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    8 октября 2012

    Антенны Taoglas TG.30 Apex, FXUB.66 Maximus и PA.710A Warrior поддерживают 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, ISM, GPS и AGPS: Новые антенны Taoglas работают в диапазоне частот 700-6000 МГц

    21:202

    PROMISE Technology начинает поставки портативных накопителей Pegasus J2, оснащенных интерфейсом Thunderbolt: Накопитель Pegasus J2 объемом 256 ГБ стоит $799, объемом 512 ГБ — $1499

    20:332

    Новый подводный бокс Ikelite предназначен для компактной камеры Sony Cyber-shot RX100 : Цена бокса Ikelite для Sony Cyber-shot RX100 — $400

    18:277

    Появились предположения, почему Motorola отозвала жалобу на Apple: В Google решили, что шансы на положительный результат по жалобе в ITC невелики?

    16:579

    CCleaner Free v.3.23 - утилита для очистки ПК от ненужных файлов: Утилита для очистки ПК от ненужных файлов

    16:45

    AM-DeadLink v.4.6 - бесплатная утилита для очистки Избранного от неработающих ссылок: Бесплатная утилита для очистки Избранного от неработающих ссылок

    16:101

    Macrium Reflect Free v.5.0.5154 - программа для создания резервных копий и восстановления данных: Программа для создания резервных копий и восстановления данных

    15:35

    Начались продажи мониторов ViewSonic TD2220 с оптическими сенсорами, способными распознавать два прикосновения одновременно: Рекомендованная цена ViewSonic TD2220 — $329

    15:2712

    SynWrite v.4.0.010 - бесплатный текстовый редактор, позиционируемый как замена стандартному Блокноту: Бесплатный текстовый редактор, позиционируемый как замена стандартному Блокноту

    15:00

    Apple iPad Mini «может затмить» новый iPad и первое время рискует оказаться в дефиците: Основными конкурентами iPad Mini считаются планшеты Google Nexus 7 и Amazon Kindle Fire HD

    14:5582

    IObit SmartDefrag v.2.6.0 - бесплатный дефрагментатор под Windows: Хороший бесплатный дефрагментатор под Windows

    14:25

    В серию 3D-карт ZOTAC GeForce GTX 650 Ti войдет не меньше трех моделей: Модель ZOTAC GTX 650 Ti 2GB AMP! Edition получит 2 ГБ памяти

    13:558

    qBittorrent v.3.0.5 - мультиплатформенный BitTorrent-клиент: Бесплатный мультиплатформенный BitTorrent-клиент

    13:503

    NFOPad v.1.65 - небольшой, но функциональный текстовый редактор: Небольшой, но достаточно удобный и функциональный текстовый редактор

    13:15

    Cisco начала продажи первых интеллектуальных маршрутизаторов Linksys с поддержкой 802.11ac: Цена Linksys Smart Wi-Fi Router AC 1750 HD Video Pro (EA6500) — $220

    13:103

    Media Player Classic – Home Cinema v.1.6.4 - простой и удобный медиаплеер: Отличный, удобный и бесплатный медиаплеер

    12:401

    Blender v.2.64 Final - кросс-платформенный пакет для создания трехмерных графических объектов и анимации: Кросс-платформенный пакет для создания трехмерных графических объектов и анимации

    12:05

    DebugView v.4.8 - бесплатная утилита для просмотра отладочного вывода программ в ОС Windows: Бесплатная утилита для просмотра отладочного вывода программ в ОС Windows

    11:30

    Process Explorer v.15.23 - качественная утилита для получения детальной информации о работе выбранных приложений на ПК: Качественная утилита для получения детальной информации о работе выбранных приложений на ПК

    10:55

    Calibre v.0.9.1 - сборник бесплатных приложений, необходимых для читателей электронных книг: Бесплатный сборник приложений, необходимых для читателей электронных книг

    10:20

    SmartDevices встроила в Android-планшет U7 DLP-проектор: Технология проецирования изделия — Pico DLP

    09:5522

    ClamWin v.0.97.6 - бесплатный антивирус для ОС Windows: Бесплатный антивирус для ОС Windows

    09:45

    Hmonitor v.4.5.3.3 - утилита для мониторинга параметров работы аппаратной части ПК: Утилита для мониторинга параметров работы аппаратной части ПК

    09:10

    Symantec: эксплойты как приманка: Русскоязычные кибермошенники играют на интересах своих собратьев

    08:351

    AMD приближает новую эру облачных игр, инвестируя в CiiNOW: CiiNOW выбирает видеокарты AMD Radeon в качестве основного решения для повышения уровня производительности интернет игр

    08:00

    Портативное устройство IPCopper USC2030 позволяет незаметно перехватывать и сохранять весь трафик GbE : IPCopper USC2030 не требует настройки работает в автоматическом режиме

    07:0027

    Secrets for Android 2.2.1 — безопасное хранение паролей : Бесплатная программа, предназначенная для хранения паролей и другой конфиденциальной информации

    01:14

    IP Cam Viewer Basic 4.6.5 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами на Android: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    01:12

    GoodReader 3.18.3 for iPhone — работа с PDF и другими документами: Приложение для чтения документов PDF, TXT, MS Office (.doc, .ppt., .xls), iWork ’08/’09, HTML

    01:08

    FBReaderJ 1.61 — для чтения книг fb2 на Android: FBReaderJ поддерживает автоскроллинг, работу с закладками, управление библиотекой пользовательских файлов

    01:04

    Новая версия клиента Twitter 5.03 для iOS : В нем доступен поиск, просмотр популярных твитов, тем и карт.

    00:58

    Keeper Password & Data Vault 5.1 безопасно хранит секретные данные на iPhone: Программа использует стойкий алгоритм шифрования паролей с длиной ключа 128 бит.

    00:53

    Mercury Web Browser Pro 7.0 — альтернативный браузер для iOS: Программа отличается возможностью открытия страниц в виде отдельных вкладок, наличием полноэкранного просмотра страниц и разных режимов экрана

    00:46

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