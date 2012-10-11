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    11 октября 2012

    Intel обмолвилась о процессорах Atom Z2420 и Z2480: Тактовая частота Intel Atom Z2420 — 1,2 ГГц, Z2480 — 2,0 ГГц

    18:399

    Acer модифицирует лэптопы Aspire M5 и V5 в преддверии выхода Windows 8, главное нововведение — сенсорный дисплей: Новинки поступят в продажу в США 26 октября

    17:1021

    ASUS предложила вариант системной платы P8Z77-I Deluxe с поддержкой WiDi: За исключением поддержки WiDi новинка ничем не отличается от модели P8Z77-I Deluxe

    16:068

    Mushkin подготовила SSD Chronos deluxe для использования в ультрабуках: Сниженная высота и новые вариации объема отличают новинки от предшественников

    14:451

    RemoveIT Pro v4 SE (2012.10.10) - бесплатный и простой антивирус для ОС Windows: Бесплатный простой антивирус для ОС Windows

    12:40

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.4.13: Ежемесячное обновление от Microsoft для очистки систем от вирусов

    12:05

    Driver Magician v.4.0 - программа для создания резервных копий всех необходимых драйверов: Программа для создания резервных копий всех необходимых драйверов

    10:55

    В ресторанах McDonald’s появятся планшеты Apple iPad для посетителей: Американские закусочные McDonald’s последовали примеру европейских

    10:5482

    Notepad++ v.6.2 — удобный и качественный бесплатный текстовый редактор: Удобный и качественный бесплатный текстовый редактор

    10:20

    Kupa UltraNote — идеальный планшет на базе Windows 8?: Аппарат укомплектован сенсорным дисплеем диагональю 10,1 дюйма и разрешением 1920 х 1200 точек

    09:5130

    PerfectDisk 12.5.312 - простой, быстрый и удобный дефрагментатор: Простой, но быстрый и удобный дефрагментатор

    09:45

    Microsoft создает уникальные возможности для российской молодежи: 10 миллионов молодых россиян получат новые возможности для профессионального и социального роста

    09:10

    Самый полный ресторанный каталог Shiftme.to для Apple iOS с возможностью забронировать столик: Приложение для бронирования места в ресторане Shiftme.to, новая версия которого недавно стала доступна в App Store

    08:35

    По подсчетам Gartner, Lenovo стала лидером на рынке готовых ПК: Рынок готовых ПК за год уменьшился на 8,3%, подсчитали аналитики Gartner

    08:30

    Bravoavia анонсирует приложения для мобильного бронирования авиаперелетов: Bravoavia анонсировал свое приложение для iPhone, iPad и Android: Bravoavia Авиабилеты

    08:00

    Lenovo вплотную приблизилась к HP на сжимающемся рынке готовых ПК, утверждает IDC: Аналитики IDC опубликовали отчет о рынке ПК за третий квартал 2012 года

    08:00

    SGI выпускает высокопроизводительный дисковый массив InfiniteStorage 17000, масштабируемый до 1680 накопителей: Максимальный объем SGI InfiniteStorage 17000 — 6,72 ПБ

    07:455

    Впервые за 11 лет рынок ПК сократится, утверждают аналитики: Надежды на успех ультрабуков не оправдались

    07:3038

    Finisar выпускает первый в отрасли перестраиваемый оптический трансмиттер XFP-RF для кабельных сетей: Возможность перестройки помогает повысить гибкость сетей

    07:15

    TSMC представила инфраструктуру разработчика, рассчитанную на нормы 20 нм и технологию CoWoS: TSMC открывает путь к разработке микросхем следующего поколения

    07:00

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