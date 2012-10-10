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    10 октября 2012

    Lenovo рассказала, сколько будут стоить ее планшеты и гибриды под управлением Windows 8 и RT: Самый дорогой (от $1099) — IdeaPad Yoga 13, а самый доступный — IdeaTab Lynx ($599)

    23:5912

    Apple и Еврокомиссия могут уладить дело о ценах на книги в цифровой форме в ближайшие месяцы: Два года розничные торговцы электронными книгами смогут свободно устанавливать цены

    18:5512

    Сетевое хранилище Iomega StorCenter px12-450r ориентировано на малые и средние предприятия: Хранилище Iomega StorCenter px12-450r имеет 12 отсеков для накопителей

    18:201

    Процессорный охладитель SilverStone Heligon HE02 без собственных вентиляторов может справиться с мощностью до 150 Вт: Цена Heligon HE02 равна 65 евро

    17:0514

    Фото дня: смартфон Samsung Galaxy S III Mini: Изображения и спецификации смартфона Samsung Galaxy S III Mini появились накануне официальной премьеры

    16:1643

    Txtr Beagle — электронная книга за 10 евро: Пятидюймовая книга Txtr Beagle имеет только интерфейс Bluetooth и питается от батареек AAA

    15:5624

    Sharp оснастила смартфон AQUOS PHONE Xx 203SH экраном диагональю 4,9 дюйма, четырехъядерным CPU и 2 ГБ ОЗУ: Еще одна примечательная черта смартфона — 16,3 Мп

    15:066

    Palit представила серию 3D-карт GeForce GTX 650 Ti, включая модель с заводским разгоном : GPU 3D-карты Palit GeForce GTX 650 Ti 1GB OC GDDR5 работает на частоте 1006 МГц

    13:596

    Antec собирается начать продажи трех новых вариантов корпуса Performance One P280: Продажи новых вариантов корпуса P280 начнутся 13 октября

    13:305

    I-O Data использует в мониторе LCD-MF271CGBR 27-дюймовую панель типа IPS: Разрешение экрана LCD-MF271CGBR равно 2560 х 1440 пикселей

    13:106

    Карта памяти Green House GH-SDMRXC64G6 формата microSDXC объемом 64 ГБ развивает скорость 40 МБ/с: Карта памяти Green House GH-SDMRXC64G6 соответствует спецификации SD 3.0

    12:44

    Firefox v.16.0 - обновленная версия популярного веб-браузера: Популярный веб-браузер Firefox

    12:40

    Kaspersky XoristDecryptor v.2.2.93.0 - утилита для борьбы с Ransom.Win32.Xorist: Утилита для борьбы с Ransom.Win32.Xorist

    12:05

    ProcessKO v.2.77 — утилита для завершения работы процессов в ОС Windows: Бесплатная утилита для завершения работы процессов в ОС Windows

    11:30

    WD увеличивает объем накопителя My Book Thunderbolt Duo до 8 ТБ, My Book — до 4 ТБ: Цена WD My Book Thunderbolt Duo объемом 8 ТБ — $850

    11:25

    Продажи планшета Acer Iconia W510 с Windows 8 начнутся 9 ноября: Цены Acer Iconia W510 стартуют с отметки $500

    11:0522

    SView5 v.3.74 - бесплатная утилита для просмотра и легкой обработки графики: Бесплатная утилита для просмотра и незначительной обработки графики

    10:55

    MediaCoder v.0.8.16.5290 - бесплатный аудио/видео транскодер: Бесплатный аудио/видео транскодер

    10:20

    SnagIt v.11.1.0 - удобная программа для захвата изображений в Windows: Удобная программа для захвата изображений в Windows

    09:45

    Hitman Pro v.3.6.2 Build 168 - утилита для борьбы с вирусными угрозами: Утилита для борьбы с вирусными угрозами

    09:10

    doPDF v.7.3.387 - бесплатный конвертер PDF-файлов: Бесплатный конвертер PDF-файлов

    08:35

    Google Search Appliance 7.0 — поисковый сервер для корпоративных сетей: Одна стойка с GSA может вместить эквивалент всего индекса Google.com по состоянию на 2000 год

    07:4511

    EVGA выпускает четыре варианта 3D-карты GeForce GTX 650 Ti, два из которых разогнаны на фабрике: Базовой является модель EVGA GeForce GTX 650 Ti 1GB

    07:30

    Технология, разработанная специалистами OKI, позволяет фиксировать малейшие признаки присутствия человека: Область применения разработки — охранные системы и медицина

    07:157

    Thinklogical VX640 — мастодонт мира KVM: Thinklogical VX640 имеет 640 портов коммутации видео и периферийных устройств

    07:00

    Opera Mobile 12.1 для Android добавляет поддержку SPDY: Последнее обновление добавляет новый инструмент для проверки сайтов.

    01:43

    Kaspersky Mobile Security тайно сделает фото злоумышленника: «Лаборатория Касперского» обновила свое защитное решение для смартфонов под управлением ОС Android

    01:271

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