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    29 декабря 2015

    Появились первые изображения камеры Fujifilm X-Pro2: По предварительным сведениям, Fujifilm представит камеру X-Pro2 в начале января

    18:319

    Кроме прочего, смартфон Lenovo K4 Note получит сканер отпечатков пальцев: Смартфон Lenovo K4 Note оснастят дактилоскопом

    16:26

    Слухи приписывают смартфону Huawei D8 новую платформу Kirin 960: Смартфон Huawei D8 может получить экран QHD

    16:12

    Появились первые сведения о SoC Samsung Exynos 8870: Пока технические характеристики SoC Exynos 8870 неизвестны

    16:078

    По слухам, в первой партии Samsung Galaxy S7 будет пять миллионов смартфонов. Продажи могут начаться уже в феврале: Другой информатор Шаи Мизрачи (Shai Mizrachi), который в прошлом году слил в Сеть данные о смартфоне S6 Edge Plus, опубликовал несколько иную информацию

    15:1826

    Конструкция процессорного охладителя SilverStone Argon AR07 включает три тепловые трубки диаметром 8 мм: На процессорном охладителе SilverStone Argon AR07 установлен 140-миллиметровый вентилятор

    14:303

    Hitachi Maxell скоро покажет аккумуляторы ULSiON, вдвое превосходящие литиево-ионные по плотности энергии: Секрет ULSiON — использование композитного материала на основе кремния в отрицательном электроде

    12:5517

    Altera стала частью Intel: Компания Intel сообщила о завершении приобретения Altera

    11:125

    ITSkins опубликовала новые изображения смартфонов Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7+: В этот раз сотрудники ITSkins, используя имеющиеся данные, создали куда более привлекательные модели

    10:2632

    BMW представит свой концепт-кар Vision Car с инновационной мультимедийной системой на CES 2016: В BMW говорят о простых жестах свободной рукой, при этом вам не нужно будет тянуться к дисплею, чтобы прикоснуться к нему

    10:1011

    LG покажет беспроводную стереогарнитуру 2016 Tone+ Bluetooth на CES 2016: Дата выхода гарнитуры на рынок и ее цена будут озвучены в ходе выставки CES 2016

    09:421

    Компания Inventec стала крупнейшим производителем серверов: Помимо серверов, компания также производит и другую продукцию, включая смартфоны и планшеты

    09:312

    К 2020 году Panasonic будет выпускать сенсорные панели только для автомобильных систем: Компания намеревается удовлетворить растущий спрос на этом нишевом рынке, планируя к 2020 году выпускать сенсорные панели исключительно для новых машин

    09:14

    По оценке аналитиков, в следующем году рынок настольных компьютеров уменьшится, но не так ощутимо, как в этом: оценке специалистов, Intel продолжит сотрудничать с партнерами, предлагая им новые референсные дизайны и стараясь помочь снизить стоимость производства новых ПК

    08:593

    Plextor готовит к выпуску SSD M8Pe с поддержкой PCI Express 3.0 и NVMe: Plextor M8Pe придет на смену модели M6e и невыпущенной M7e

    08:4018

    Компания 3G Licensing S.A. объявила о запуске программы лицензирования ключевых патентов 3G: Патенты были приобретены в конце сентября у компании Orange

    08:001

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