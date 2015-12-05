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    5 декабря 2015

    К летающему роботу Fleye можно прикасаться во время полета, не рискуя получить травму: Разработчики видят несколько сценариев использования Fleye

    19:5519

    По прогнозу NRI, к 2035 году половину специальностей в Японии освоят роботы: Подобное исследование в США показало долю возможной роботизации 47%, в Великобритании — 35%

    19:1317

    TDK покупает полупроводниковую фабрику Renesas Electronics, построенную в 1964 году: TDK рассматривает производство электронных компонентов как основной бизнес

    18:433

    Организация EFF обвиняет Google в слежке за пользователями хромбуков: Google без спроса собирает инфомацию с хромбуков

    17:1719

    HTC выпустит свои первые умные часы в феврале: Часы HTC One анонсируют в феврале

    17:003

    Epson PaperLab — компактная установка по производству бумаги с производительностью 14 листов в минуту: Установка Epson PaperLab способна создавать бумагу с огромной скоростью

    16:3714

    Водоблок EK Water Blocks EK-FB Asus X99 Monoblock предназначен для системных плат Asus X99-A, X99-Deluxe, X99-Pro и X99-S: Основание водоблока EK Water Blocks EK-FB Asus X99 Monoblock изготовлено из меди и никелировано

    16:09

    Фотосайт Flickr рассказал, какие камеры были популярны в 2015 году: В 2015 году среди загруженных на Flickr снимков больше всего было сделано смартфонами Apple

    14:4229

    В Южной Корее создана цветная трехмерная голограмма: Помимо ETRI, в проекте участвовали другие университеты, а также LG Display, Silicon Works, Yunam Optics, A Optics и другие компании

    13:3524

    Amazon выпустила обновление для планшетов Fire, которое делает ночное чтение более комфортным: Кроме того, функция Blue Shade позволяет повысить время автономной работы на 25%

    13:071

    Смартфон Kyocera Digno Rafre можно мыть горячей водой с мылом: Степень защиты Kyocera Digno Rafre — IP58

    12:4922

    Sony покупает у Toshiba фабрику по производству датчиков изображения за $154 млн : Sony опубликовала пресс-релиз, подтвердив, что она покупает данное подразделение Toshiba примерно за 154 млн долларов

    12:395

    Microsoft представила новую редакцию Windows 10 IoT Core Pro : Единственным отличием является возможность отсрочить установку обновлений и контролировать процесс через Windows Server Update Services в новой редакции

    12:241

    Renesas R-Car H3 — первая 16-нанометровая однокристальная система для автомобильной электроники: Ознакомительные образцы R-Car H3 уже доступны

    11:032

    По данным WSJ, Alibaba не заинтересуется покупкой основного бизнеса Yahoo: Совет директоров Yahoo пытается оценить возможную продажу интернет-бизнеса компании

    09:582

    Компания RS2E представила прототип натрий-ионного аккумулятора формата 18650: RS2E показала натрий-ионный аккумулятор для мобильных устройств

    09:0017

    Motorola Solutions приобретает компанию Airwave Acquisition за 1,2 млрд долларов: Airwave Acquisition переходит под крыло Motorola Solutions

    08:00

    Apple пытается запатентовать цветную 3D-печать: Заявка была подана в мае 2014 года

    00:0920

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