АКБ: Смартфон Gionee Marathon M5 Plus будет очень крупным

    07:303

    Innophys предлагает компактный экзоскелет массой 5,5 кг и грузоподъёмностью 30 кг: Экзоскелет Innophys стоит 5000 долларов

    07:0010

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