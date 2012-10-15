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    15 октября 2012

    Q200E — еще один ноутбук ASUS с сенсорным экраном диагональю 11,6 дюйма: Аппарат комплектуется двухъядерным процессором Intel Core i3-2365M

    23:4511

    ASUS F201E — компактный ноутбук под управлением Windows 8 или Ubuntu: минимальная стоимость ноутбука — 299 евро

    23:1013

    Корейские производители скоро могут утратить лидерство на рынке экранов для планшетов : Сейчас LG Display и Samsung Electronics удерживают 60% рынка жидкокристаллических панелей для планшетов

    21:078

    Одновременно с iPad Mini увидит свет MacBook Pro с 13-дюймовым экраном Retina: Ноутбук Apple MacBook Pro с 13-дюймовым экраном Retina будет доступен в двух конфигурациях

    20:3820

    Внешнее устройство для работы с картами памяти Transcend RDF5 оснащено интерфейсом USB 3.0 : Цена Transcend RDF5 — 12,50 евро

    19:405

    На сайте Microsoft появилось описание клавиатуры Sculpt Mobile: Рекомендованная производителем цена Sculpt Mobile примерно равна $50

    19:058

    Acer анонсировала сенсорные мониторы T232HL и T272HL : В основе Acer T232HL — ЖК-панель типа IPS, а модель T272HL базируется на матрице VA

    17:536

    iPad mini будет стоить в Европе от 250 до 650 евро: iPad mini окажется на $130-150 дешевле The new iPad

    16:2767

    В Китае представлен планшет Zenithink ZTPad C94 с четырехъядерным CPU: Ориентировочная стоимость планшета — $130

    14:5513

    Norman Malware Cleaner v.2012.10.15 - бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО: Бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО

    14:25

    Блоки питания Thermaltake Evo Blue 2.0: сертификация 80 PLUS Gold и режим повышенной мощности Turbo Charge: +100 Вт нажатием одной кнопки

    14:151

    Hornil StylePix v.1.11.4 - бесплатный пакет для обработки графических файлов: Бесплатный пакет для обработки графических файлов

    13:50

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech: Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech

    13:15

    Клавиатура Logitech Bluetooth Illuminated Keyboard K810 оптимизирована для Windows 8: Посредством Bluetooth, клавиатура может быть сопряжена с тремя устройствами одновременно

    13:0020

    McAfee AVERT Stinger v.10.2.0.816 - утилита для удаления вирусов из Windows: Утилита от McAfee для удаления специфических вирусов из MS Windows

    12:40

    Карточки памяти Green House GH-SDI-WMA рассчитаны на работу в диапазоне температур от -25°С до 85°С: В серию Green House GH-SDI-WMA вошли модели объемом 2, 4, 8, 16 и 32 ГБ

    12:26

    Модель Phantom 820 открывает следующее поколение корпусов NZXT Phantom: Новинка выполнена всё в том же «угловатом» дизайне, присущем корпусам серии Crafted

    12:1510

    ALLPlayer v.5.3 - бесплатный медиаплеер с функцией интеллектуального отображения субтитров: Бесплатный медиаплеер с функцией интеллектуального отображения субтиторов

    12:05

    Intel переведёт процессоры Celeron на архитектуру Ivy Bridge в начале 2013 года: Новые модели Celeron получат обозначения G1620, G1610 и G1610T

    11:3014

    ZoneAlarm Free v.10.2.081.000 - бесплатная версия серии брандмауэров ZoneAlarm: Бесплатная версия из серии брандмауэров ZoneAlarm

    11:30

    Comodo Dragon v.22.1 - веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью: Веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью

    10:551

    AVG Free Edition 2013.2740 - бесплатное антивирусное решение для защиты Windows: Бесплатный антивирус для защиты компьютеров под управлением Windows

    10:201

    SeaMonkey v.2.13.1 - cборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также HTML-редактор: Сборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также простенький HTML-редактор

    09:45

    PassMark PerformanceTest v.8.0 Build 1001 - набор тестов для оценки производительности ПК: Набор тестов от PassMark, позволяющих оценить общую производительность вашего ПК по сравнению с другими компьютерами

    09:10

    Новый Microsoft Office отправляется в производство: Выпущена RTM-версия нового Office

    08:351

    Российские антивирусы показали лучшие результаты в лечении сложных угроз: Одиннадцать протестированных антивирусов оказались непригодными для лечения сложных случаев заражения

    08:003

    Сетевое хранилище Marshal MAL-4725NAS рассчитано на один накопитель типоразмера 2,5 дюйма: Сетевое хранилище Marshal MAL-4725NAS оснащено портами Gigabit Ethernet, eSATA и USB

    07:4515

    Panasonic Toughbook SX2 — защищенный ноутбук на базе процессора Intel Ivy Bridge ценой от $2649: Корпус аппарата изготовлен из магниевого сплава

    07:3016

    В обновленную серию блоков питания Seasonic Platinum войдут модели мощностью от 400 до 1200 Вт: Важной особенностью БП Seasonic Platinum мощностью 660 Вт и выше является «полупассивный» режим

    07:158

    Bluetooth 4.0 получит широкое распространение в будущем году: Для продвижения Bluetooth 4.0 необходима поддержка на уровне программных платформ

    07:007

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