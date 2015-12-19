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    19 декабря 2015

    Ставка BlackBerry на программное обеспечение начала срабатывать: Впервые за два года квартальные показатели BlackBerry улучшились по сравнению с предшествующим кварталом

    23:35

    G.Skill выпускает набор из четырех модулей памяти DDR4-3200 суммарным объемом 64 ГБ: Новые модули памяти G.Skill DDR4-3200 работают с задержками CL14-14-14-35

    22:43

    Забивать и выковыривать гвозди станет проще со смартфоном Oukitel K4000 Pro: Дисплей смартфона Oukitel K4000 Pro справится с такой задачей

    17:5020

    Chuwi Vi8 Plus — первый планшет с разъемом USB Type-C и Windows 10, который стоит менее $100: В Chuwi Vi8 Plus используется однокристальная система Atom x5-Z8300 (Cherry Trail)

    16:3723

    Samsung представила смартфон Galaxy Note5 Winter Edition с 128 ГБ флэш-памяти: Смартфон предлагается по цене около 850 долларов

    16:2423

    Рост интернет-торговли России с Китаем в 2015 году оценивается в 50%: Alibaba Group хочет не только поставлять китайскую продукцию в Россию, но и экспортировать из нашей страны продукцию малого и среднего бизнеса на крупные рынки, в том числе и в Китай

    16:086

    Samsung лидировала на рынке смартфонов в третьем квартале с результатом 25,6%: Второе место заняла компания Apple с результатом 14,5%

    15:4912

    Google вложит 1 млн долларов в улучшение безопасности своих сервисов: Google инвестирует в свою безопасность

    14:503

    ОС Windows 10 Mobile придёт на старые смартфоны позже, чем ожидалось: Microswoft переносит сроки начала обновления до Windows 10 Mobile

    14:3410

    Mozilla создала фреймворк A-Frame с открытым исходным кодом для упрощения создания сайтов виртуальной реальности: Mozilla предоставила желающим фреймворк A-Frame

    11:432

    Представлен шестидюймовый смартфон ZTE Axon Max : Одновременно представлен специальный уровень обслуживания Global VIP Passport

    11:1743

    Zopo Color C1 — бюджетный смартфон под управлением ОС Android 5.1, построенный на SoC MediaTek MT6580 : В камерах Zopo Color C1 используются датчики OmniVision

    09:503

    В IDC проанализировали, для чего люди использовали интернет в 2015 году чаще всего: По прогнозу IDC, число пользователей интернета в 2016 году достигнет 3,2 млрд человек

    09:3033

    Корзины SilverStone FS3xx рассчитаны на накопители типоразмера 3,5 дюйма: Корзины SilverStone FS303, FS304 и FS305 изготовлены из алюминиевого сплава

    09:003

    Ноутбук Gigabyte P34W v5 оснащен процессором Intel Core i7-6700HQ и 3D-картой Nvidia GeForce GTX 970M: Gigabyte P34W v5 получил разъем USB 3.1 Type-C и видеовыход HDMI 2.0

    08:504

    Samsung приглашает на пресс-конференцию накануне CES, не упоминая Galaxy S7 или другие мобильные устройства: Возможно, южнокорейский производитель приберегает анонс новых флагманских смартфонов к февральскому мероприятию MWC 2016

    08:3046

    Biostar дополнительно разгоняет 3D-карту GeForce Gaming GTX 750 Ti OC: Конфигурация 3D-карты Biostar GeForce Gaming GTX 750 Ti OC включает 640 ядер CUDA

    08:00

    Rambus будет разрабатывать подсистемы памяти для компьютеров будущего совместно с Microsoft: Специалисты Rambus и Microsoft уже думают о памяти для квантовых компьютеров

    07:309

    Контроллер порта USB-C Analogix ANX7428 поддерживает DisplayPort Alt Mode и USB Power Delivery: Контроллер порта USB-C Analogix ANX7428 прошел сертификацию USB-IF

    07:00

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