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    4 декабря 2015

    В IDC подвели итоги третьего квартала 2015 года на рынке носимой электроники: компания Apple смогла немного опередить Xiaomi, но первой пока не стала: Поставки носимых электронных устройств за год увеличились почти втрое

    23:4235

    Охладители Arctic полностью совместимы с процессорами Intel Skylake: При установке некоторых охладителей можно повредить процессор в исполнении LGA 1151

    23:08

    Apple открыла исходный код языка Swift: Открывая исходный код языка Swift, Apple рассчитывает привлечь разработчиков к его улучшению

    20:5320

    Поддержка Windows 10 Mobile прекратится в январе 2019 года: План выпуска обновлений Windows 10 Mobile предусматривает последовательную установку каждого выпущенного обновления

    20:139

    AMD подтверждает, что GPU Tonga/Antigua на самом деле располагает 384-разрядной шиной памяти: GPU Tonga/Antigua на самом деле ещё интереснее, чем мы думали

    19:294

    Платформа Google Cloud Vision API позволяет создавать ПО, способное определить объекты на изображениях с большой точностью: Google представила интерфейс Cloud Vision API

    18:37

    Samsung согласилась выплатить Apple 548 млн долларов, но оставила для себя возможность отыграться: Samsung заплатит Apple более полумиллиарда долларов

    18:0185

    HP решила более не выпускать бюджетные планшеты и сконцентрироваться на дорогих моделях : HP решила начать выпускать дорогие планшеты

    16:567

    Смартфон LG K7 может открыть ещё одну новую линейку аппаратов корейской компании: Смартфон LG K7 получит экран низкого разрешения

    16:283

    Каждый второй ПК в школах США — хромбук: Хромбуки завоевали половину рынка ПК в школах США

    16:1639

    Планшет Google Pixel C оснащается дисплеем разрешением 2560 х 1800 пикселей и появится в продаже 8 декабря: Планшет Google Pixel C можно будет купить через несколько дней

    15:2311

    Смартфон Doogee Y300, построенный на SoC MediaTek MT6735, получит ОС Android 6.0: Doogee Y300 по умолчанию будет работать под управлением ОС Android 5.1

    15:153

    ZTE Blade A1 — смартфон стоимостью менее $100, оснащённый дактилоскопом и 2 ГБ ОЗУ: Смартфон ZTE Blade A1 получил Android 5.1

    15:11

    В начале 2016 года Sharp приступит к массовому производству панелей Super IGZO: Sharp начнёт выпускать панели Super IGZO

    14:5910

    Mozilla хочет избавиться от Thunderbird и сосредоточиться на браузере Firefox : Mozilla ищет нового владельца для Thunderbird

    13:5624

    Nokia завершает продажу навигационного подразделения досрочно: Завершение продажи навигационного подразделения Nokia ожидалось в первом квартале 2016 года

    12:448

    MediaTek готовит SoC Helio X12 — обновлённую и ускоренную версию платформы Helio X10: SoC MediaTek Helio X12 получит более быстрый GPU

    12:193

    В этом году рост рынка смартфонов впервые будет выражаться однозначным числом: В количественном выражении объем рынка прогнозируется на уровне 1,43 млрд штук

    12:1616

    Samsung опровергает слухи о продаже компании Nikon «технологии камер NX»: Представитель компании Nikon сказал, что компания не комментирует слухи

    11:297

    Toshiba и Fujitsu собираются объединить производство ПК: Компания Vaio может стать третьим партнером Toshiba и Fujitsu в совместном предприятии

    11:12

    Для покупки смартфона OnePlus 2 больше не нужно приглашение: В данный момент на сайте OnePlus есть только версия OnePlus 2 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти за $389

    10:356

    В YouTube могут появиться новые фильмы и сериалы: Источник добавляет, что YouTube не собирается идти по стопам своих конкурентов, предлагая пользователям YouTube Red старый контент

    10:2017

    По слухам, создатель Android хочет выпустить смартфон на базе этой ОС: Энди Рубин (Andy Rubin) был главой команды разработчиков операционной системы Android, осенью прошлого года стало известно о том, что он принял решение покинуть компанию Google

    10:0717

    В Китае насчитывается более 1,3 млрд пользователей мобильной связи: По сравнению с сентябре рост пользовательской базы составил 0,15%, зато за последний год количество пользователей мобильных устройств выросло почти на 2%

    09:48

    С 2016 года весь трафик в Казахстане будет шифроваться [Обновлено]: Операторы связи должны будут пропускать весь трафик, используя протоколы, которые поддерживают шифрование, с применением национального сертификата безопасности

    09:3712

    В AnTuTu засветился смартфон LeTV Max Pro на платформе Qualcomm Snapdragon 820: LeTV Max Pro работает под управлением ОС Android 6.0

    08:302

    Рабочая станция Lenovo ThinkStation P310 доступна в разных корпусах: Рабочая станция Lenovo ThinkStation P310 стоит от $730

    08:201

    Накопители Samsung 750 Evo защищены шестилетней гарантией: SSD Samsung 750 Evo предназначены для корпоративных пользователей

    08:089

    Lenovo ThinkPad P40 Yoga — первая трансформируемая мобильная рабочая станция: Ноутбук Lenovo ThinkPad P40 Yoga стоит $1400

    08:004

    Кварцевые часы Swatch Bellamy с поддержкой технологии мобильных платежей появятся в США и Европе: Часы Swatch Bellamy станут доступны за пределами Китая

    07:30

    Умные часы Omate Rise с ОС Android 5.1 позволят осуществлять звонки без помощи смартфона: Omate готовит часы Rise с полноценной ОС Android 5.1

    07:007

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