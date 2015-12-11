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    11 декабря 2015

    Выпуск ноутбуков до сих пор приносит Compal более 70% дохода: По оценке Compal, всего за текущий год будет отгружено 39 млн ноутбуков

    21:007

    Концентратор SilverStone EP03 имеет четыре порта USB 3.0 и цифровой индикатор напряжения и силы тока: Цена SilverStone EP03 — $30

    20:3530

    VeriSilicon и NextG-Com договорились разрабатывать референсную платформу Cat-0/Cat-M следующего поколения совместно: Компании VeriSilicon и NextG-Com объявили о сотрудничестве

    20:03

    В минувшем квартале было продано рекордное количество панелей AMOLED — 79 млн штук: Ведущим поставщиком панелей типа AMOLED малого и среднего размера является компания Samsung Display

    19:3269

    Mitsubishi и Pioneer анонсировали серийный выпуск панелей OLED, поддерживающих регулировку цвета и яркости, по технологии «мокрого покрытия»: Намечен выпуск трех моделей: OLE-P0505, OLE-P0707 и OLE-P0909

    19:1211

    Ford инвестирует в разработку электромобилей 4,5 млрд долларов: К 2020 году компания Ford рассчитывает добавить в свой ассортимент 13 новых электромобилей

    18:583

    Lenovo Screen Jacket — куртка, способная выступать в роли экрана для проектора: Куртка Lenovo Screen Jacket стоит 350 евро

    18:165

    Apple приписывают намерение купить компанию GoPro: Акции GoPro подскочили

    18:1439

    Начались продажи Z Camera E1 — самой маленькой камеры системы Micro Four Thirds с поддержкой видео 4К: В камере Z Camera E1 используется датчик изображения формата Micro Four Thirds разрешением 16 Мп

    16:5310

    Смартфон Xiaomi Redmi 3 может получить шестиядерную SoC Snapdragon 618: Смартфон Xiaomi Kenzo основан на новой платформе Qualcomm

    16:463

    Сундар Пичаи посетит Индию и расскажет о новых проектах Google для данного рынка: Google хочет обеспечить железнодорожные станции Индии покрытием Wi-Fi

    16:295

    Назван ключевой компонент вычислительной платформы Facebook Big Sur для обучения нейронных сетей: Основу новой машины Facebook для глубокого обучения образуют графические процессоры Nvidia

    16:221

    Смартфон Cubot S600 оснащен камерой разрешением 16 Мп и дактилоскопическим датчиком: Cubot S600 базируется на SoC MediaTek MT6735A

    16:15

    Поставщики ПК испытывают пессимизм относительно спроса в следующем полугодии: Рынок ПК продолжает сокращаться

    12:0421

    Facebook и Google привлекают к выпуску серверов новых контрактных производителей : Ранее компания Quanta Computer была единственным поставщиком серверов для Facebook и Google

    10:436

    За ноябрь компания Wistron отгрузила ноутбуков на 12% больше, чем в октябре, но это не спасет квартальный показатель: В прошлом месяце компания Wistron отгрузила 1,8 млн ноутбуков

    10:23

    Смартфон HomTom HT7 с интересным дизайном и дисплеем с диагональю 5,5 дюйма доступен по цене от $39: Смартфон получил дисплей IPS диагональю 5,5" с разрешением 1280 х 720 пикселей и четырехъядерный процессор от Mediatek, который работает на частоте 1,3 ГГц

    10:1513

    Камерами GoPro теперь можно управлять при помощи часов Apple Watch : Связав часы с камерой, вы фактически получите небольшой выносной дисплей

    10:0014

    Samsung приступит к массовому производству прозрачных панелей OLED в декабре: По оценке исследовательской компании IHS, рынок прозрачных панелей будет оцениваться в $87 млрд уже через десять лет

    09:4035

    Смартфон Ramos R9 прошел сертификационные испытания TENAA: Ramos R9 построен на платформе MediaTek с восьмиядерным процессором

    09:404

    Смартфон InFocus M640 отличается двумя дисплеями разной диагонали: Разрешение основного экрана с диагональю 5,5" составляет 1920 х 1080 пикселей

    09:23

    Первые изображения смартфона OnePlus 3: Судя по этим картинкам, смартфон получит фронтальные динамики и тонкую рамку вокруг дисплея

    09:103

    Ноутбук Xiaomi в металлическом корпусе может продаваться по цене около $465: Внутри корпуса будут скрываться процессор Core i7 четвертого поколения, 8 ГБ оперативной памяти и графический процессор Nvidia GeForce GTX 760M

    09:0119

    Смартфон Gionee Marathon M5 Lite оснащен аккумуляторной батареей емкостью 4000 мА·ч: Gionee Marathon M5 Lite базируется на SoC Mediatek MT6735

    08:30

    Компания GoPro выпустит собственный дрон Karma в следующем году: GoPro Karma — первый дрон компании, который анонсируют в следующем году

    08:002

    Теперь при помощи сервиса Samsung Pay в Южной Корее можно оплатить проезд в общественном транспорте: Samsung Pay стала поддерживать транспортные карты T-Money и Cashbee

    07:3015

    Робомобиль Baidu успешно прошел тесты на дорогах общего пользования: Основой робомобиля Baidu служит BMW 3 Series

    07:006

    Google решила привлечь внимание детей к программированию посредством мультфильма Inside Out: Проект Made with Code обзавёлся завлекалочкой на основе мультика «Inside Out»

    07:005

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