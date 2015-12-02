  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    2 декабря 2015

    Специалисты ACE Data Recovery научились считывать данные с отказавших SSD Samsung 840 EVO : В накопителе 840 EVO, выпущенном в 2013 году, используется флэш-память TLC NAND

    20:5717

    Игровая мышь CM Storm Sentinel III оснащена дисплеем OLED и оптическим датчиком Avago 3988: CM Storm Sentinel III получила 32-разрядный процессор на архитектуре ARM и 512 КБ встроенной памяти

    17:2018

    Смартфон Huawei Enjoy 5S базируется на восьмиядерной SoC MediaTek MT6753T: Huawei Enjoy 5S оценен в Китае в $235

    16:15

    Готовится к выпуску смартфон Smartisan T2 на платформе Qualcomm Snapdragon 808: Smartisan T2 набрал 64 867 балла в AnTuTu

    15:407

    Смартфон vivo Y51 получил 2 ГБ ОЗУ и экран разрешением 960 х 540 пикселей: Представлен смартфон vivo Y51

    14:442

    Samsung сменяет главу мобильного подразделения: Джей Кей Шин покидает пост главы мобильного подразделения Samsung

    14:1739

    Sage Microelectronics продемонстрировала SSD типоразмера 2,5 дюйма объемом 10 ТБ: Накопитель выполнен в корпусе стандартной толщины 9,5 мм

    12:3040

    Pentax еще раз напоминает о намерении выпустить цифровую зеркальную камеру «нового формата»: Технические характеристики новой камеры производитель пока не раскрывает

    11:2225

    По слухам, SoC Qualcomm Snapdragon 830 будет поддерживать до 8 ГБ оперативной памяти: Как утверждается, SoC Qualcomm Snapdragon 830 получит индекс MSM8998

    10:2231

    Марк Цукерберг перечислит 99% своих акций Facebook на благотворительность: Основная идея письма сводится к тому, что все дети будущего должны иметь равные возможности, а человечество должно развивать свой потенциал

    10:0257

    Seagate и Newisys показали в действии хранилище данных на базе SSD, развивающее скорость передачи данных 1 ТБ/с: Шасси Newisys NSS-2601 вмещает 60 накопителей типоразмера 2,5 дюйма

    10:009

    Yahoo рассматривает вопрос о продаже бизнеса: Представители Yahoo не комментируют эту информацию, однако стоит отметить, что в 2008 году компания Microsoft хотела купить Yahoo

    09:2914

    Смартфон LG Zero является копией ранее представленного LG Class с уменьшенным объемом оперативной памяти: Объем оперативной памяти LG Zero составит 1,5 ГБ, тогда как у LG Class заявлено 2 ГБ оперативной памяти

    09:124

    В состав термопасты Cooler Master MasterGel Maker входят алмазные наночастицы: Термопаста Cooler Master MasterGel Maker характеризуется теплопроводностью 11 Вт/(м∙K)

    09:0024

    OnePlus выпустила для iPhone 6 чехол, покупатели которого могут получить OnePlus X в подарок: OnePlus выпустила чехол OnePlus Sandstone для iPhone 6 и iPhone 6s, который предлагается по цене $19,99

    08:5821

    В России будут бороться с подменой номеров операторами телефонной связи: Вопреки распространившейся по каналам СМИ данным, в проекте нет прямого запрета Skype и аналогичных сервисов

    08:4529

    По слухам, Intel запустит в производство бюджетные процессоры Apollo Lake летом 2016: При их производстве будет использована современная 14-нанометровая технология

    08:243

    Apacer Panther DDR4: модули памяти для любителей разгона: Модули Apacer Panther DDR4 достигнут частоты 2666 МГц, дальнейший разгон станет заботой пользователя

    08:08

    Samsung Display готовится обойти LG Display по продажам во втором полугодии 2015: В течение первых двух кварталов этого года LG Display опережала Samsung Display по объемам продаж

    08:0427

    Покупатели системных плат MSI Z170A KRAIT Gaming R6 Siege смогут получить бесплатно игру Tom Clancy's Rainbow Six Siege : В описании платы MSI Z170A KRAIT Gaming R6 Siege производитель выделяет звуковую подсистему Audio Boost 3

    08:0022

    Завтра владельцы смартфонов Xiaomi Mi4 получат возможность установить на свои аппараты финальную версию ОС Windows 10 Mobile: Windows 10 Mobile приходит на смартфон Xiaomi Mi4

    07:003

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018