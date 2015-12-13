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    13 декабря 2015

    Конкурент Tesla дразнит общественность первыми изображениями фабрики и электромобиля Faraday Future: Анонс электромобиля Faraday Future ожидается в начале следующего месяца на CES 2016

    13:5524

    Опубликовано качественное изображение смартфона Microsoft Lumia 850: Microsoft Lumia 850 получит контрастную расцветку

    13:4016

    Появились фотографии смартфона Blackview Ultra Plus — свежего клона iPhone 6S Plus: Blackview позаимствовала не только дизайн, но и фирменный цвет Rose Gold

    13:3930

    Системная плата Gigabyte GA-N3150N-D2H оснащена слотом Mini PCI Express: В Gigabyte GA-N3150N-D2H встроена SoC Intel Celeron N3150 семейства Braswell

    13:155

    В Токио показали полицейский БПЛА, оснащенный сетью для перехвата дронов:

    13:0918

    Флэш-накопитель OdyOne оснащен дактилоскопическим датчиком : По мнению разработчиков, OdyOne подходит для хранения конфиденциальной информации

    11:481

    Некоторые 3D-карты AMD Radeon R9 Fury удается превратить в Radeon R9 Fury X разблокировкой всех универсальных процессоров: Конечно, успех в каждом конкретном случае зависит от экземпляра GPU

    11:254

    Фото дня: первые изображения камеры Nikon D5: По очевидным причинам новая камера напоминает модель Nikon D4

    10:4329

    Onda M2 — мини-ПК с 4 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 128 ГБ, оценённый в $200: Мини-ПК Onda M2 оснащён CPU Intel Bay Trail

    08:0010

    Планшет Google Pixel C, скорее всего, изначально задумывался в качестве первого устройства с двумя ОС: Chrome OS и Android: Планшет Google Pixel C должен был быть совершенно иным

    07:3021

    Доход ECS за год сократился почти на 42%: В ноябре 2015 года ECS удалось заработать 87,22 млн долларов

    07:004

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